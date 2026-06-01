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Ucrania apuesta por un acuerdo de paz en los próximos meses debido a un freno del avance ruso

El jefe del gabinete presidencial ucraniano respalda el objetivo de Zelensky de alcanzar un acuerdo antes de que llegue el frío, con el avance ruso frenado y una campaña de ataques en profundidad que afecta cerca del 20% de la capacidad de refino de Moscú

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Imagen de archivo del jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, durante una reunión con el presidente Volodímir Zelensky en Kiev, Ucrania. 2 enero 2026 Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters
Imagen de archivo del jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, durante una reunión con el presidente Volodímir Zelensky en Kiev, Ucrania. 2 enero 2026 Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters

Kyrylo Budanov, jefe de gabinete del presidente Volodimir Zelensky, declaró el lunes que considera “absolutamente correcta, oportuna y realista” la aspiración de Kiev de cerrar un acuerdo de paz con Rusia antes del invierno. Sus palabras, pronunciadas en el Foro de Arquitectura de Seguridad de Kiev, refuerzan la posición expresada por Zelensky el domingo en una entrevista televisada, donde urgió a retomar las negociaciones aprovechando una posición estratégica que Kiev considera mejorada respecto a meses anteriores.

“El presidente tiene el mandato de intentar poner fin a esta guerra lo antes posible, preferiblemente antes del invierno”, afirmó Budanov. El funcionario también confirmó que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner —cuñado del presidente Donald Trump y codirector de la delegación negociadora de Washington— tienen previsto visitar Kiev y Moscú “en un futuro próximo”, sin precisar fechas.

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La declaración llega en un momento en que las negociaciones mediadas por Washington atraviesan un impasse reconocido por el propio secretario de Estado Marco Rubio a finales de mayo. La atención diplomática estadounidense se concentró en el conflicto de Oriente Medio, lo que dejó en suspenso los contactos trilaterales celebrados en Abu Dabi y Ginebra. Pese a ello, Budanov rechazó la idea de un punto muerto definitivo. “Ciertos procesos continúan, aunque no son del todo públicos”, señaló.

Imagen de archivo de una persona caminando por una calle sembrada de escombros tras un ataque nocturno ruso con misiles y drones en Kiev, Ucrania. 24 mayo 2026. REUTERS/Thomas Peter
Imagen de archivo de una persona caminando por una calle sembrada de escombros tras un ataque nocturno ruso con misiles y drones en Kiev, Ucrania. 24 mayo 2026. REUTERS/Thomas Peter

El optimismo ucraniano descansa en dos dinámicas. La primera es el freno del avance terrestre ruso: según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) y el servicio DeepState, las fuerzas de Moscú pasaron de capturar cerca de 15 kilómetros cuadrados diarios entre octubre de 2024 y marzo de 2025, a solo 5,5 kilómetros en el primer trimestre de 2026. En abril, Rusia registró incluso una pérdida neta de 116 kilómetros cuadrados.

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La segunda dinámica es la campaña de ataques en profundidad sobre la infraestructura energética rusa. Drones de fabricación ucraniana golpearon refinerías en Samara, Yaroslavl y Krasnodar, así como terminales de exportación en el Báltico, en algunos casos a más de 1.500 kilómetros del frente. Zelensky afirmó, con datos atribuidos a inteligencia occidental, que los ataques redujeron la capacidad de refino rusa en torno al 20%. Una fuente del Servicio de Seguridad ucraniano (SBU) indicó que cerca del 40% de las refinerías opera por debajo de su nivel habitual. Los ingresos por exportación de hidrocarburos son una fuente central de financiación del esfuerzo bélico del Kremlin.

Un alto mando militar ucraniano señaló la semana pasada que Kiev dispone de una ventana de seis meses para consolidar su posición en el frente y fortalecer su mano negociadora, horizonte que coincide con el umbral invernal marcado por Zelensky y Budanov. La presión del tiempo tiene un fundamento concreto: los inviernos endurecen las condiciones sobre el frente y amplifican la vulnerabilidad civil ante los ataques sobre infraestructura energética, patrón que Rusia aplicó en los tres inviernos anteriores.

Lo que queda por definir es si Moscú comparte esa urgencia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró en mayo que Rusia no ve base para un encuentro directo entre Putin y Zelensky. Los acuerdos alcanzados en las rondas de Estambul se limitaron a cuestiones humanitarias —intercambio de prisioneros, repatriación de cuerpos—, sin avanzar en el fondo: estatus territorial, garantías de seguridad, condiciones de un alto el fuego duradero. Mientras esa brecha no se cierre, el invierno puede llegar antes que la paz.

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