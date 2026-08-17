El accidente en Daytona que terminó con la vida de una leyenda de NASCAR y cambió la seguridad del automovilismo

El accidente de Dale Earnhardt en la curva cuatro de la última vuelta de las 500 millas de Daytona

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Dale Earnhardt se convirtió en una figura central del automovilismo estadounidense, símbolo de la pasión y la competitividad que caracterizan a la NASCAR. Su estilo agresivo y su capacidad para dominar en las pistas más exigentes lo posicionaron como uno de los pilotos más respetados y admirados en la historia del deporte. Con siete campeonatos de la Copa en su haber, igualando el récord absoluto, dejó una huella indeleble en la categoría y en la cultura popular de Estados Unidos.

Durante más de dos décadas, el piloto acumuló victorias emblemáticas y forjó rivalidades que definieron una época. Su destreza al volante, sumada a una personalidad carismática que conectaba con los aficionados, impulsó a la categoría hacia una era de crecimiento y trascendencia nacional. El corredor no solo ganó campeonatos, sino que también se convirtió en referente para generaciones y fanáticos.

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Sin embargo, la tragedia golpeó de manera inesperada. En las 500 Millas de Daytona de 2001, una de las carreras más emblemáticas del calendario, Earnhardt sufrió un accidente que le costó la vida. Su muerte sacudió al automovilismo y marcó un antes y un después en la historia del deporte automotor en Estados Unidos.

Las 500 Millas de Daytona de 2001 terminaron con la muerte de Dale Earnhardt y sacudieron al automovilismo de Estados Unidos (Grosby)

Cómo fue el accidente de Dale Earnhardt en las 500 millas de Daytona

Las 500 Millas de Daytona de 2001 se perfilaban como el escenario ideal para que Dale Earnhardt extendiera su leyenda en la NASCAR. A lo largo de la carrera, el histórico número 3 se mantuvo entre los protagonistas, demostrando la experiencia y habilidad que lo distinguían en los óvalos más veloces. Conocido por su destreza en el rebufo y su capacidad para leer cada movimiento de sus rivales, el siete veces campeón navegó durante toda la jornada entre los primeros puestos, alternando el liderazgo y cuidando a los autos de su propio equipo, pilotados por Michael Waltrip y su hijo Dale Earnhardt Jr.

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En la última vuelta de Daytona 2001, Sterling Marlin tocó el Chevrolet de Dale Earnhardt y Ken Schrader impactó después al auto número 3 (Grosby)

En la última vuelta, la tensión en la pista era máxima. El piloto ocupaba la tercera posición, justo detrás de su compañero e hijo, quienes luchaban por la victoria. La definición se acercaba a la curva cuatro, el punto más crítico cuando los autos se preparan para la recta final y la bandera a cuadros.

En ese instante, Sterling Marlin intentó avanzar por la parte interna y tocó levemente la parte trasera. El impacto desestabilizó el auto número 3, que cruzó la pista y fue golpeado en el lateral por Ken Schrader, lo que provocó que ambos autos se estrellaran violentamente contra el muro exterior de la curva.

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Ken Schrader, uno de los protagonistas del accidente, describió la maniobra y el desenlace: “Salí por el exterior en la recta final porque habíamos visto esta jugada repetirse una y otra vez. No vas a superar a Dale Earnhardt por debajo cuando vas a entrar en la zona de tres. Tuvimos que descartar cualquier idea de ese tipo. En cambio, tuvimos un gran accidente”, indicó el piloto en Nascar.com.

El accidente ocurrió a más de 250 kilómetros por hora y dejó a todos en la pista en estado de conmoción. La escena, aunque breve, fue contundente y silenció al circuito. “Nada habla más alto en un circuito de carreras que el silencio”, relató el periodista Jim Utter, testigo de aquel momento desde el centro de prensa, recogió Motorsport.

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Mientras Michael Waltrip cruzaba la meta y Earnhardt Jr. aseguraba el segundo puesto, la atención de todos se centró en la curva cuatro, donde la leyenda de Dale Earnhardt se apagó en cuestión de segundos.

La muerte de Dale Earnhardt, siete veces campeón de Nascar, golpeó de lleno al automovilismo internacional y a los fanáticos de la categoría (Grosby)

El operativo de emergencia y la confirmación de la muerte

Ken Schrader descendió rápidamente de su vehículo y se acercó al habitáculo de su colega. Al asomarse, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. “Simplemente supe que algo andaba mal. Dale estaba en serios problemas”, relató el propio piloto en declaraciones recogidas por ESPN.

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Los equipos de emergencia llegaron en cuestión de segundos. Los paramédicos cortaron el techo del auto para facilitar el acceso y comenzaron a trabajar en el interior con maniobras de resucitación. El Dr. Steve Bohannon, médico jefe de emergencias del circuito, fue uno de los primeros en examinarlo. “Tenía signos evidentes de lo que llamamos una fractura de la base del cráneo; cosas que no nos gusta ver en un piloto, sangre saliendo de la nariz, las vías respiratorias y de los oídos. Inconsciente, sin responder, sin intentar respirar”, recordó.

Dos fanáticas de Nascar y Dale Earnhardt se acercan a la curva cuatro, donde fue el accidente que terminó con la vida del histórico número 3 (Grosby)

Una vez estabilizado, fue colocado en una camilla y trasladado en ambulancia. El movil, lejos de mostrar señales de urgencia, salió del trazado a baja velocidad, lo que aumentó la preocupación entre quienes conocían los protocolos habituales. “Cuando vi que no actuaba con urgencia y que nunca se detuvo en el centro de atención médica, supe enseguida que algo no andaba bien. Simplemente tuve ese presentimiento”, relató Larry McReynolds, jefe de equipo, a Fox Sports.

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La confirmación oficial llegó casi dos horas después del accidente. Mike Helton, presidente de NASCAR, fue el encargado de anunciar la noticia al mundo en conferencia de prensa: “Sin duda, este es uno de los anuncios más difíciles que he tenido que hacer personalmente, pero tras el accidente en la curva 4 al final de las 500 Millas de Daytona, hemos perdido a Dale Earnhardt”. El silencio y la conmoción se apoderaron del circuito y de toda la comunidad del automovilismo estadounidense.

Dale Earnhardt se convirtió en una figura central de la NASCAR y del automovilismo estadounidense con siete campeonatos (Grosby)

Este trágico accidente marcó un punto de inflexión en la seguridad de la NASCAR y del automovilismo en general. La categoría implementó de forma obligatoria el uso del dispositivo HANS, destinado a proteger cabeza y cuello. Se trata de unas cuerdas que se abrochan en el casco y se agarran a los cinturones de seguridad.

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Además, se instalaron barreras SAFER en los muros de los circuitos para absorber mejor los impactos y se revisaron de manera integral los protocolos médicos y de rescate, explicaron desde ESPN y Fox Sports.