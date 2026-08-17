Dinosaurios en pantalla: 11 películas que hicieron eterna a la prehistoria

GQ señaló que las películas de dinosaurios sostienen su vigencia por la combinación de ciencia, fantasía y tecnología aplicada a criaturas prehistóricas

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Los dinosaurios siguen entre nosotros, al menos en la pantalla. El cine convirtió a las criaturas prehistóricas en uno de los grandes espectáculos de la cultura popular, con historias que van del terror y la aventura a la animación familiar y los universos de monstruos gigantes.

Según informó GQ, la persistencia del tema no responde solo al impacto visual. También tiene que ver con una promesa narrativa: la posibilidad de ver en movimiento a especies que la ciencia reconstruye a partir de fósiles, huesos y huellas. Ese cruce entre conocimiento, fantasía y tecnología permitió que varias generaciones encontraran en los dinosaurios una puerta de entrada a mundos perdidos, islas remotas, laboratorios y catástrofes.

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A partir de un repaso publicado por GQ, esta selección reúne títulos que explican por qué esos animales extintos conservan un lugar estable en la imaginación del público.

1. “El final de la calle Oak”

"El final de la calle Oak" lleva a una familia de los suburbios de Estados Unidos de los años 80 a la era prehistórica en una trama de supervivencia y viaje temporal

Entre los estrenos más recientes del subgénero aparece El final de la calle Oak, dirigida por David Robert Mitchell. La historia ubica a una familia de suburbio en el Estados Unidos de los años 80, hasta que una noche queda desplazada a la era prehistórica. En ese escenario, el grupo debe defender su casa y encontrar la forma de regresar a su tiempo.

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La película cuenta con Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella y Christian Convery como núcleo de una trama de supervivencia. GQ la incluye entre las producciones más destacadas de los últimos años por su combinación de tensión doméstica, viaje temporal y amenaza animal.

2. “Godzilla Minus One”

"Godzilla Minus One" sitúa a la criatura asociada a lo prehistórico en el Japón de posguerra y vincula su irrupción con la radiación de pruebas nucleares

Aunque Godzilla no pertenece de forma estricta al linaje de los dinosaurios, su figura suele integrarse en este tipo de rankings por su vínculo con lo prehistórico y lo monstruoso.

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Godzilla Minus One, producción japonesa premiada con el Oscar a mejores efectos visuales, se sitúa en el Japón de posguerra y sigue a un piloto kamikaze atravesado por la culpa de haber sobrevivido.

La irrupción del monstruo, alterado por la radiación de pruebas nucleares, activa el conflicto central del film. Según detalló GQ, el personaje encuentra una posibilidad de redención en el intento de frenar la destrucción de su ciudad. El premio de la Academia a sus efectos visuales reforzó además el lugar de esta versión dentro de la saga.

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3. “Jurassic Park”

"Jurassic Park" redefinió el cine de dinosaurios con un parque temático creado a partir de clones y con un colapso de los sistemas de control que desata la huida

Hablar de cine y dinosaurios implica volver a Jurassic Park, la película de Steven Spielberg que redefinió el género en los años 90. El punto de partida es conocido: un empresario consigue clonar dinosaurios y levantar un parque temático para exhibirlos. La visita inaugural, con científicos y herederos de la familia fundadora, se transforma en una huida cuando colapsan los sistemas de control.

Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum encabezan el reparto principal de la primera entrega, donde el T-Rex y los velociraptores se convirtieron en referencias inmediatas de la cultura popular. La mezcla de efectos prácticos y animación digital marcó un estándar técnico que todavía se cita cuando se analiza la representación de criaturas extintas en la pantalla.

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La saga original continuó con The Lost World, que incorporó a Julianne Moore en una expedición a otra isla habitada por dinosaurios, y con una tercera película que devolvió a Neill a ese territorio para una misión de rescate. Cada entrega amplió el universo narrativo, aunque fue la primera la que fijó la imagen más duradera.

4. “Jurassic World”

"Jurassic World" retomó la franquicia con un parque abierto al público y con un dinosaurio híbrido diseñado para aumentar el espectáculo y atraer visitantes (Crédito: Universal+)

Décadas después, la franquicia regresó con Jurassic World, protagonizada por Bryce Dallas Howard y Chris Pratt. La premisa retoma la idea del parque abierto al público, aunque con una variación: esta vez la amenaza nace de un dinosaurio híbrido diseñado para aumentar el impacto del espectáculo y atraer visitantes.

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El proyecto se expandió con Fallen Kingdom, centrada en el rescate de los animales ante la erupción de un volcán, y con Dominion, ambientada cuatro años después de la destrucción de la isla. Esa tercera parte también recuperó a la doctora Ellie Sattler y conectó la nueva trilogía con la original.

5. “Jurassic World: Rebirth”

"Jurassic World: Rebirth" sigue a un grupo que busca ADN de dinosaurios en una isla y retoma el conflicto entre ambición científica, negocio y pérdida de control

La continuidad más reciente del universo jurásico llega con Jurassic World: Rebirth, encabezada por Jonathan Bailey y Scarlett Johansson. La trama se ubica más de 30 años después de la primera película y sigue a un grupo de especialistas que viaja a una isla donde aún sobreviven dinosaurios.

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La misión consiste en obtener ADN de tres ejemplares de gran tamaño para un avance médico. Ese objetivo queda atravesado por nuevos riesgos, entre ellos criaturas modificadas genéticamente surgidas de experimentos previos. La película prolonga así una idea central de la franquicia: el conflicto entre ambición científica, negocio y pérdida de control.

6. “King Kong”

La versión de "King Kong" dirigida por Peter Jackson en 2005 sitúa dinosaurios y animales prehistóricos en Skull Island como parte central del peligro

La versión de King Kong dirigida por Peter Jackson en 2005 no gira por completo alrededor de dinosaurios, pero sí les concede un lugar visible dentro de Skull Island. La historia acompaña a un productor de cine que organiza una expedición para filmar en una isla remota, donde descubre una tribu aislada, animales prehistóricos y al gigantesco simio que da nombre al film.

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Con Jack Black y Naomi Watts en el elenco, la película utiliza a esas criaturas como parte de un ecosistema hostil que multiplica el peligro. El resultado combina aventura clásica, recreación fantástica y secuencias de persecución que remiten a la tradición del cine de monstruos.

7. “Fantasía”

"Fantasía" incluyó en 1940 una secuencia sobre dinosaurios que abordó su vida y extinción desde la animación y la música clásica

Mucho antes del auge de las franquicias modernas, Fantasía, estrenada en 1940, ya había incluido una de las secuencias más recordadas sobre dinosaurios. La película animada construye episodios visuales sobre música clásica y suma criaturas mitológicas, figuras mágicas y una escena dedicada a la vida y extinción de esos animales.

Ese fragmento conserva peso histórico por la forma en que acercó el tema a públicos masivos desde la animación. En lugar de apoyarse en el terror o la aventura, el film eligió una aproximación plástica y musical que amplió el imaginario posible alrededor de la prehistoria.

8. “La Era del Hielo 3: El origen de los dinosaurios”

"La Era del Hielo 3: El origen de los dinosaurios" comienza cuando Sid adopta tres huevos y termina en un mundo subterráneo donde los dinosaurios siguen vivos

Dentro del cine familiar contemporáneo, La Era del Hielo 3: El origen de los dinosaurios integró a estas criaturas a una saga ya consolidada. La trama se activa cuando Sid adopta tres huevos que cree abandonados, hasta que la madre aparece y lo arrastra a un mundo subterráneo donde los dinosaurios siguen vivos.

A partir de ahí, el resto del grupo emprende un rescate. La película conserva el humor de la franquicia, pero incorpora una dimensión de aventura que acerca a los personajes a un territorio lleno de depredadores, obstáculos y persecuciones.

9. “We’re Back!”

"We’re Back!" presenta a un científico que viaja al pasado, modifica la inteligencia de los dinosaurios y los lleva al presente en Nueva York

Otra variante animada es We’re Back!, película de 1993 con las voces de John Goodman y Jay Leno. El argumento parte de un científico que viaja al pasado, entra en contacto con dinosaurios y les da un cereal que eleva su inteligencia, lo que les permite llegar al presente.

Ya en Nueva York, las criaturas se cruzan con dos niños y con un villano que pretende convertirlos en parte de un circo de seres monstruosos. La premisa mezcla ciencia ficción infantil, comedia urbana y una mirada amable sobre animales que en otras películas aparecen como amenaza.

10. “Pie Pequeño en busca del Valle Encantado”

"Pie Pequeño en busca del Valle Encantado" sigue a un pequeño dinosaurio que pierde a su madre y viaja hacia el Gran Valle en busca de alimento y seguridad

Pie Pequeño en busca del Valle Encantado ocupa un lugar especial dentro de la animación ligada a dinosaurios. La historia sigue a un pequeño ejemplar que pierde a su madre y emprende un viaje hacia el Gran Valle, donde espera hallar alimento y seguridad.

En el camino suma aliados que también buscan reunirse con sus familias. La muerte de la madre del protagonista y el viaje hacia un refugio seguro convirtieron a esta película en una referencia afectiva para varias generaciones, con un tono más dramático que otras propuestas del mismo campo.

11. “Un Gran Dinosaurio”

"Un Gran Dinosaurio" imagina un mundo donde el meteorito nunca cayó y donde dinosaurios y humanos conviven en una historia de supervivencia y crecimiento

La lista se completa con Un Gran Dinosaurio, también conocida como El viaje de Arlo, producción de Pixar que imagina un mundo donde el meteorito nunca cayó y los dinosaurios convivieron con los humanos. El protagonista es Arlo, un joven dinosaurio que establece un vínculo con un niño y atraviesa una experiencia de supervivencia y crecimiento.