Quiénes son los personajes que ya tienen lugar en la próxima película de los X-Men

Marvel Studios confirmó que la próxima película de los X-Men será el debut oficial del equipo mutante en el UCM y se estrenará el 5 de mayo de 2028 (Entertainment Tonight)

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La próxima película de los X-Men ya empezó a tomar forma en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con un anuncio que despejó una de las incógnitas más seguidas por los fanáticos de la franquicia.

Durante la D23, Marvel Studios confirmó los primeros personajes y actores del nuevo equipo mutante, además del villano principal, y fijó el estreno para el 5 de mayo de 2028. Según informó Variety, la nueva formación incluirá a Rogue, Tormenta, Cíclope, Jean Grey, Emma Frost y el Profesor X, mientras que Señor Siniestro ocupará el rol antagonista.

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La decisión marca el regreso formal del equipo mutante al cine después de varios años fuera del centro de la pantalla grande. La última película coral de los X-Men fue Dark Phoenix, estrenada en 2019 bajo el sello de Fox. Desde entonces, la franquicia solo tuvo regresos puntuales en proyectos vinculados a Marvel Studios, como Deadpool & Wolverine y el próximo cruce previsto en Avengers: Doomsday.

El anuncio de Marvel Studios también ordena el mapa de la franquicia en el cine. Mientras varios actores de etapas anteriores volverán en Avengers: Doomsday, la nueva película de los X-Men funcionará como la presentación oficial del equipo dentro del UCM, con un elenco nuevo y un estreno ya marcado en el calendario para mayo de 2028.

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Rogue (Inde Navarrette)

Rogue será interpretada por Inde Navarrette y conservará su poder de absorber de manera temporal poderes, recuerdos, rasgos de personalidad y fuerza mediante el contacto físico

Rogue llega como otra de las figuras más reconocibles de la franquicia, en esta ocasión de la mano de Inde Navarrette, de reciente trabajo en Obsesión. Según la descripción oficial de Marvel, su habilidad central consiste en absorber de manera temporal poderes, recuerdos, rasgos de personalidad, talentos físicos y fuerza de cualquier persona a la que toque. En su recorrido dentro de los cómics, pasó de ser una villana a convertirse en integrante y luego líder de los X-Men y también de Los Vengadores.

A ese núcleo de poder se suman fuerza sobrehumana, vuelo, gran resistencia y entrenamiento cuerpo a cuerpo. La elección de Navarrette reintroduce a un personaje clave para cualquier formación mutante, sobre todo por el conflicto inherente que supone una heroína cuyo contacto físico puede convertirse en amenaza.

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Tormenta (Maya Boyd)

Tormenta, a cargo de Maya Boyd, llegará a la película de los X-Men con la capacidad de manipular el clima y con una historia ligada a su infancia en las calles de El Cairo

Entre los nombres anunciados también figura Tormenta, una de las integrantes más poderosas y populares del grupo. El personaje, conocido como Ororo Munroe, puede manipular el clima por vía psiónica. Esa capacidad le permite generar lluvia, niebla, viento y tormentas eléctricas, además de volar con ayuda de las corrientes de aire. Con Maya Boyd en el rol, el estudio incorpora a una heroína cuya presencia suele equilibrar autoridad, experiencia y poder ofensivo.

La biografía oficial de Marvel también resalta otro costado menos ligado al espectáculo de sus poderes: su infancia como huérfana en las calles de El Cairo, donde desarrolló habilidades de supervivencia, robo y combate cuerpo a cuerpo.

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Cíclope (Kit Connor)

Cíclope, interpretado por Kit Connor, ocupará un lugar central en los X-Men como estratega y líder capaz de proyectar rayos de fuerza desde los ojos con su visor de cuarzo de rubí (Créditos Marvel Latinoamérica)

Cíclope, alter ego de Scott Summers, suele ocupar el lugar de estratega y conductor dentro de los X-Men. Su poder consiste en proyectar rayos de fuerza desde los ojos, una descarga de energía cinética que no funciona como fuego ni como láser. Para canalizarla, el personaje necesita el visor de cuarzo de rubí que forma parte de su diseño clásico. La elección de Kit Connor sugiere que el estudio apuesta por reinstalar ese perfil como columna del equipo.

En el material de referencia de Marvel, Cíclope aparece definido por su compromiso con la causa mutante y por una visión disciplinada del liderazgo. El personaje fue, en distintas etapas de los cómics, líder de los X-Men y de X-Factor, un antecedente que lo deja en una posición central dentro del nuevo elenco.

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Jean Grey (Sadie Sink)

Jean Grey tendrá una nueva etapa cinematográfica con Sadie Sink y volverá a aportar a los X-Men sus poderes telepáticos y telequinéticos, además de su vínculo con la Fuerza Fénix (Photo courtesy of Marvel Animation)

Dentro del grupo confirmado, Jean Grey aparece como una de las figuras centrales por peso histórico y poder dentro del universo mutante.

La elección de Sadie Sink coloca a Jean Grey en una nueva etapa cinematográfica tras las versiones que antes interpretaron Famke Janssen y Sophie Turner.

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En los cómics de Marvel, el personaje se distingue por sus habilidades telepáticas y telequinéticas, capacidades que la ubicaron durante décadas entre las mutantes más poderosas de la editorial. A ese perfil se suma su vínculo con la Fuerza Fénix, una entidad cósmica que amplificó su escala dentro de varias de las sagas más conocidas de los X-Men. La presencia de Jean Grey anticipa que la película tendrá entre sus ejes a una de las mutantes de mayor alcance psiónico del grupo.

Emma Frost (Samara Weaving)

Samara Weaving interpreta a Emma Frost, un personaje ligado al poder mental, la influencia política y los cambios de lealtad

La incorporación de Emma Frost amplía el costado psíquico del grupo y suma a una figura que suele moverse en zonas ambiguas. En los cómics, comenzó como integrante del Hellfire Club y más tarde se integró a los X-Men, donde asumió un rol de protección hacia sus estudiantes y aliados. Con Samara Weaving en el papel, Marvel recupera a un personaje que combina poder mental, influencia política y una trayectoria marcada por cambios de lealtad.

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Su principal capacidad es la telepatía, aunque también posee una mutación secundaria que le permite convertir su cuerpo en diamante orgánico. Ese historial puede abrir un espacio importante dentro de la trama si la película decide explorar tensiones internas en el grupo.

Señor Siniestro (Adam Driver)

Señor Siniestro será el enemigo principal de la película y Adam Driver interpretará a Nathaniel Essex

Marvel también definió a su enemigo principal. Señor Siniestro, interpretado por Adam Driver, es el nombre de Nathaniel Essex, un científico victoriano obsesionado con la genética y con la creación de una raza mutante perfecta. En la continuidad de los cómics, obtuvo inmortalidad y otras habilidades tras ser alterado por Apocalypse.

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Entre sus capacidades figuran fuerza y resistencia sobrehumanas, telepatía, telequinesis, regeneración y proyección de energía, además de su dominio de la clonación y la manipulación genética.

La elección del personaje sugiere que la nueva película podría apoyarse en conflictos vinculados con el origen, la evolución y el control de los mutantes, un terreno clásico dentro del universo X-Men.

El Profesor X (Christopher Abbott)

El Profesor X, nombre con el que se conoce a Charles Xavier, vuelve a ocupar el centro de la mitología de los X-Men con Christopher Abbott (Photo courtesy of Marvel Animation)

El Profesor X, nombre con el que se conoce a Charles Xavier, vuelve a ocupar el centro de la mitología de los X-Men, en esta ocasión de la mano de Christopher Abbott. Su principal habilidad es la telepatía, que le permite leer, influir y manipular mentes, además de sostener el proyecto político y filosófico que dio origen al equipo. A eso se suma una inteligencia de nivel genio, un rasgo que en los cómics y en las películas suele convertirlo en mentor, fundador y guía.

La llegada de Abbott implica un recambio para uno de los papeles más emblemáticos de la saga, después de las interpretaciones de Patrick Stewart y James McAvoy. El personaje representa la idea de convivencia entre humanos y mutantes, una línea que podría volver a ordenar el tono de la nueva etapa cinematográfica.