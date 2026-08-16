Los guionistas de “Spider-Man: Un nuevo día” hablaron sobre la violencia de Jean Grey y su futuro en los X-Men

La película presenta a Peter Parker cuatro años después de los acontecimientos de "No Way Home", enfrentado en soledad a nuevos peligros mientras continúa su vida como Spider-Man en Nueva York

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El estreno de Spider-Man: Un nuevo día sacudió la taquilla internacional tras su lanzamiento el 31 de julio y estableció un nuevo récord de recaudación en la primera semana en Estados Unidos.

La nueva entrega protagonizada por Tom Holland sumó USD 1.680 millones a nivel global en menos de dos semanas, según informó The Hollywood Reporter.

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La película marca un punto de inflexión en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al presentar a Jean Grey, interpretada por Sadie Sink, como la primera integrante del renovado equipo de los X-Men.

Spider-Man: Un nuevo día marcó un giro en el MCU al presentar a Jean Grey, interpretada por Sadie Sink, como la primera integrante del renovado equipo de los X-Men

La dupla de guionistas Chris McKenna y Erik Sommers volvió a liderar el desarrollo de la historia tras su participación en las tres películas previas del personaje.

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Ambos abordaron en entrevista con The Hollywood Reporter los desafíos de combinar la evolución de Peter Parker con la introducción de nuevos personajes y la creación de conflictos más complejos.

Estrategia narrativa y construcción del villano

El guion de Spider-Man: Un nuevo día apostó por elevar la tensión a través de la figura de Jean Grey. Desde el inicio, la trama muestra a la mutante en busca de su hermana, Sara Grey (Olivia Booth-Ford), quien permanece cautiva en las instalaciones de la organización Damage Control.

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Este grupo gubernamental utiliza los poderes psíquicos de Sara, lo que desencadena una serie de eventos que afectan a Peter Parker y ponen en peligro a transeúntes inocentes.

La trama de Spider-Man: Un nuevo día muestra a Jean Grey en busca de Sara Grey, cautiva en instalaciones de Damage Control que usan sus poderes psíquicos (Sony Pictures/Marvel Studios)

Sommers explicó a The Hollywood Reporter que era fundamental que Jean se percibiera como una amenaza genuina: “Incluso si vas a tener un villano que realmente se redime al final o experimenta una transformación, tienes que empezar con él en un punto en el que parezca formidable”.

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Según el guionista, aunque la película muestra escenas de gran destrucción, no existe evidencia de que Jean haya causado muertes: “Técnicamente, creo que ella no es responsable de ninguna muerte. Pero sin duda, uno se queda con la impresión de que ha causado mucha destrucción y caos”.

Un enfoque diferente para Peter Parker y Frank Castle

Uno de los ejes de la película es la relación entre Peter Parker y Frank Castle (The Punisher), interpretado por Jon Bernthal. Los guionistas relataron que desde el inicio del desarrollo querían evitar repetir la estructura de mentor que caracterizó a las entregas previas.

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La relación entre Peter Parker y Frank Castle en Spider-Man: Un nuevo día se planteó como un vínculo entre iguales y no como una dinámica de mentor como la de Tony Stark (Sony Pictures/Marvel Studios)

Chris McKenna comentó que la dinámica entre Peter y Frank se acerca más a la de dos iguales: “No queríamos que la relación entre Peter y Frank fuera como la que tenía con Tony Stark. Aunque Frank lo llame niño o lo que sea, se acercan más como iguales, como amigos con el tiempo”.

La película incluye referencias a un pasado compartido entre ambos personajes en Staten Island, aunque, según los guionistas, el detalle de ese episodio permanece sin revelar. “No creo que nadie sepa qué pasó en Staten Island”, apuntó Sommers a The Hollywood Reporter.

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El misterio en torno a Jean Grey y los X-Men

La identidad de Jean Grey fue uno de los secretos mejor guardados durante la promoción de la cinta. Aunque circulaban rumores sobre la participación de Sink, los guionistas priorizaron que el público experimentara la revelación en sincronía con Peter Parker.

La película profundiza el misterio de Jean Grey y los X-Men al reservar su revelación para que el público la descubra al mismo tiempo que Peter Parker (REUTERS)

“Nos pusimos en el lugar de Peter. No antepusimos las reacciones del público a las suyas, así que él reaccionaba a todo, y nosotros reaccionábamos con él”, detalló McKenna a The Hollywood Reporter.

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El desarrollo de la historia de la mutante se apoyó en el vínculo con su hermana y en el uso de recursos narrativos como mensajes telepáticos y secuencias de acción que, según McKenna, evolucionaron a lo largo del proceso creativo.

Las nuevas etapas de Ned y MJ

La película también dedica espacio a la evolución de los personajes secundarios. Ned y MJ enfrentan los retos de la vida adulta en Nueva York, alejándose de la imagen escolar de entregas anteriores.

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Sommers describió este proceso como una muestra de transición: “Además de ser una historia sobre la soledad de Peter y cómo aprende que no puede seguir adelante solo, también es una historia sobre cómo es pasar a la siguiente etapa de la vida”.

Ned y MJ atraviesan una nueva etapa de sus vidas en Nueva York, mientras Peter Parker enfrenta las consecuencias de su decisión de mantenerse alejado de ellos (Sony Pictures/Marvel Studios)

Uno de los momentos destacados involucra la revelación de la verdad a MJ a través de una carta escrita por Peter en la película anterior. McKenna relató que la ubicación de esa escena fue objeto de múltiples pruebas en el montaje final, buscando maximizar el impacto emocional.

Impacto y próximos pasos en el MCU

El éxito de Spider-Man: Un nuevo día refuerza la posición de la franquicia dentro de Marvel Studios y abre interrogantes sobre el futuro de los X-Men en el MCU.

Los guionistas confirmaron su colaboración con productores clave como Amy Pascal y Kevin Feige, además del interés de continuar expandiendo el universo compartido.

Según detalló The Hollywood Reporter, tanto McKenna como Sommers evitaron adelantar detalles sobre futuras películas de los Avengers, aunque manifestaron su entusiasmo por seguir trabajando con Marvel y mantener la colaboración con los hermanos Russo, responsables de entregas anteriores.