España Cultura

Jodie Foster explica cómo pudo evitar los abusos en Hollywood a pesar de comenzar muy joven: “Tenía mucho poder”

La actriz de 63 años acaba de protagonizar ‘Vida privada’ y reflexiona sobre su carrera en la industria

Guardar
Jodie Foster comenzó en el
Jodie Foster comenzó en el cine muy joven, pero ahora explica cómo logró evitar que la industria se aprovechase de ella

A los doce años, Jodie Foster se convirtió en una figura atípica dentro de Hollywood. Su nominación al Oscar por el papel de Iris en Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese, no solo la catapultó al reconocimiento internacional, sino que también le otorgó un nivel de poder inusual para una actriz infantil. En una entrevista reciente con NPR, Foster aseguró que este temprano estatus de prestigio fue un factor clave que la “salvó” de convertirse en víctima de abuso sexual en la industria. La actriz, galardonada con dos premios Oscar a lo largo de su carrera, afirmó que el entorno de poder en el que se encontró tras el éxito de Taxi Driver la colocó en una “categoría diferente” respecto a otros niños actores, haciéndola menos vulnerable a las conductas depredadoras que han marcado a Hollywood durante décadas.

Me he tenido que preguntar muchas veces por qué me salvé de esas experiencias tan terribles”, dijo Foster a NPR. “Por supuesto que hubo microagresiones, como las hay en cualquier trabajo para cualquier mujer, pero lo que me protegió de los peores abusos fue que, a los doce años, ya tenía un cierto grado de poder. Cuando recibí mi primera nominación al Oscar, pasé a ser parte de un grupo de personas que resultaban ‘demasiado peligrosas’ para tocar. Yo podía arruinar la carrera de alguien o podía alertar a las autoridades, así que no estaba disponible para ser una víctima más”.

La actriz reflexionó sobre la naturaleza de la protección que le brindó su estatus, pero también analizó el papel de su propia personalidad como un factor adicional. “Puede que también sea mi forma de ser, porque siempre he sido alguien que enfrentaba el mundo de frente, sin dejar que las emociones dominen mi comportamiento exterior”, explicó Foster. “A los depredadores les resulta mucho más fácil manipular a alguien cuando esa persona es más joven, tiene menos poder o muestra sus emociones abiertamente. El comportamiento depredador tiene que ver con el ejercicio del poder para dominar y disminuir al otro”.

Las declaraciones de Foster se insertan en un contexto donde la denuncia de abusos sexuales y conductas indebidas en la industria del cine ha cobrado fuerza tras el surgimiento del movimiento #MeToo. Durante años, numerosas actrices y actores han relatado experiencias de acoso, abuso y explotación, muchas veces ocurridas durante la infancia o juventud, cuando la vulnerabilidad frente a figuras de autoridad y poder era mayor. El caso de Foster plantea una excepción significativa, señalando la importancia de la posición y de la percepción pública como elementos que pueden modificar la dinámica de poder entre los adultos y los niños en Hollywood.

Jodie Foster y Robert De
Jodie Foster y Robert De Niro en 'Taxi Driver'. (Columbia Pictures)

Fenómeno y referente

La influencia de Foster no se limitó a su propia experiencia. Con los años, se transformó en un referente para otros actores que enfrentaron situaciones similares. La actriz Natalie Portman reveló en el pódcast Smartless que Foster se puso en contacto con ella después de que Portman hablara en una marcha de mujeres sobre su propia sexualización como actriz infantil. “Ella me llamó y hablamos; fue increíble”, contó Portman. “Sigue siendo un modelo a seguir”.

Portman, quien alcanzó la fama a los once años tras protagonizar Léon: El Profesional, relató que su estrategia de protección consistió en proyectar una fachada de seriedad y dureza en los sets de filmación para disuadir a posibles abusadores. “Sentía que esa manera de presentarme era casi una señal de advertencia: ‘No te atrevas a hacerme nada’”, explicó. La actriz también destacó el papel fundamental de su madre, quien la acompañaba constantemente y velaba porque nadie se acercara a ella de manera inapropiada durante las grabaciones.

Tanto Foster como Portman coinciden en que el acceso al poder, ya sea a través del reconocimiento profesional o del acompañamiento familiar, puede marcar la diferencia en la protección de los menores en la industria del entretenimiento. No obstante, ambas subrayan que ningún niño debería verse obligado a desarrollar mecanismos de defensa para sobrevivir en su entorno laboral. Foster enfatizó que su caso no es la norma y que la vulnerabilidad de los actores jóvenes sigue siendo un problema urgente en Hollywood.

Las reflexiones de Foster y Portman suman nuevas voces a la discusión sobre la protección de la infancia en la industria cinematográfica. La experiencia de ambas actrices demuestra que el poder y la vigilancia pueden ofrecer resguardo, pero también revelan la necesidad de cambios estructurales para garantizar la seguridad de los menores frente a dinámicas de abuso y explotación profesional.

Temas Relacionados

Jodie FosterActricesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Aterriza en Movistar la serie ‘El Turco’ tras el arresto del actor Can Yaman por posesión de drogas: “Estoy bien y muy contento”

El intérprete se encuentra en nuestro país para promocionar esta ‘superproducción’ histórica y mantendrá sus compromisos con la prensa, incluida su participación en El Hormiguero

Aterriza en Movistar la serie

Las mejores exposiciones de Madrid para ver en enero: de Oliver Laxe a los trajes de Balenciaga

El director de ‘Sirat’ o los vestidos de la serie en torno al ilustre diseñador protagonizan el arranque del año

Las mejores exposiciones de Madrid

Rosalía reaparece en el nuevo tráiler ‘Euphoria’ y se desata la polémica con su papel en la serie: “Hay que detener a Sam Levinson”

La cantante figura en el elenco de la tercera temporada de la exitosa producción de HBO Max, si bien su rol en la trama ya ha provocado el descontento de muchos fans

Rosalía reaparece en el nuevo

¿Qué ocurrirá con la serie de Netflix sobre la vida de Julio Iglesias? El incierto futuro del ‘biopic’ del cantante acusado de agresiones sexuales

En 2024, el “primer artista español con alcance universal” firmó un acuerdo con la plataforma para repasar su vida en una nueva producción. Ahora, la denuncia de dos mujeres por presunta trata de personas y abusos sexuales lo ha dejado todo en el aire

¿Qué ocurrirá con la serie

Carlos Baute se vuelve viral con un vídeo bailando la canción “los comunistas donde están” tras la captura de Maduro: “Pronto bailaremos libres”

El cantante venezolano fue uno de los primeros en reaccionar a la captura del dictador y ahora ha publicado una nueva celebración en la que subraya que “el que no baile es comunista”

Carlos Baute se vuelve viral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a una multa de

Condenan a una multa de 800 euros a un sargento que tocó el culo a una soldado durante una celebración en una Base Militar

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Así han sido las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo: una historia de mucho ruido y pocas nueces

Víctor Ábalos, primogénito del exministro José Luis Ábalos: “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”

ECONOMÍA

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si haces estas tres cosas al recibir tu sueldo, lo estarás gestionando mejor que el 90% de la gente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 15 de enero

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de enero

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid