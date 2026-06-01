América Latina

Los sindicatos bolivianos rechazaron negociar y mantienen los bloqueos para presionar a Rodrigo Paz

Al cumplirse un mes de protestas, la COB descartó el diálogo pese a que el gobierno retiró las órdenes de detención contra sus líderes. La Paz lleva 30 días aislada con escasez crítica de alimentos y oxígeno hospitalario

Guardar
Google icon
Manifestantes antigubernamentales sostienen pancartas en las que se lee "Dimite, Rodrigo", en referencia al presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
Manifestantes antigubernamentales sostienen pancartas en las que se lee "Dimite, Rodrigo", en referencia al presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)

Cientos de manifestantes marcharon este lunes por las calles de La Paz exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, al cumplirse un mes desde el inicio de los bloqueos que paralizan Bolivia. La Central Obrera Boliviana (COB), que encabeza la movilización junto a sindicatos campesinos y juntas vecinales de El Alto, descartó sentarse a negociar y ratificó su única condición: la salida del mandatario. El conflicto, iniciado a principios de mayo con reclamos de obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros, derivó en una disputa de fondo sobre el modelo económico que Bolivia debe seguir tras dos décadas de gobiernos socialistas.

Los manifestantes llegaron a la capital ondeando wiphalas —banderas indígenas multicolores— tras recorrer unos 15 kilómetros desde la vecina El Alto. “No sabe escuchar, no sabe entender al pueblo mayoritario. ¡Ahora es tarde para el diálogo!”, dijo a la AFP Edgar Condori, de 40 años, quien lideraba a un grupo de comerciantes. Una pancarta resumía el estado de ánimo: “¡Que renuncie el pollo!”, en alusión burlesca al mandatario centrista que lleva seis meses en el poder.

PUBLICIDAD

Según la Administradora Boliviana de Carreteras, los puntos de bloqueo superaron los 90, una treintena más que la semana anterior, y afectan seis de los nueve departamentos. La Paz lleva 30 días aislada. La escasez disparó los precios de carnes, huevos y vegetales, que se duplicaron en semanas; los hospitales operan con reservas mínimas de oxígeno. La Defensoría del Pueblo contabilizó siete muertos —la mayoría por falta de atención médica—, 23 heridos y 321 detenidos.

Un empleado de EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción Alimentaria) señala un cartel que dice "suministro de pollo, 35 bolivianos por kilo" en medio de la escasez de combustible y alimentos causada por los bloqueos en La Paz, Bolivia, el 29 de mayo de 2026 REUTERS/Claudia Morales
Un empleado de EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción Alimentaria) señala un cartel que dice "suministro de pollo, 35 bolivianos por kilo" en medio de la escasez de combustible y alimentos causada por los bloqueos en La Paz, Bolivia, el 29 de mayo de 2026 REUTERS/Claudia Morales

El rechazo al diálogo se sostuvo incluso después de que la justicia dejara sin efecto, el 29 de mayo, las órdenes de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, y Vicente Salazar, de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari. Esa medida había sido la condición que los sindicatos pusieron para acercarse a la mesa de negociación impulsada por el Legislativo y la Iglesia Católica. Al concretarse, la COB igualmente rechazó participar. “Hemos decidido mantener las medidas de presión y ratificamos nuestro pedido de renuncia de Rodrigo Paz. No hay nada más que negociar”, declaró el dirigente Severo Marca. “La COB va a continuar con las medidas de presión, hemos descartado el diálogo”, sumó José Luis Álvarez.

PUBLICIDAD

El presidente llamó este lunes a una “reconciliación” desde Cochabamba y anticipó una solución “en los próximos días”, sin precisar medidas. El gobierno anunció un acuerdo próximo con algunos sindicatos para habilitar un corredor de abastecimiento hacia La Paz y descartó usar fuerzas militares para despejar rutas, sin decretar tampoco el estado de excepción pese a tener facultades para hacerlo.

El trasfondo excede los reclamos gremiales. Bolivia arrastra desde 2023 una crisis por escasez de divisas e inflación que cerró 2025 en torno al 20%. El modelo estatista de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) dejó reservas internacionales equivalentes a menos de un mes de importaciones y la producción de gas en declive. Paz llegó al poder prometiendo revertir ese legado, pero sus reformas —eliminación de subsidios a combustibles y recorte del gasto— encarecieron los servicios básicos y encendieron la mecha. Un centenar de seguidores de Morales refuerza las movilizaciones; el gobierno lo acusa de alentar la violencia. Con la COB sin ceder y el ejecutivo sin herramientas de presión efectivas, el pulso entre un movimiento que apuesta al desgaste y un presidente sin margen económico puede prolongarse más allá de cualquier pronóstico oficial.

Temas Relacionados

Bolivia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La disputa de poder entre bandas narcos en Montevideo: ‘El Fisura’ busca destronar viejos cabecillas

Un crimen encargado a un sicario por USD 1.200 dejó en evidencia una guerra narco entre las bandas de Los Colorados y Los Suárez

La disputa de poder entre bandas narcos en Montevideo: ‘El Fisura’ busca destronar viejos cabecillas

Residencia legal y permisos laborales para migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia en Costa Rica bajo nueva disposición nacional

Autoridades costarricenses implementan alternativa inédita para quienes han enfrentado largos trámites sin respuesta en su proceso migratorio

Residencia legal y permisos laborales para migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia en Costa Rica bajo nueva disposición nacional

La negociación entre Guatemala y Estados Unidos prevé reforzar operativos antidrogas con nueva asistencia, reafirma Arévalo

Las autoridades guatemaltecas gestionan con funcionarios estadounidenses un entendimiento que contempla acciones coordinadas, transferencia de tecnología, entrenamiento de equipos y ampliación de medidas para afrontar redes delictivas transnacionales

La negociación entre Guatemala y Estados Unidos prevé reforzar operativos antidrogas con nueva asistencia, reafirma Arévalo

Diputados del Congreso de Guatemala consolidan respaldo para aprobar nueva redacción de iniciativa contra lavado de dinero

Los bloques políticos confirmaron apoyo a la norma tras semanas de negociación, destacando que la reforma pretende evitar sanciones internacionales y proteger la legitimidad de remesas y operaciones del sistema financiero

Diputados del Congreso de Guatemala consolidan respaldo para aprobar nueva redacción de iniciativa contra lavado de dinero

Honduras: Lluvia de granizo sorprende a Intibucá y deja impresionantes imágenes en La Esperanza y Yamaranguila

Habitantes de los municipios de La Esperanza y Yamaranguila, en el departamento de Intibucá, fueron sorprendidos por una inusual lluvia de granizo que acompañó una fuerte tormenta y dejó imágenes poco comunes para Honduras, generando asombro entre la población y preocupación por posibles afectaciones en cultivos y viviendas.

Honduras: Lluvia de granizo sorprende a Intibucá y deja impresionantes imágenes en La Esperanza y Yamaranguila
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Es oficial: el Papa León XIV visitará Perú en noviembre de este año, confirman José Balcázar y cardenal Carlos Castillo

Es oficial: el Papa León XIV visitará Perú en noviembre de este año, confirman José Balcázar y cardenal Carlos Castillo

Accidente en parque de diversiones de Ibagué dejó tres heridos: video muestra el angustiante momento

María del Mar Pizarro destapó las ocho iniciativas de Abelardo de la Espriella que más polémica generan: “Propuestas que asustan”

El giro de Selena Gómez en la moda: un inesperado color dominó sus últimos outfits

Abelardo de la Espriella aceptó el apoyo de movimientos y líderes políticos, pero recalcó que no hará alianzas: “Ténganlo claro”

INFOBAE AMÉRICA

La disputa de poder entre bandas narcos en Montevideo: ‘El Fisura’ busca destronar viejos cabecillas

La disputa de poder entre bandas narcos en Montevideo: ‘El Fisura’ busca destronar viejos cabecillas

Ucrania apuesta por un acuerdo de paz en los próximos meses debido a un freno del avance ruso

La gran apuesta del Indo-Pacífico: estrechar los lazos de defensa ante el ascenso de China

Residencia legal y permisos laborales para migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia en Costa Rica bajo nueva disposición nacional

La negociación entre Guatemala y Estados Unidos prevé reforzar operativos antidrogas con nueva asistencia, reafirma Arévalo

ENTRETENIMIENTO

‘Euphoria’ desata críticas por su episodio final tras la muerte de su protagonista

‘Euphoria’ desata críticas por su episodio final tras la muerte de su protagonista

Zach Galifianakis sobre su salto a la fama: “Nadie me hacía preguntas hasta que estuve en una película con un mono”

‘Hoppers’: fecha de estreno en streaming de la más reciente película de Pixar

Con Meryl Streep y Daniel Craig a la cabeza, las nuevas Crónicas de Narnia ya tienen fecha de estreno

Sharon Stone reveló cómo hizo que su padre dejara de golpearla: “Nunca volveré a amarte”