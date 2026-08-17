Paris Jackson habló de la ruptura que la llevó a replantearse su manera de vincularse: “Me prohibí hasta el contacto visual”

Stitched explora la codependencia en las relaciones de Paris Jackson y la vincula con su adicción (YouTube: parisjackson_españa)

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Paris Jackson reveló en una entrevista para el podcast Call Her Daddy que, tras la ruptura de su segundo compromiso con el productor Justin Long, tomó una decisión que ella misma describe como extrema: sin contacto visual prolongado ni coqueteo durante varios meses, como parte de un proceso de “desintoxicación” emocional que, según afirma, fue “una de las mejores cosas que pudo hacer por sí misma”.

“Me prohibí hasta el contacto visual prolongado. Nada de coqueteos, nada de abrazos extendidos para ver si el otro los devolvía, nada de buscar validación en eso”, relató la artista de 28 años e hija de Michael Jackson en Call Her Daddy.

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“Al principio fue muy incómodo, pero fue una de las mejores cosas que hice para mí. Un reseteo total, una desintoxicación real”. La decisión, explicó, le permitió oír su propia intuición con una claridad que no había tenido antes: “Mi capacidad de escucha se volvió mucho más fuerte”.

Paris Jackson contó en el podcast Call Her Daddy que, tras la ruptura con Justin Long, hizo una desintoxicación emocional sin contacto visual prolongado, abrazos extendidos ni coqueteo (YouTube/Call Her Daddy)

Ese proceso de vaciamiento deliberado se inscribe en un recorrido más amplio que Paris atraviesa desde que alcanzó la sobriedad en la primera semana de 2020, tras años en los que el alcohol y otras sustancias dominaron su vida.

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En la entrevista, describió su personalidad como marcadamente adictiva, con una tendencia que llama “graspiness” —compulsión de aferrarse— que no se limita a las drogas. “Puedo convertir el pilates en una adicción. Puedo convertir la escalada en una adicción. Siempre busqué cosas afuera de mí para cambiar o controlar lo que siento y pienso”, admitió ante Cooper.

El nuevo álbum y las canciones que lo atraviesan

Esa misma lógica, trasladada al terreno afectivo, es el núcleo de “Stitched”, una de las canciones de su nuevo álbum previsto para el 21 de agosto. La artista reconoció que la pieza explora la codependencia en sus relaciones, un patrón que identificó con la misma claridad con la que describe su adicción.

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Paris Jackson afirmó que esa desintoxicación emocional fue un reseteo total y le permitió escuchar su intuición con más claridad (REUTERS/Caroline Brehman)

“Estuve en ambos lados. Fui la que tuvo que poner límites, y también estuve del otro lado”, dijo. Y agregó: “La pregunta siempre es: ¿cómo estar en una relación justa conmigo misma con aquello que me esté consumiendo?”

El álbum no responde a una narrativa lineal como su primer trabajo discográfico. Jackson lo describió como un disco hecho para “la Paris de primer año de secundaria”, aquella adolescente que escuchaba Nirvana, Smashing Pumpkins y Pixies.

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“Quería hacer algo que ella pensara que era muy cool. No tiene que ser música increíblemente bien escrita. Solo quería que sonara divertido”, explicó. La artista se definió a sí misma, ante todo, como “una cantautora folk”, pero aclaró que una vez que descubrió que podía gritar y proyectar con su voz de pecho, decidió hacer “un disco ruidoso y divertido”.

La canción que más le costó escribir fue “Sirens”, que narra un episodio de 2018 en el que un amigo sufrió una sobredosis con sus drogas y ella debió asistirlo hasta la llegada de los paramédicos. “Me dijeron que si hubiera llegado más tarde, él estaría muerto o con daño cerebral”, recordó.

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El nuevo álbum de Paris Jackson, que sale el 21 de agosto, no sigue una narrativa lineal y busca dialogar con la adolescente que escuchaba Nirvana, Smashing Pumpkins y Pixies (Captura de video/Hulton Archive/Barry King/Liaison)

La escribió recién en 2021 o 2022, la grabó con el productor Butch Walker y la dejó en espera hasta que encontró su lugar en este nuevo trabajo. Lo que más subrayó fue la paradoja que siguió a ese episodio: no se abrió hasta un año y medio después. “Uno pensaría que algo así de aterrador habría sido suficiente. Pero no”, dijo con una mezcla de humor.

Su presente emocional y el trabajo en terapia

Jackson describió también un ejercicio que realizó el año pasado: escribir dos páginas de su historia de vida desde la perspectiva de víctima y, luego, otras dos desde una perspectiva alejada, buscando en cada experiencia difícil un punto de transformación. Le resultó más fácil la segunda versión. “Todo sucede por una razón. Quizás la voy a entender ahora, quizás en 50 años, quizás cuando muera. Pero algún día va a tener sentido”, dijo.

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Sobre su actual estado emocional, fue escueta. Cuando Cooper le preguntó si estaba soltera o en pareja, respondió: “Soy feliz. Eso es todo lo que voy a decir”. Definió este período de su vida con una metáfora musical: “Re mayor. Es el acorde más alegre que existe. O un Sol, porque es tan completo y redondo”.

Paris Jackson dijo que hoy prioriza la conexión genuina, la seguridad, la confianza y el humor en una relación, y resumió su presente emocional con una sola definición: es feliz (Foto: Instagram)

Lo que sí precisó es que sus prioridades en una relación cambiaron: necesita conexión genuina, seguridad, confianza y, sobre todo, alguien que la haga reír. “La vida es demasiado seria. Necesito reírme”, afirmó.

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Una de sus piezas favoritas en vivo es una versión rock de “No Rain”, de Blind Melon, que incluyó en el setlist porque el público la canta junto a ella: “No están cantando mis propias letras, pero esa la cantan, y es un muy buen momento”.