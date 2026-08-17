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Wanda Nara volvió al país y habló sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity: “Me encantaría que estuviera L-Gante”

La conductora arribó este domingo a Ezeiza y, en diálogo con Infama por América TV, anticipó detalles de el reality de cocina. Su palabra sobre la batalla judicial con Mauro Icardi

La conductora arribó este domingo a Ezeiza y, en diálogo con Infama por América TV, anticipó detalles de la próxima edición del reality. Su palabra sobre la batalla judicial con Mauro Icardi (Video: Infama/ América TV)
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Wanda Nara regresó este domingo al país y desató expectativas sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe). Rodeada por su familia y un fuerte operativo de prensa en Ezeiza, la empresaria adelantó su entusiasmo por las grabaciones y la posible incorporación de nuevas figuras.

“No puedo contar nada de nada de nada de lo que fui a hacer, ya se van a enterar”, señaló ante la consulta de los cronistas de Infama por América TV sobre su salida del país. La conductora confirmó que las grabaciones de la nueva edición del realitu show ya tiene fecha de inicio. “Ya hay fecha de arranque, pero tampoco la puedo comunicar porque no está pautada la comunicación todavía oficial”.

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“L-Gante está practicando. Ya se metió en la cocina”, se sinceró Wanda Nara sobrelos preparativos de L-Gante para MasterChef Celebrity (Instagram)
“L-Gante está practicando. Ya se metió en la cocina”, se sinceró Wanda Nara sobrelos preparativos de L-Gante para MasterChef Celebrity (Instagram)

El hermetismo se extendió a los posibles integrantes del certamen, aunque se permitió deslizar su preferencia por L-Gante, quien fue su novio antes de comenzar su historia con Martín Migueles: “Sí, obvio, que me gustaría. Me encantaría”. Según relató, el cantante “está practicando” y “ya se metió en la cocina”.

Sobre la posible participación de su madre Nora Colosimo en el certamen, respondió: “No lo sé. No tengo, eso no lo sé”. Aclaró que el desafío de MasterChef no es sencillo: “Uno piensa que es fácil, pero realmente los que están ahí es un antes y un después, no es fácil”.

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Entre los nombres que se barajan para la nueva edición se encuentra confirmado el del periodista deportivo y relator Pablo Giralt. Además, Juli Poggio y La Tora Villar, dos de las ex Gran Hermano, estarían muy cerca de confirmar. Dalma Maradona, Topa, Zaira Nara, Santi Talledo, Débora Nishimoto y Daniela Christiansson, conocida como La Sueca y pareja de Maxi López, son otras de las figuras que podrían ser parte de la nueva temporada del reality.

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, habría sido convocada para la nueva temporada del reality culinario
Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, habría sido convocada para la nueva temporada del reality culinario

La empresaria también adelantó que hay un nombre que pidió “hace muchos años” y que finalmente formará parte del programa: “Estoy muy contenta”. Sobre la estructura comercial y el posicionamiento del ciclo, la animadora destacó: “Dentro de poco tenemos el evento con todas las marcas que nos acompañan todos los años, todas las empresas argentinas y no argentinas, porque también publicitamos películas. Es como un programa familiar en un horario central y la gente nos acompaña hace mucho tiempo”.

Ante la insistencia periodística sobre su situación judicial con Mauro Icardi, Wanda fue tajante: “Estoy muy bien, pero no quiero hablar más de nada. Me voy porque estoy recansada, no dormí nada en el vuelo y quiero ir con mis niños corriendo”. Eludió además cualquier referencia a la salud mental de Icardi y a los comentarios previos de su padre. “No tengo ni idea. Está mi papá por ahí, porque viajé con toda mi familia. Podés hablar con ellos, pero yo no sé”.

wanda nara mauro icardi
Wanda Nara se refirió a su pelea con Mauro Icardi: “El futuro de mis hijas es acá. El presente y el futuro"

Sobre presuntas filtraciones de videos y audios en el expediente judicial, expresó: “Yo aporté todo lo que tenía que aportar, dije todo lo que tenía que decir y ya no tengo más nada. Tengo muchas cosas lindas. Entonces, todo el tiempo hablar de eso, la verdad que es un poco como volver al pasado, que yo ya lo dejé atrás y me costó mucho”.

Consultada por el futuro de sus hijas y su proyección en el país, Nara afirmó: “El futuro de mis hijas es acá. El presente y el futuro. Ojalá que sí. Yo tuve una infancia hermosa en este país”. Sobre Icardi, dijo desconocer sus planes: “No tengo ni idea”. Ante la posibilidad de una reconciliación, sostuvo: “Yo soy una persona que perdona todo, olvido mucho, cosas que hay gente que no perdonaría ni no olvidaría. Entonces, el día de mañana no sé qué va a pasar”.

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