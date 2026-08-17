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Mauro Icardi arremetió contra Benjamín Vicuña: “Cuando te hacés la víctima en TV”

El futbolista salió al cruce del actor chileno después de su paso por PH Podemos Hablar, y cuestionó su relato sobre la paternidad con un mensaje duro publicado en Instagram

A corazón abierto en el ciclo de Andy Kusnetzoff, Benjamín Vicuña contó cómo sobrelleva la distancia física con Magnolia y Amancio, fruto de su vínculo con la China Suárez (PH, Podemos Hablar - Telefe)
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Pocas horas después de que Benjamín Vicuña expusiera en televisión su dolor por la distancia con sus hijos, Mauro Icardi salió a responderle con dureza a través de sus historias de Instagram, con un texto que cuestionó punto por punto el relato del actor chileno y lo acusó de construir una imagen pública que no se corresponde con los hechos. El cruce se desató en la noche del Día del Niño y tuvo a Magnolia y Amancio, los hijos que Vicuña tiene con la China Suárez, en el centro de la disputa.

El detonante fue la aparición de Vicuña en PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff que se emite por Telefe, donde el actor habló con evidente emoción sobre la paternidad a distancia. “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie”, dijo Vicuña en el programa, rodeado de invitados como Lizy Tagliani, Evangelina Anderson, Santi Talledo y Pablo Giralt. La frase, que aludía directamente al temor de perder el lazo afectivo con Magnolia y Amancio, no pasó inadvertida para Icardi.

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Mauro Icardi acusó a Benjamín Vicuña de hacerse la víctima en TV y de sostener una imagen pública que, según él, no coincide con los hechos
Mauro Icardi acusó a Benjamín Vicuña de hacerse la víctima en TV y de sostener una imagen pública que, según él, no coincide con los hechos

La respuesta del futbolista no tardó en aparecer. En un texto publicado en su cuenta de Instagram, Icardi fue directo: “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”. A continuación, apuntó contra la preocupación que Vicuña expresó por el vínculo con sus hijos: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver”.

El argumento central de Icardi se apoyó en una cifra concreta: según el futbolista, los niños llevan casi tres meses en Argentina y Vicuña habría estado presente con ellos apenas entre 15 y 20 de esos días. “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, escribió. Y agregó: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.

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Después de su descargo, Icardi publicó otra historia con la canción “Ay Ay Ay” de la China Suárez, en un gesto que volvió a tensar el cruce con Vicuña
Después de su descargo, Icardi publicó otra historia con la canción “Ay Ay Ay” de la China Suárez, en un gesto que volvió a tensar el cruce con Vicuña

El futbolista también incluyó una referencia a la repercusión mediática que genera cada declaración de Vicuña: “Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas”. El cierre del texto tuvo un tono burlón: “¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? ¡Van por mal camino!”. La historia terminó con un saludo: “Buenas Noches. Feliz Día del Niño”.

Minutos después, el delantero publicó una segunda historia sin texto, solo con la foto de un baño de mármol y tres emojis de carcajadas, con la canción “Ay Ay Ay” de la China Suárez como fondo musical. La elección de esa canción no fue casual: uno de los versos de la artista dice “Si yo hablara, vos te irías del país”, una frase que, en el contexto del cruce, funcionó como una amenaza velada dirigida a Vicuña.

Mauro Icardi respondió a Benjamín Vicuña en Instagram después de que el actor hablara en PH, Podemos Hablar sobre la distancia con sus hijos
Mauro Icardi respondió a Benjamín Vicuña en Instagram después de que el actor hablara en PH, Podemos Hablar sobre la distancia con sus hijos

En PH, el actor había reflexionado sobre las distintas formas de ejercer la paternidad y reconoció que el contacto diario es irremplazable. “Cuando están acá, como ahora que pasaron casi dos meses, intercalado, pero vinieron y están mucho conmigo y ahí trato de meterle mucho tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también”, explicó. También contó que aprovechó el regreso temporario de los chicos a Buenos Aires para fortalecer el vínculo: “Alimentando el vínculo”, dijo, con la conciencia de que cada reencuentro tiene un límite de tiempo.

La situación de fondo es conocida: desde que la China Suárez y Icardi formalizaron su relación y se instalaron en Turquía, Magnolia y Amancio quedaron a más de 14.000 kilómetros de su padre. Vicuña habló de esa distancia en el programa de Kusnetzoff con una mezcla de resignación y determinación: “Intento mantener un contacto a diario”, afirmó. Días antes, había dedicado un posteo en redes a Amancio por su cumpleaños número 6, con un video que se viralizó y al que su hijo mayor, Bautista, respondió con un comentario que comparaba al pequeño con él de niño.

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