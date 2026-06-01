Entretenimiento

‘Hoppers’: fecha de estreno en streaming de la más reciente película de Pixar

La película presenta a una joven que se adentra en el mundo animal mientras enfrenta una amenaza que pone en riesgo a distintas especies

Guardar
Google icon
La nueva película de Pixar da el salto al streaming. (Disney/Pixar vía AP)
La nueva película de Pixar da el salto al streaming. (Disney/Pixar vía AP)

La más reciente producción animada de Pixar, Hoppers, llegará al catálogo de Disney+ el próximo 3 de junio, fecha en la que estará disponible para los suscriptores de la plataforma de streaming. La película, orientada al público familiar, amplía así su distribución tras su estreno en salas de cine.

La historia sigue a Mabel, una joven amante de los animales que tiene la oportunidad de utilizar una nueva tecnología capaz de transferir su conciencia a un castor robótico de apariencia realista.

PUBLICIDAD

Gracias a este procedimiento, la protagonista logra comunicarse directamente con distintas especies animales y acceder a un mundo desconocido para los seres humanos.

De acuerdo con la sinopsis oficial, durante esta experiencia Mabel realiza diversos descubrimientos y desarrolla una amistad con un carismático castor. A medida que avanza la trama, ambos personajes se enfrentan a una amenaza humana que pone en riesgo a los animales de la zona.

PUBLICIDAD

La historia sigue a Mabel, quien forma amistad con un castor. (Captura de video)
La historia sigue a Mabel, quien forma amistad con un castor. (Captura de video)

Ante esta situación, la protagonista busca reunir a distintas especies para responder al desafío que enfrentan.

La actriz Piper Curda presta su voz al personaje principal, Mabel. El reparto también incluye a Bobby Moynihan como King George, un castor que desempeña un papel relevante en la historia.

Jon Hamm participa como el alcalde Jerry Generazzo, mientras que Kathy Najimy interpreta a la doctora Samantha “Sam” Fairfax. Meryl Streep también forma parte del proyecto al interpretar a la Reina de los Insectos.

Meryl Streep le dio voz a la reina de los insectos en 'Hoppers'. (EFE/ Disney Pixar)
Meryl Streep le dio voz a la reina de los insectos en 'Hoppers'. (EFE/ Disney Pixar)

Cabe destacar que hace unos meses, la cinta generó conversación entre seguidores del estudio debido a una serie de referencias a otras cintas del catálogo.

Diversos elementos incluidos en la historia han sido interpretados por fanáticos como una confirmación de la conocida “teoría Pixar”, una hipótesis que plantea que muchas de las películas del estudio comparten un mismo universo narrativo.

La teoría, difundida desde hace varios años en comunidades en línea y entre seguidores del cine de animación, propone que las historias de Pixar se desarrollan en una misma línea temporal o en un mismo mundo, aunque ocurran en diferentes épocas o contextos.

Los fanáticos afriman que todas las cintas de Pixar ocurren en un solo universo.(Captura de video)
Los fanáticos afriman que todas las cintas de Pixar ocurren en un solo universo.(Captura de video)

Si bien el estudio no había confirmado oficialmente esa idea de manera directa, la película Hoppers incluye referencias que han sido interpretadas por algunos espectadores como una conexión entre varias de sus producciones.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención aparece hacia el final de la película. En una escena se muestra a la doctora Sam Fairfax, personaje vinculado con avances tecnológicos dentro de la historia, trabajando en nuevos desarrollos científicos.

Entre los proyectos que aparecen en su laboratorio se observan prototipos de collares diseñados para permitir que los perros puedan comunicarse con los humanos, similares a los que aparecen en la película Up, donde varios perros los utilizan para hablar con personas.

En esa cinta, los collares estaban asociados al explorador Charles Muntz, personaje que los utilizaba en su expedición en Sudamérica.

En 'Hoppers' se puede osbservar que la doctora Sam trabaja en collares para perros similares a los de 'UP'. (Captura de video)
En 'Hoppers' se puede osbservar que la doctora Sam trabaja en collares para perros similares a los de 'UP'. (Captura de video)

La escena de Hoppers ha sido interpretada por algunos seguidores como una posible explicación sobre el origen de esa tecnología dentro del universo ficticio de Pixar.

En la misma secuencia del laboratorio también se muestra un pizarrón con diversos esquemas. Entre los dibujos aparecen diseños de robots encargados de limpiar el planeta, similares al protagonista de WALL-E, un robot creado para recolectar y compactar basura en una Tierra cubierta de desechos.

Otros bocetos presentes en la escena evocan sistemas de puertas capaces de generar energía a partir de reacciones humanas, un concepto asociado con la trama de Monsters, Inc., donde los gritos de los niños se convierten en fuente de energía para la ciudad de los monstruos.

monsters inc 20 años
Monsters, Inc. también aparece referenciada en el pizarrón de la doctora Sam. (Disney)

Además, en el pizarrón se incluye una referencia a la posibilidad de integrar mentes humanas en vehículos, un concepto que algunos espectadores relacionan con el mundo representado en Cars, donde automóviles antropomórficos protagonizan la historia.

La presencia de estas ideas en una misma escena ha sido interpretada por seguidores como una forma de vincular los desarrollos tecnológicos de la doctora Sam con varios elementos narrativos presentes en otras películas del estudio.

Según esta lectura, el personaje podría representar una figura clave dentro de un posible marco narrativo que conecte diferentes historias.

Tras el estreno de la película, el director de Hoppers, Daniel Chong, indicó en entrevistas que decidieron incluir estas referencias como un guiño a los seguidores del estudio.

Daniel Chong afirmó que este guiño al universo Pixar se colocó tras conocer la teoría de los fans. (REUTERS/Aude Guerrucci)
Daniel Chong afirmó que este guiño al universo Pixar se colocó tras conocer la teoría de los fans. (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Hay un easter egg enorme al final que, en una sola toma, hace referencia a al menos seis o siete películas de Pixar”, expresó.

De acuerdo con sus declaraciones, conoce la teoría desarrollada por fanáticos y quisieron integrar detalles que hicieran alusión a ella dentro de la historia.

Temas Relacionados

HoppersDisney+entretenimientoPixarDisney

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con Meryl Streep y Daniel Craig a la cabeza, las nuevas Crónicas de Narnia ya tienen fecha de estreno

La adaptación de The Magician’s Nephew, dirigida por Greta Gerwig y ambientada mil años antes de El León, la Bruja y el Armario, narrará los orígenes del mundo mágico y pasará por los cines casi dos meses antes de llegar al streaming

Con Meryl Streep y Daniel Craig a la cabeza, las nuevas Crónicas de Narnia ya tienen fecha de estreno

Sharon Stone reveló cómo hizo que su padre dejara de golpearla: “Nunca volveré a amarte”

La actriz habló sobre la difícil relación que tuvo con su padre durante su infancia

Sharon Stone reveló cómo hizo que su padre dejara de golpearla: “Nunca volveré a amarte”

Taylor Swift anuncia canción original para “Toy Story 5″

La cantante une fuerzas con Jack Antonoff para crear un tema inspirado en la historia de la vaquera Jessie

Taylor Swift anuncia canción original para “Toy Story 5″

¿Quién es Callum Turner, el actor británico que se casó con Dua Lipa?

Antes de la actuación, Turner intentó una breve carrera en el fútbol semiprofesional tras dejar la escuela a los 16 años

¿Quién es Callum Turner, el actor británico que se casó con Dua Lipa?

John Rzeznik nunca olvidó el día que conoció a Taylor Swift en Nueva York: “Esta mujer tiene todo bajo control”

El líder de Goo Goo Dolls relató a PEOPLE cómo la artista, con apenas 21 años, tomó el control personal de cada aspecto de la actuación conjunta durante la gira Speak Now en 2011

John Rzeznik nunca olvidó el día que conoció a Taylor Swift en Nueva York: “Esta mujer tiene todo bajo control”

DEPORTES

Se demoró en un saque lateral y el árbitro aplicó una de las nuevas reglas que se pondrán en práctica en el Mundial 2026

Se demoró en un saque lateral y el árbitro aplicó una de las nuevas reglas que se pondrán en práctica en el Mundial 2026

La revelación de un periodista español sobre el futuro de Enzo Fernández: “Han llegado a un acuerdo”

Como Maradona: tiene 16 años y Scaloni lo podría hacer debutar en la Selección en los amistosos previos al Mundial

Escándalo en un rival de Argentina en el Mundial: los jugadores desobedecieron al técnico y recibieron un gol en tres pases

Las impactantes imágenes del temporal que azotó el hotel de la selección argentina durante su concentración en Kansas para el Mundial

TELESHOW

Bizarrap anunció que será parte de Toy Story 5: a qué personaje le prestará su voz

Bizarrap anunció que será parte de Toy Story 5: a qué personaje le prestará su voz

El personal y lúcido mundo de Mafalda tendrá una gran exposición inmersiva

Joaquín Levinton, jurado de Es mi sueño: “Yo lo coucheo a Abel y después él sabe lo que hace”

El emotivo recuerdo de Zaira Nara para Gerardo Rozín: “Hace 10 años me llamaba para conducir Morfi Café”

La profunda reflexión de Araceli González a pocos días de cumplir 59 años: “Veo un número que me dio sabiduría”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Lluvia de granizo sorprende a Intibucá y deja impresionantes imágenes en La Esperanza y Yamaranguila

Honduras: Lluvia de granizo sorprende a Intibucá y deja impresionantes imágenes en La Esperanza y Yamaranguila

Netanyahu aseguró a Trump que Israel reanudará los bombardeos en Beirut si Hezbollah no detiene su ofensiva

Tragedia en Tegucigalpa: volqueta sin frenos impacta sobre viviendas y deja al menos siete muertos y varios heridos

La nueva emergencia del Hospital Nacional de Soyapango multiplica atención médica para 230 mil habitantes

Pronunciamiento sobre la inscripción del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo – La Joya en el Mercado de Valores