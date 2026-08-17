El mensaje de orgullo de Lali Espósito a Pedro Rosemblat por el estreno de Get, su unipersonal: “Un arrojo necesario”

La cantante le dedicó palabras de amor al conductor por Get, su unipersonal (Video: Instagram)

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En medio de días de mucha adrenalina para Pedro Rosemblat, Lali Espósito utilizó su cuenta de Instagram para felicitar públicamente a su pareja por el estreno de Get, su unipersonal con el que acaba de debutar en el Teatro Astros.

La cantante filmó el cierre del espectáculo y escribió: “¡Felicitaciones, amor mío! Espectacular Get. Un arrojo necesario y potente”. Además, reconoció el trabajo conjunto con Nico Spacca y Soledad Guarnaccia, destacando el esfuerzo del equipo detrás de escena.

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Get se define como un show interactivo que introduce una modalidad inédita en Argentina. El espectáculo combina humor, archivos audiovisuales, pantallas, la participación activa del público y plantea una pregunta central: qué hacer con la época actual. Un aspecto distintivo de la propuesta es la competencia por un premio de $1.000.000, que al finalizar la función se distribuye entre los asistentes de acuerdo con su desempeño durante el evento. La organización recomienda al público asistir con el celular cargado, ya que la tecnología es un elemento clave en la experiencia.

Las palabras de Pedro Rosemblat por el estreno de Get, su unipersonal (Instagram)

Un día antes del estreno, Pedro Rosemblat compartió su entusiasmo por el proyecto a través de un posteo en Instagram. En sus palabras, expresó: “Es imposible entender este presente sin pensar nuestra relación con la tecnología. Si existen máquinas más fuertes y computadoras más inteligentes que nosotros, ¿qué deberíamos ofrecerle a nuestro tiempo?”. Rosemblat explicó que Get es una representación de ese diálogo, una premisa que guió la escritura de la obra durante más de un año. Tras el debut, el conductor de Gelatina celebró la recepción de la función, subrayando la diferencia fundamental que aporta la presencia del público.

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El ciclo de presentaciones en el Teatro Astros, según anunció Rosemblat, durante septiembre el espectáculo tendrá funciones en Córdoba y Rosario. Sobre el futuro de la obra, el conductor dejó abierta la posibilidad de nuevas fechas, ironizando con la frase: “Habrá que preguntarle al ChatGPT”. En otro mensaje, Lali Espósito reiteró su apoyo y afecto: “¡Te felicito! Te amo”, acompañando la repercusión positiva del debut del conductor.

El mensaje de Lali Espósito a Pedro Rosemblat por el estreno de Get

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

Hace tres semanas la transmisión en vivo de Industria nacional, el programa de streaming conducido por Pedro Rosemblat en Gelatina, se tornó viral tras una inesperada intervención de Lali Espósito. Un audio enviado al aire por la cantante desató una cadena de carcajadas en el estudio y generó uno de los momentos más recordados de la emisión.

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Durante la sección de mensajes de oyentes, Rosemblat anticipó entre risas: “Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar”, despertando la curiosidad de todos. No pasó mucho hasta que la voz de Lali irrumpió en el programa: “¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock nacional. ¿Por qué? Veinte años sin Pappo”, soltó la artista, provocando el festejo generalizado del equipo y la audiencia.

Lali junto a Pedro Rosemblat y el equipo de Get

El episodio se convirtió en tema de conversación en redes sociales, no solo por el humor, sino por la espontaneidad y la complicidad exhibidas por la pareja frente a las cámaras.

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La relación entre la cantante y el conductor se ha caracterizado por el humor compartido y la exposición en plataformas digitales. Sin embargo, esta vez el intercambio privado se trasladó al vivo, sorprendiendo a los propios protagonistas y a quienes los acompañaban en el estudio.

El anuncio del compromiso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, realizado públicamente en enero de 2026, tomó por sorpresa a los seguidores de ambos. La noticia fue acompañada por imágenes de un anillo estilo “Toi et Moi”, y marcó un giro radical respecto a declaraciones previas de la artista, en las que afirmaba que “ni en pedo” se casaría por considerar el matrimonio “un gasto innecesario”.

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Get se define como un show interactivo que introduce una modalidad inédita en Argentina. El espectáculo combina humor, archivos audiovisuales, pantallas y la participación activa del público

En realidad, el cambio de postura se selló en un viaje a Brasil, donde Pedro formalizó la propuesta de casamiento. Ambos confirmaron que planean una boda, aunque bajo un perfil bajo y lejos de los flashes del espectáculo, priorizando la intimidad y el resguardo de los detalles.