Kelly Slater, leyenda del surf, reveló cuál es su entrenamiento y dieta a los 54 años para continuar compitiendo

La vigencia de Kelly Slater en el surf profesional se apoya en una trayectoria de 11 títulos mundiales y récords como campeón más joven y más veterano (REUTERS)

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A los 54 años, Kelly Slater continúa midiéndose con deportistas que tienen décadas menos que él. El legendario surfista estadounidense volvió a competir en Teahupo’o y consiguió una puntuación casi perfecta frente al tres veces campeón mundial Gabriel Medina, un rival más de 20 años menor.

Su rendimiento volvió a poner el foco sobre la preparación que le permite mantenerse activo después de décadas de exigencia física.

La trayectoria de Slater ayuda a dimensionar el alcance de su vigencia. El estadounidense es 11 veces campeón mundial y marcó varios récords en la historia del surf profesional: fue el campeón mundial más joven, con 20 años, y también el más veterano, con 39.

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Kelly Slater volvió a competir en Teahupo’o a los 54 años y logró una puntuación casi perfecta frente a Gabriel Medina, surfista de 32 años y tres veces campeón mundial (EFE)

Además, consiguió cinco títulos mundiales consecutivos entre 1994 y 1998, una etapa que consolidó su dominio en el circuito.

El surf como principal entrenamiento

Slater explicó a Men’s Health que no sigue un programa de fuerza y acondicionamiento físico estructurado: “No tengo una rutina de ejercicios propiamente dicha. El surf es mi entrenamiento”. Cuando las condiciones son favorables, puede permanecer entre seis y ocho horas al día en el agua, según precisó al medio.

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Durante su juventud incorporó otras actividades, entre ellas yoga, carreras de montaña, entrenamiento en piscina y ejercicios de acondicionamiento físico. Con el paso de los años, el objetivo pasó a centrarse en conservar las condiciones necesarias para continuar surfeando.

Kelly Slater afirmó que no sigue una rutina estructurada porque el surf funciona como su principal entrenamiento durante seis a ocho horas al día (REUTERS)

En ese sentido, Slater señaló que “hago todo lo posible por evitar lesiones y mantener mi cuerpo en movimiento”. Su preparación incluye trabajo de movilidad, yoga, pilates y ejercicios de fuerza cuando considera que son necesarios.

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Fuerza, flexibilidad y trabajo complementario

En una conversación con el presentador de podcasts Tim Ferriss, Slater destacó la importancia de mantenerse flexible y sumar fuerza y densidad ósea mediante el uso de pesas sin buscar un aumento excesivo de volumen muscular.

El surfista también incorporó ejercicios destinados al tronco y los abdominales, además de estiramientos y automasajes. El propósito, según detalló a Men’s Health, consiste en fortalecer zonas que reciben menos estímulo durante el surf y relajar aquellas sometidas a un esfuerzo constante.

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La preparación de Kelly Slater se centra en evitar lesiones y mantener el cuerpo en movimiento con movilidad, yoga, pilates y ejercicios de fuerza (REUTERS)

Su preparación incluyó además entrenamiento en piscina, ejercicios de contención de la respiración, buceo libre y jiu-jitsu brasileño en diferentes etapas. El conjunto refleja una preparación orientada a desarrollar capacidades físicas diversas, en lugar de concentrarse únicamente en levantar grandes cargas.

Para quienes no practican surf, Men’s Health plantea un enfoque de preparación física general (GPP) que combine fuerza, desarrollo muscular, movilidad y resistencia cardiovascular mediante distintos movimientos e intensidades.

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Una alimentación principalmente vegetal

La alimentación ocupa otro lugar importante dentro de la preparación de Slater. El surfista comenzó a experimentar con diferentes formas de alimentación cuando tenía poco más de 20 años y, con el tiempo, adoptó una dieta predominantemente vegetal, basada en alimentos integrales, frutas y verduras.

Entre sus hábitos se encuentra un desayuno centrado en frutas. En distintas oportunidades describió comenzar el día con agua caliente con limón, seguido de fruta fresca o un batido elaborado con fruta y leche de almendras o coco.

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La alimentación de Kelly Slater es principalmente vegetal, con alimentos integrales, frutas, verduras, pescado, huevos y desayunos centrados en fruta y batidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista definió su desayuno ideal: “Un batido grande y saludable, algo de fruta fresca, proteínas en polvo y algunos remedios naturales”. La alimentación de Slater no es completamente vegana: también consume pescado, huevos y otros productos de origen animal.

Expertos de Men’s Health señalaron como aspectos nutricionales aprovechables el consumo de frutas y verduras, la elección de alimentos integrales, una ingesta elevada de fibra y una cantidad suficiente de proteínas.

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Los métodos que no cuentan con respaldo científico sólido

Slater también experimentó con estrategias nutricionales más controvertidas. Entre ellas aparecen la combinación de alimentos, que propone separar determinadas categorías durante las comidas, las dietas basadas en el grupo sanguíneo, pruebas de alergias alimentarias, enzimas digestivas y suplementos como CoQ10, GABA y 5-HTP.

Men’s Health advirtió que varias estrategias de nutrición usadas por Kelly Slater, como la combinación de alimentos, las limpiezas y las dietas por grupo sanguíneo, no tienen respaldo científico sólido (REUTERS)

El surfista también recurrió al ayuno intermitente, los ayunos de agua de varios días y las llamadas “limpiezas”. Men’s Health establece una diferencia entre la experiencia personal del deportista y la evidencia científica disponible.

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La publicación advirtió que las afirmaciones relacionadas con la combinación de alimentos, las dietas según el grupo sanguíneo, la “desintoxicación” y las limpiezas carecen de fundamento o no cuentan con pruebas convincentes.

El método de Slater combina largas jornadas de surf con movilidad, ejercicios de fuerza, trabajo respiratorio y una alimentación centrada principalmente en productos vegetales, mientras mantiene una constante experimentación personal con distintas estrategias de entrenamiento y nutrición.