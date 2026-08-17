Calendario 2026: ¿por qué es feriado hoy, 17 de agosto?

El feriado del 17 de agosto conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este lunes 17 de agosto, millones de argentinos encuentran una pausa en la rutina a raíz de un feriado nacional que conmemora una figura central de la historia sudamericana. La jornada se convierte en una oportunidad para el descanso, pero también para reflexionar sobre los valores y el legado de José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria”.

El calendario oficial, dispuesto por el Gobierno nacional, otorga a este día un lugar especial, permitiendo a muchas familias y trabajadores disfrutar de un fin de semana extendido.

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Por qué es feriado hoy, 17 de agosto

Hoy se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Aunque por ley es un feriado trasladable, este año coincide naturalmente con el día lunes. La efeméride marca el aniversario de la muerte del Libertador, ocurrida en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, cuando tenía 72 años.

José de San Martín fundó el Regimiento de Granaderos a Caballo y organizó el Ejército de los Andes para las campañas de independencia

Al coincidir este año con un lunes, el feriado habilita un fin de semana largo que estimula el turismo interno y los reencuentros familiares, mientras que en las empresas rige la obligación de otorgar el día libre o pagar doble a quienes deban trabajar, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

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La normativa distingue este tipo de feriado de los días no laborables, que quedan a criterio del empleador y no involucran pagos extra si se trabaja. En cambio, en los feriados nacionales como el de hoy, el descanso es mandatorio y su incumplimiento implica una remuneración doble.

Qué se celebra el 17 de agosto

El sentido de este feriado radica en la evocación de la vida y obra de José de San Martín, militar y político considerado el Libertador de Argentina, Chile y Perú. Su trayectoria está marcada por acciones decisivas que cambiaron el rumbo del continente americano en el siglo XIX.

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San Martín fundó en 1812 el Regimiento de Granaderos a Caballo, que se transformó en la fuerza de vanguardia de las campañas emancipadoras. Desde la región de Cuyo, organizó el Ejército de los Andes y planificó la célebre travesía de la cordillera en 1817, una operación militar sin precedentes que posibilitó la victoria en las batallas de Chacabuco y Maipú, asegurando la independencia de Chile.

La travesía de los Andes en 1817 permitió las victorias de Chacabuco y Maipú y aseguró la independencia de Chile

A partir de allí, su liderazgo fue clave para avanzar hacia Lima y proclamar la independencia del Perú en 1821. Reconocido tanto por sus cualidades estratégicas como por su integridad, San Martín optó por el retiro voluntario tras cumplir su misión, sin aferrarse a cargos ni privilegios, lo que fortaleció su imagen de desinterés personal y compromiso con la causa americana.

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Durante su gobierno en Cuyo, promovió políticas para fortalecer la educación, la producción local y la convivencia religiosa. El respeto a las instituciones y la apuesta por la autonomía de los nuevos estados evidencian su faceta de conductor político.

En la actualidad, el aniversario de su fallecimiento es motivo de actos conmemorativos, homenajes en escuelas y espacios públicos, y actividades que buscan transmitir a las nuevas generaciones los valores de libertad, sacrificio y unidad que caracterizaron su vida.

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Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Tras el feriado de agosto, el calendario 2026 aún reserva varias fechas clave para quienes desean planificar viajes, reuniones o simplemente aprovechar una pausa laboral antes de fin de año. El Gobierno nacional ha definido tanto feriados obligatorios como días no laborables con fines turísticos, en un intento de fomentar el turismo interno y el descanso.

El calendario de feriados 2026 todavía incluye fines de semana largos en octubre, noviembre y diciembre, con feriados obligatorios y días no laborables turísticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los próximos fines de semana largos destacan:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: fin de semana extra largo, combinando el lunes 7 (día no laborable turístico) y el martes 8 (Día de la Inmaculada Concepción).

Viernes 25 de diciembre: Navidad, que permitirá a muchos disfrutar de tres días de descanso.

El tramo más extenso será en diciembre, con cuatro días consecutivos de pausa, beneficiando tanto a turistas como a quienes prefieren actividades en casa. El calendario diferencia entre feriados obligatorios, que implican descanso forzoso y doble pago si se trabaja, y los días no laborables, sujetos a decisión del empleador y sin remuneración adicional.

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