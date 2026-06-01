“La proteína es una piedra angular de la nutrición del culturismo”, asegura Arnold Schwarzenegger a los 78 años

Arnold Schwarzenegger desmiente que el consumo elevado de proteínas provoque agrandamiento de órganos en culturistas naturales, según estudios recientes (YouTube: Theo Von)

En el universo del culturismo, la nutrición deportiva y el debate sobre las proteínas, pocas voces generan tanta autoridad como la de Arnold Schwarzenegger. En las últimas semanas, se ha encendido la polémica acerca de si el consumo elevado de proteínas puede dañar el cuerpo y provocar el agrandamiento de órganos en culturistas naturales.

Numerosos artículos y opiniones en redes sociales y medios especializados alertan sobre los posibles riesgos de una dieta hiperproteica para quienes no utilizan sustancias dopantes.

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Según un reportaje de Men’s Health, “se están diciendo auténticas barbaridades acerca de la cantidad de proteína que puede tomar un deportista natural”, sin que existan pruebas concluyentes que lo respalden.

Men’s Health España destaca la confusión generada por opiniones y artículos sobre los efectos de la proteína en el culturismo natural (Fuente: Goodfon)

Postura y recomendaciones de Arnold Schwarzenegger sobre el consumo de proteínas

Arnold Schwarzenegger, referente indiscutido del culturismo mundial y siete veces Mister Olympia, abordó este debate en su boletín Pump Club. Afirma con claridad: “Para los culturistas naturales, la alta ingesta de proteínas no parece causar el agrandamiento de los órganos”.

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Aunque en años recientes ha preferido fuentes proteicas más vegetales, sigue considerando la proteína una piedra angular de la nutrición: “Siempre he enfatizado la proteína como una piedra angular de la nutrición del culturismo”. Incluso a los 78 años, el austriaco prioriza las proteínas en su dieta y destaca la importancia de su calidad y origen.

También enfatiza la confusión que existe sobre los efectos del consumo elevado de proteínas en atletas naturales. Aclara que la recomendación de aumentar la proteína responde al objetivo de potenciar la recuperación muscular y sostiene que, en ausencia de sustancias dopantes, no se ha comprobado que una ingesta alta provoque cambios en los órganos.

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En los estudios, el consumo de más de 2,5 gramos de proteínas por kilo de peso diario no generó daños en los órganos de deportistas naturales (REUTERS/Liesa Johannssen)

Resultados de investigaciones recientes sobre proteínas, culturismo natural y órganos internos

El debate surgió a partir de un artículo publicado en 2019, en el que se sugería que una ingesta mayor de la que el cuerpo puede emplear para reparar y desarrollar masa muscular podría “recargar los riñones o el hígado”.

La investigación más reciente citada por Schwarzenegger contradice esta idea y concluye que, en individuos sanos, la proteína en exceso no agranda sus órganos internos. Él detalla que los científicos “utilizaron imágenes para medir el tamaño del corazón, el hígado, los intestinos y los riñones”.

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En este estudio, ambos grupos de deportistas —culturistas naturales y consumidores de esteroides— consumieron cantidades similares de proteínas, “muy por encima de 2,5 gramos por kilo por día”, mientras que los controles promediaron alrededor de 1,4 gramos por kilo por día. El dato determinante del informe científico es que el agrandamiento de órganos apareció en un solo grupo, específicamente entre quienes consumían sustancias para mejorar el rendimiento.

Los resultados desmienten el temor generalizado y exponen que la preocupación sobre el agrandamiento de órganos en atletas naturales deriva de interpretaciones incorrectas de estudios previos, según reportó Men’s Health.

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6. Arnold Schwarzenegger recomienda priorizar la calidad y el origen de las proteínas para optimizar la recuperación y la salud muscular (Créditos: TikTok/JoeBaena)

Diferencias detectadas entre culturistas naturales y usuarios de esteroides en estudios científicos

El análisis exhaustivo de los datos muestra una distinción tajante entre ambos perfiles de atletas. “Los culturistas mejorados tenían la mayor masa muscular, y los culturistas naturales tenían más que controles.

Pero aquí está la parte importante: el agrandamiento de órganos apareció en un solo grupo: los consumidores de drogas. Los órganos de los culturistas naturales parecían casi idénticos a los de los controles recreativos activos, a pesar de comer aproximadamente el doble de proteínas”, describe Schwarzenegger.

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Así, las evidencias científicas distinguen con precisión los riesgos asociados al uso de esteroides de los que se atribuyen tan solo a una dieta rica en proteínas. El daño observado se circunscribió exclusivamente al grupo de usuarios de sustancias dopantes, mientras que los culturistas naturales no presentaron diferencias respecto a los controles.

Los expertos enfatizan la importancia de distinguir entre los efectos adversos de los esteroides y el consumo elevado de proteínas en el fitness natural (REUTERS/Daniel Cole)

Trayectoria y enfoque profesional de Roberto Cabezas en nutrición y fitness

El artículo destaca también la figura de Roberto Cabezas, especialista en nutrición deportiva, fitness, CrossFit, culturismo, material de entrenamiento y suplementación en Men’s Health.

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Cabezas sostiene: “Creo firmemente en que llevar una vida saludable, comiendo bien y haciendo ejercicio a diario, es fundamental tanto para el cuerpo como para nuestra salud mental”. Entre sus sugerencias prácticas figura el uso de batidos de proteínas y alternativas como crema de cacahuete con plátano.

Con casi veinte años de experiencia en revistas del grupo Hearst Magazines, Cabezas ha desarrollado además su carrera en consultoras económicas y otros medios del sector. Su interés personal abarca la lectura, la música, el cine, las series y el tiempo con sus hijos.

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