Jared Kushner se reúne con Benjamin Netanyahu en Israel para destrabar el plan de paz de Trump para Gaza (REUTERS)

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El enviado de Estados Unidos Jared Kushner se reúne este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de mantener contactos con dirigentes de Hamas en Egipto para intentar reactivar el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que Israel rechazó hasta el momento.

El encuentro tendrá lugar dos semanas después de que Hamas respaldara la última etapa del plan de Trump, mientras Netanyahu mantiene su rechazo y sostiene que cualquier acuerdo debe garantizar que el grupo quede “genuinamente desarmado”.

Kushner, yerno de Trump, se reunió el domingo con Khalil al-Hayya, el nuevo líder del grupo terrorista Hamas, en la ciudad egipcia de El-Alamein, según fuentes con conocimiento de las conversaciones citadas por AFP, AP y REUTERS.

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Durante el encuentro, Kushner pidió a Hamas que adopte “medidas concretas y verificables” y transmitió el mensaje de que “Gaza nunca más podrá ser una fuente de terror para Israel”, según una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones.

Otra fuente indicó que Hamas volvió a expresar su compromiso con el plan.

Después de la reunión, Hamas pidió a los mediadores y al denominado Consejo de Paz de Trump que “obliguen” a Israel a “aprobar la hoja de ruta... y comenzar a establecer un calendario para su implementación”.

Kushner, yerno de Trump, se reunió el domingo con Khalil al-Hayya, el nuevo líder del grupo terrorista Hamas, en la ciudad egipcia de El-Alamein (EFE/EPA/LUDOVIC MARIN)

Una imagen difundida por Egipto no mostró a Al-Hayya, pero sí a Kushner sentado junto a integrantes del Consejo de Paz, entre ellos el ex primer ministro británico Tony Blair. También participaron representantes de Qatar y Turquía, dos países que, junto con Egipto, cumplen un papel de mediación.

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Durante años, Estados Unidos rechazó mantener contactos con Hamas, organización que Washington considera terrorista y que encabezó el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, hecho que dio inicio a la guerra en Gaza. La administración de Trump, sin embargo, estableció contactos directos con el grupo como parte de sus gestiones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Las negociaciones de Estados Unidos también derivaron en el acuerdo de alto el fuego de octubre, que permitió la liberación de los rehenes israelíes que permanecían en Gaza.

La reunión entre Kushner y Netanyahu se producirá después de que Egipto, Qatar y Turquía, junto con Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán e Indonesia, cuestionaran el rechazo de Israel al plan.

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Los ocho países afirmaron en un comunicado conjunto que “Israel tiene responsabilidad directa y plena” por los obstáculos al proceso de paz. También señalaron que la negativa israelí “amenaza directamente con descarrilar los amplios esfuerzos” impulsados por Trump.

El yerno de Trump y enviado especial de la Casa Blanca Jared Kushner se ha reunido este sábado con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi (EP)

La respuesta llegó desde el partido Likud, que acusó a los países árabes de buscar la salida de Netanyahu del Gobierno en las próximas elecciones.

La participación de Emiratos Árabes Unidos tiene una relevancia particular, ya que el país estableció relaciones diplomáticas con Israel hace cinco años. Ese proceso permitió el desarrollo de vínculos económicos y estratégicos entre ambos países y constituye uno de los principales logros que Netanyahu atribuye a su política exterior.

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Netanyahu también mantuvo su rechazo al plan estadounidense después de recibir garantías de Nickolay Mladenov, alto representante del Consejo de Paz para Gaza, de que Israel no tendría que retirar sus tropas del territorio hasta que Hamas completara su desarme.

En una primera versión del plan, el Consejo de Paz había establecido que Israel iniciaría una retirada gradual de sus fuerzas en paralelo con el proceso de desarme de Hamas.

En paralelo a las gestiones diplomáticas, Israel retomó los ataques aéreos contra Gaza después de una pausa posterior a la presentación del plan de paz de Trump. El alto el fuego de octubre no consiguió detener por completo la violencia en el territorio.

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El domingo, varias personas resultaron heridas después de que aviones israelíes atacaran una vivienda al oeste de Nuseirat, según informó Mahmoud Bassal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, servicio de rescate que opera bajo Hamas.

Israel retomó los ataques aéreos contra Gaza después de una pausa posterior a la presentación del plan de paz de Trump (EP)

El Ejército israelí afirmó que respondió a una amenaza de integrantes de Yihad Islámica y que tomó medidas para reducir las víctimas civiles. “Los terroristas avanzaron con ataques terroristas y fueron alcanzados en ataques aéreos precisos para eliminar la amenaza”, afirmó el Ejército israelí.

La Defensa Civil de Gaza también informó que varias personas resultaron heridas después de que fuerzas israelíes abrieran fuego contra tiendas de campaña donde se encuentran personas desplazadas al oeste de Khan Yunis.

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De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamas, al menos 1.262 palestinos murieron desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre. Las cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.

Por su parte, el Ejército israelí informó cinco muertes entre sus filas durante el mismo período.

(Con información de agencias)