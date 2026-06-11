Jodie Foster reflexionó sobre envejecer en Hollywood: “Mis 50 fueron difíciles, llenos de ansiedad y una sensación de insuficiencia”

Jodie Foster afirmó que a sus 63 años encontró una nueva forma de entender el éxito y la realización personal dentro y fuera de Hollywood (REUTERS)

Después de cinco décadas frente a las cámaras, Jodie Foster atraviesa una etapa marcada por una nueva forma de entender el éxito y la realización personal. En una entrevista con The Telegraph, la actriz y directora reflexionó sobre los cambios que experimentó al entrar en la sexta década de su vida, un proceso que la llevó a replantearse sus prioridades dentro y fuera de la industria cinematográfica.

Lejos de las presiones asociadas a la apariencia física y la permanencia en el centro de atención, sostuvo que encontró una mayor sensación de equilibrio al aceptar el paso del tiempo.

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Según explicó, esta etapa le permitió valorar la experiencia acumulada, fortalecer sus vínculos familiares y encontrar satisfacción en una vida guiada por la autenticidad, más que por las expectativas tradicionales de Hollywood.

La actriz comparte su vida con Alexandra Hedison, con quien mantiene una relación desde hace más de una década (REUTERS)

En ese mismo tono, también se refirió a la forma en que la industria y el público suelen invadir la vida privada de las figuras públicas. “Se espera que cada celebridad honre los detalles de su vida privada con una rueda de prensa, un perfume y un reality show en horario estelar”, señaló, marcando distancia con ese modelo de exposición constante.

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En relación con su identidad y la exposición mediática, recordó: “Espero que no les decepcione que no haya un gran discurso de salida del armario esta noche, porque ya lo hice hace unos mil años”.

Infancia, familia y primeros pasos en el cine

La historia de Foster, que debutó ante las cámaras con apenas tres años, estuvo determinada por la influencia directa de su madre y el contexto cultural de Los Ángeles y Nueva York. La actriz rememoró cómo durante el rodaje de “Taxi Driver”, siendo una niña de 12 años, descubrió junto a Martin Scorsese y Robert De Niro el alcance y la seriedad de la interpretación.

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“De Niro me enseñó que actuar era mucho más que recitar líneas”, relató Foster al medio británico. Hasta entonces, sentía que interpretaba personajes de forma superficial, siguiendo instrucciones sin una conexión genuina con el arte dramático.

Foster recordó que debutó ante las cámaras a los tres años y que durante el rodaje de Taxi Driver descubrió con Martin Scorsese y Robert De Niro la seriedad de la actuación (Captura de pantalla/Columbia Pictures)

El aprendizaje del francés en el Lycée Français de Los Ángeles, promovido por su madre Evelyn Foster, le abrió puertas a nuevas culturas. Subrayó que esta formación internacional fue crucial para ampliar su visión más allá del entorno de Hollywood y para protagonizar producciones en otros idiomas.

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A pesar de crecer bajo reglas estrictas, nunca eligió la actuación como vocación infantil. Su madre tomaba las decisiones sobre qué personajes interpretar y qué películas aceptar, procurando que obtuviera el respeto y la seriedad profesional deseados en el entorno artístico.

La influencia de su madre y los retos familiares

La figura de Evelyn “Brandy” Foster marcó la trayectoria de la actriz desde sus inicios. Su madre, que nunca viajó a Europa en su juventud, proyectó ideales y aspiraciones propias en la carrera de su hija, lo que influyó decisivamente en la educación y las elecciones profesionales de Foster.

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“Gran parte de mi trabajo en los primeros años estaba ligado a los problemas y deseos de mi madre”, admitió. La relación se transformó cuando, tras muchos años siendo su representante, Evelyn dejó ese papel en 1992, poco después de que la propia Jodie Foster obtuviera su segundo Óscar.

Jodie Foster reconoció que su madre Evelyn Foster influyó de forma decisiva en su educación y en las elecciones profesionales de sus primeros años en el cine (REUTERS)

La convivencia entre madre e hija estuvo teñida de momentos difíciles, especialmente en la adolescencia y después del nacimiento de los hijos de Foster. “Ella era controladora y tenía opiniones sobre todo”, reconoció la actriz.

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La enfermedad y fallecimiento por demencia de su madre en 2019 supusieron una etapa exigente, que describió como un periodo “horrible y difícil”, aunque también un alivio en ciertos aspectos.

Aprendida la experiencia, Foster enfatiza la importancia de no repetir esos patrones de control con sus hijos, Charlie y Kit. “Quiero que sepan que sus logros y fracasos les pertenecen”, comentó Foster, defendiendo la autonomía y la responsabilidad personal en su familia.

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La ansiedad, el envejecimiento y el valor de la experiencia

Uno de los puntos centrales del testimonio de Foster es su relación con la ansiedad. “Mis 50 fueron difíciles, llenos de ansiedad y de una extraña sensación de insuficiencia”, confesó a The Telegraph. El cambio fundamental llegó al entrar en la década de los sesenta: “Algo cambió. Sentí que ya no me importaba”.

Jodie Foster contó que sus 50 estuvieron atravesados por la ansiedad, pero sostuvo que la experiencia y el envejecimiento mejoraron su libertad profesional y su trabajo en el cine (REUTERS)

Foster nunca se sometió a procedimientos estéticos para ocultar el paso del tiempo, rechazando bótox, rellenos o cirugías habituales en Hollywood. Explicó que ahora afronta su edad sin intentar competir con actrices más jóvenes, y que valora el bienestar que le aporta mostrarse tal como es.

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En los últimos años, Foster afirmó que su felicidad y libertad profesional han alcanzado un punto inédito. “Creo que mi trabajo está mejor que nunca, soy más feliz en él”, expresó. Y añadió, en referencia a su presente artístico: “Ahora, a mis 63 años, estoy más feliz que nunca haciendo películas”.

Considera que la experiencia acumulada no solo enriquece su labor como actriz, sino que también le permite acompañar y dar espacio a nuevas voces dentro de la industria cinematográfica.