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Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres en una ceremonia íntima

La pareja intercambió votos este domingo en el Old Marylebone Town Hall de Londres ante un reducido grupo de amigos y familiares

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Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres en una ceremonia íntima
Dua Lipa y Callum Turner contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia civil en Old Marylebone Town Hall, Londres (REUTERS/Danny Moloshok)

Dua Lipa y Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo en una ceremonia íntima celebrada en el Old Marylebone Town Hall de Londres, días antes de una gran celebración prevista en Sicilia.

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La cantante de 30 años y el actor de 36 intercambiaron votos en el registro civil londinense ante un pequeño grupo de amigos y familiares, según informaron los medios británicos The Sun y Metro.

Lipa llegó al lugar con un vestido blanco, guantes, sombrero y tacones del mismo color, mientras que Turner lució un traje azul marino con corbata.

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Al salir del edificio como marido y mujer, los presentes los recibieron con lluvia de confeti antes de que la pareja abordara un taxi negro.

La ceremonia fue un acto de bajo perfil que los convierte legalmente en cónyuges, en anticipación a una segunda celebración de mayor escala prevista en la isla italiana de Sicilia.

Dua Lipa y Callum Turner, oficialmente comprometidos.
La boda se celebró ante un grupo reducido de amigos y familiares, siguiendo el perfil bajo que caracteriza a la pareja (Instagram)

Según reveló The Sun, la fiesta en Italia se extenderá durante tres días e incluirá a figuras del mundo del espectáculo como las cantantes Charli XCX y Tove Lo.

Hay versiones de que Elton John, quien colaboró con Dua Lipa en 2021 en la canción “Cold Heart”, podría actuar en el evento.

De acuerdo con una fuente citada por el tabloide, la pareja “está extasiada de que finalmente se estén casando”, ya que están “perdidamente enamorados el uno del otro”.

“El plan original era una boda íntima, pero ahora va a ser un asunto masivo y lujoso que se extenderá durante tres días”, agregó el informante al mismo medio.

Y continuó en su declaración: “Ella asistió a la boda de Charli en Sicilia el año pasado y se sintió muy inspirada para hacer lo propio en sus propias celebraciones italianas”.

Dua Lipa y su prometido Callum Turner
La pareja tiene programada una fastuosa celebración en Sicilia, que incluirá múltiples eventos y contará con la presencia de figuras del espectáculo (Backgrid UK/The Grosby Group)

La fuente también describió el evento como “una verdadera boda de cuento de hadas” e indicó que la pareja “alquiló múltiples lugares de gran tamaño para la extravaganza de múltiples eventos”, aunque los detalles exactos se mantienen reservados por “razones de seguridad”, según precisó The Sun.

Se informó asimismo que el diseñador de moda Simon Porte Jacquemus, al frente de la firma Jacquemus, habría confeccionado al menos uno de los vestidos que Dua Lipa luciría durante las celebraciones.

El compromiso fue revelado por primera vez por The Sun en diciembre de 2024, tras aproximadamente un año de relación.

La artista confirmó la noticia en una entrevista con la edición británica de Vogue publicada en junio de 2025.

En esa conversación, reflexionó sobre el significado de la decisión: “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento muy especial”.

El compromiso de Dua y Callum se confirmó tras un año de relación y fue anunciado por la artista en junio de 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)
El compromiso de Dua y Callum se confirmó tras un año de relación y fue anunciado por la artista en junio de 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dua Lipa también reveló en esa entrevista que Callum Turner encargó su anillo de compromiso de manera personalizada, tras consultarlo con su hermana Rina.

“Estoy obsesionada. Es tan yo. Es agradable saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”, declaró.

La artista completó en diciembre pasado su gira Radical Optimism Tour, de 81 fechas y que incluyó también paradas en América Latina.

El histórico lugar donde se casó Dua Lipa

La elección del Old Marylebone Town Hall no fue casual: el lugar es uno de los registros civiles favoritos de las celebridades en Londres.

Paul McCartney se casó allí con su primera esposa, Linda, en 1969, y repitió en 2011 con Nancy Shevell.

Charli XCX y George Daniel se casaron en Londres
Dua Lipa sigue los pasos de su amiga Charli XCX: primero una ceremonia íntima en un registro civil de Londres y luego una gran celebración en Sicilia (Instagram/Captura de video)

El cantante de Oasis Liam Gallagher también pasó por ese mismo registro en dos ocasiones: en 1997 con Patsy Kensit y en 2001 con la cantante Nicole Appleton.

La boda londinense de Lipa y Turner sigue el esquema de su amiga Charli XCX, quien se casó con el baterista de The 1975 George Daniel primero en el Hackney Town Hall de Londres y luego celebró una segunda ceremonia en el pintoresco pueblo costero de Scopello, en Sicilia.

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