Sociedad

Córdoba: detuvieron a 15 cazadores furtivos con decenas de perros galgos en cuatro operativos en zonas rurales

La Patrulla Rural desplegó los procedimientos simultáneos en los departamentos Tercero Arriba, Río Cuarto, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña. Entre los detenidos hay un menor de edad

Guardar
Google icon
Los cuatro operativos se desarrollaron en zonas rurales de Córdoba y arrojaron 15 detenidos, entre ellos un menor de edad
Los cuatro operativos se desarrollaron en zonas rurales de Córdoba y arrojaron 15 detenidos, entre ellos un menor de edad

Quince personas fueron detenidas y 33 perros galgos rescatados en cuatro operativos simultáneos desplegados en distintos departamentos de la provincia de Córdoba. Entre los aprehendidos había un menor de edad, mientras que se incautaron tres camionetas y un arma blanca. La Dirección General de Patrulla Rural actuó tras una denuncia ciudadana y en el marco de controles preventivos sobre actividades de caza ilegal.

Los procedimientos se desarrollaron durante las últimas horas en los departamentos Tercero Arriba, Río Cuarto, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña, cuatro zonas rurales de la provincia mediterránea donde los efectivos detectaron presuntas infracciones a las normativas vigentes en materia de caza.

PUBLICIDAD

En total, los operativos arrojaron el resguardo de 33 perros de raza galgo y el secuestro de tres vehículos.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en una zona rural de Hernando, adonde los efectivos de la Patrulla Rural llegaron tras recibir una denuncia que alertaba sobre la presencia de personas con actividad de caza sin autorización. Allí fueron aprehendidos tres hombres mayores de edad y se resguardaron 11 perros galgos.

PUBLICIDAD

Las actuaciones abarcaron los departamentos Tercero Arriba, Río Cuarto, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña y quedaron a disposición de la autoridad interviniente
Las actuaciones abarcaron los departamentos Tercero Arriba, Río Cuarto, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña y quedaron a disposición de la autoridad interviniente

En un establecimiento rural de la ciudad de Río Cuarto, cinco hombres mayores de edad fueron detenidos durante un operativo en el que se secuestró una camioneta marca Dodge. Los efectivos resguardaron además ocho perros galgos presuntamente utilizados para la actividad cinegética.

Un tercer procedimiento se llevó a cabo en San Marcos Sud, en el departamento Unión, donde fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad. Del lugar se secuestró una camioneta Ford Ranger y se resguardaron cinco perros galgos.

Los efectivos resguardaron 33 perros de raza galgo presuntamente utilizados para la actividad cinegética sin autorización
Los efectivos resguardaron 33 perros de raza galgo presuntamente utilizados para la actividad cinegética sin autorización

El cuarto operativo, el de mayor complejidad del grupo, se desarrolló en una zona rural de la comuna de Riobamba, en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Allí fue interceptada una camioneta Chevrolet S10 en la que se trasladaban cinco personas, entre ellas un menor de edad.

El resultado del procedimiento incluyó el resguardo de nueve perros galgos, el secuestro del vehículo y la incautación de un arma blanca. Todas las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad interviniente.

Desbarataron un campamento de cazadores furtivos en el Delta de Zárate: había carpinchos, mulitas y un ciervo faenados

Siete carpinchos, dos mulitas y un ciervo axis yacían muertos en el lugar
Siete carpinchos, dos mulitas y un ciervo axis yacían muertos en el lugar

Cinco personas fueron demoradas este jueves por la tarde en el Delta de Zárate tras un operativo de la Superintendencia de Cuerpos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que desarticuló un campamento de caza furtiva montado dentro de un predio privado. Los uniformados encontraron diez animales, todos faenados, además de tres carabinas, municiones, tres embarcaciones y vehículos. Entre los identificados figura un asesor del intendente, Marcelo Matzkin.

El procedimiento se desencadenó en el marco de un operativo denominado “Recorrida Prevencional por la Caza Furtiva del Ciervo de los Pantanos”. Fue cerca de las 15, cuando agentes policiales de la Dirección de Seguridad Islas del Canal M. Irigoyen avistaron, sobre la costa del Arroyo de las Botijas, tres embarcaciones ancladas y, a escasos metros tierra adentro —dentro del predio de una empresa—, un campamento precario que, según el parte policial, respondía al patrón de los utilizados por cazadores furtivos.

Al descender, los uniformados constataron la presencia de cinco hombres. El hallazgo que los rodeaba no dejaba lugar a dudas: los animales ya estaban faenados. Siete carpinchos, dos mulitas y un ciervo axis yacían muertos en el lugar, junto a tres carabinas calibre .22 —dos marca Marlin y una marca FM— con un total de 157 cartuchos.

El material secuestrado no se limitó a las armas y los animales. Los efectivos también incautaron tres embarcaciones: una de nombre Blancaflor, con motor Honda de 20 HP; una embarcación tipo isleña matrícula ZAZA0825; y una tercera llamada Gonza Rey. A eso se sumaron una motocicleta Honda Wave 110 cc y un cuatriciclo Honda 50 cc.

Los cinco hombres fueron identificados como Jorge A., Paulo Leonardo G., Matías B., Lucas O. y Juan L.. Todos fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias legales correspondientes.

Temas Relacionados

CórdobaCaza furtivaMaltrato animalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Córdoba declaró estado de alerta por el riesgo de incendios: cuáles son las actividades prohibidas

La medida tiene vigencia hasta fin de año y está fundamentada en las condiciones de sequía que se agravaron en los últimos meses. Advierten que se acumuló material combustible en zonas serranas y agroganaderas

Córdoba declaró estado de alerta por el riesgo de incendios: cuáles son las actividades prohibidas

Rodrigo de Loredo: “Si el fiscal actuaba bien, hoy no estábamos lamentando el fallecimiento de Agostina”

En Infobae al Regreso, el dirigente radical denunció la responsabilidad política y judicial en la impunidad que permitió el crimen de Agostina y exigió sanciones para fiscales y funcionarios

Rodrigo de Loredo: “Si el fiscal actuaba bien, hoy no estábamos lamentando el fallecimiento de Agostina”

Una cama, un baño y rastros de sangre: la habitación “reservada” de Barrelier donde ocurrió el femicidio de Agostina Vega

Los investigadores creen que la adolescente fue asesinada en una pieza que el acusado utilizaba de manera exclusiva dentro de la vivienda de barrio Cofico. Un año antes, una mujer había escapado de la misma propiedad semidesnuda y con las muñecas atadas

Una cama, un baño y rastros de sangre: la habitación “reservada” de Barrelier donde ocurrió el femicidio de Agostina Vega

“Que estas personas se eduquen”: hicieron trompos con sus 4x4 en una laguna congelada y recibieron una dura condena

Los dos conductores recibieron una sanción por daños agravados a bienes de uso público, tras las maniobras que realizaron con sus vehículos en el Área Natural Protegida Batea Mahuida

“Que estas personas se eduquen”: hicieron trompos con sus 4x4 en una laguna congelada y recibieron una dura condena

A 15 años del crimen de Candela Sol Rodríguez: su mamá aseguró que “nada cambió” tras el caso Agostina Vega

En una entrevista con Infobae a la Tarde, Carola Labrador relató el impacto de la violencia de género, la ausencia de cambios y el dolor inalterable de las familias, tras la conmoción que generó el caso Agostina en Córdoba

A 15 años del crimen de Candela Sol Rodríguez: su mamá aseguró que “nada cambió” tras el caso Agostina Vega

DEPORTES

El periplo del matrimonio cordobés para ganar una histórica carrera en China: 50 horas, 15 etapas y 8.000 kilómetros

El periplo del matrimonio cordobés para ganar una histórica carrera en China: 50 horas, 15 etapas y 8.000 kilómetros

Austria, rival de Argentina en el Mundial, le ganó a Túnez pese a jugar con diez hombres: la increíble chance que falló

La sanción histórica de Roland Garros al paraguayo Daniel Vallejo por sus dichos contra una jueza

Tras la salida confirmada de Claudio Úbeda, la lista de candidatos de Riquelme para asumir como entrenador de Boca Juniors

Video: el impactante tatuaje que se hizo Alejandro Garnacho en toda la espalda tras quedar afuera del Mundial con Argentina

TELESHOW

Las declaraciones de Fede Bal sobre su escandalosa separación de Barbie Vélez: “El tiempo me dio la razón”

Las declaraciones de Fede Bal sobre su escandalosa separación de Barbie Vélez: “El tiempo me dio la razón”

Así fue el sobreseimiento a Barbie Vélez y Fede Bal en 2017: el fallo que los dejó sin cargos tras sus graves denuncias cruzadas

Matilda Blanco contó el calvario que atravesó después de una cirugía estética: “Me arrepiento muchísimo”

Barbie Vélez, indignada contra Fede Bal, rompió en llanto: “Si vas a hablar, que sea para pedir perdón”

Bizarrap anunció que será parte de Toy Story 5: a qué personaje le prestará su voz

INFOBAE AMÉRICA

Panamá refuerza campaña para que la población disponga de información clara sobre los alimentos que consume

Panamá refuerza campaña para que la población disponga de información clara sobre los alimentos que consume

Más de 100 salvadoreñas sobrevivientes de cáncer serán beneficiadas con la entrega de brasieres

El Salvador contabiliza 9,756 accidentes viales en cinco meses que causaron 622 muertes

El presidente Arévalo minimiza encuesta que reporta desaprobación a su gestión

Honduras: Bajan combustibles, pero aumentos en gas doméstico y alimentos mantienen presión sobre el bolsillo de los hondureños