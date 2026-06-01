Córdoba: detuvieron a 15 cazadores furtivos con decenas de perros galgos en cuatro operativos en zonas rurales

Los cuatro operativos se desarrollaron en zonas rurales de Córdoba y arrojaron 15 detenidos, entre ellos un menor de edad

Quince personas fueron detenidas y 33 perros galgos rescatados en cuatro operativos simultáneos desplegados en distintos departamentos de la provincia de Córdoba. Entre los aprehendidos había un menor de edad, mientras que se incautaron tres camionetas y un arma blanca. La Dirección General de Patrulla Rural actuó tras una denuncia ciudadana y en el marco de controles preventivos sobre actividades de caza ilegal.

Los procedimientos se desarrollaron durante las últimas horas en los departamentos Tercero Arriba, Río Cuarto, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña, cuatro zonas rurales de la provincia mediterránea donde los efectivos detectaron presuntas infracciones a las normativas vigentes en materia de caza.

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En total, los operativos arrojaron el resguardo de 33 perros de raza galgo y el secuestro de tres vehículos.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en una zona rural de Hernando, adonde los efectivos de la Patrulla Rural llegaron tras recibir una denuncia que alertaba sobre la presencia de personas con actividad de caza sin autorización. Allí fueron aprehendidos tres hombres mayores de edad y se resguardaron 11 perros galgos.

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Las actuaciones abarcaron los departamentos Tercero Arriba, Río Cuarto, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña y quedaron a disposición de la autoridad interviniente

En un establecimiento rural de la ciudad de Río Cuarto, cinco hombres mayores de edad fueron detenidos durante un operativo en el que se secuestró una camioneta marca Dodge. Los efectivos resguardaron además ocho perros galgos presuntamente utilizados para la actividad cinegética.

Un tercer procedimiento se llevó a cabo en San Marcos Sud, en el departamento Unión, donde fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad. Del lugar se secuestró una camioneta Ford Ranger y se resguardaron cinco perros galgos.

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Los efectivos resguardaron 33 perros de raza galgo presuntamente utilizados para la actividad cinegética sin autorización

El cuarto operativo, el de mayor complejidad del grupo, se desarrolló en una zona rural de la comuna de Riobamba, en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Allí fue interceptada una camioneta Chevrolet S10 en la que se trasladaban cinco personas, entre ellas un menor de edad.

El resultado del procedimiento incluyó el resguardo de nueve perros galgos, el secuestro del vehículo y la incautación de un arma blanca. Todas las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad interviniente.

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Desbarataron un campamento de cazadores furtivos en el Delta de Zárate: había carpinchos, mulitas y un ciervo faenados

Siete carpinchos, dos mulitas y un ciervo axis yacían muertos en el lugar

Cinco personas fueron demoradas este jueves por la tarde en el Delta de Zárate tras un operativo de la Superintendencia de Cuerpos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que desarticuló un campamento de caza furtiva montado dentro de un predio privado. Los uniformados encontraron diez animales, todos faenados, además de tres carabinas, municiones, tres embarcaciones y vehículos. Entre los identificados figura un asesor del intendente, Marcelo Matzkin.

El procedimiento se desencadenó en el marco de un operativo denominado “Recorrida Prevencional por la Caza Furtiva del Ciervo de los Pantanos”. Fue cerca de las 15, cuando agentes policiales de la Dirección de Seguridad Islas del Canal M. Irigoyen avistaron, sobre la costa del Arroyo de las Botijas, tres embarcaciones ancladas y, a escasos metros tierra adentro —dentro del predio de una empresa—, un campamento precario que, según el parte policial, respondía al patrón de los utilizados por cazadores furtivos.

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Al descender, los uniformados constataron la presencia de cinco hombres. El hallazgo que los rodeaba no dejaba lugar a dudas: los animales ya estaban faenados. Siete carpinchos, dos mulitas y un ciervo axis yacían muertos en el lugar, junto a tres carabinas calibre .22 —dos marca Marlin y una marca FM— con un total de 157 cartuchos.

El material secuestrado no se limitó a las armas y los animales. Los efectivos también incautaron tres embarcaciones: una de nombre Blancaflor, con motor Honda de 20 HP; una embarcación tipo isleña matrícula ZAZA0825; y una tercera llamada Gonza Rey. A eso se sumaron una motocicleta Honda Wave 110 cc y un cuatriciclo Honda 50 cc.

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Los cinco hombres fueron identificados como Jorge A., Paulo Leonardo G., Matías B., Lucas O. y Juan L.. Todos fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias legales correspondientes.