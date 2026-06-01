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‘Euphoria’ desata críticas por su episodio final tras la muerte de su protagonista

El último capítulo de la tercera temporada dejó con un sabor amargo a los fans de la serie

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Euphoria Temporada 3
El final de “Euphoria” recibe evaluaciones negativas por parte de algunos críticos. (HBO)

La tercera temporada de Euphoria concluyó con un episodio de 93 minutos emitido por HBO, un capítulo que no solo resolvió varias de las tramas principales de la serie, sino que también generó una ola de reacciones entre críticos y seguidores.

Aunque la cadena aún no ha confirmado oficialmente si se trata del final definitivo de la producción, el desenlace ha sido objeto de numerosos cuestionamientos relacionados con las decisiones narrativas adoptadas por el creador Sam Levinson.

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Uno de los puntos más comentados ha sido la muerte de Rue Bennett, personaje interpretado por Zendaya. En el episodio final, Rue fallece tras sufrir una sobredosis de fentanilo luego de consumir pastillas proporcionadas por Alamo, uno de los líderes criminales introducidos durante esta temporada.

Page Six escribió en su reseña que la forma en la que falleció este personaje fue “sombrío y decepcionante” Por si fuera poco, el medio aseguró que Euphoria “terminó como empezó: vulgar, de mal gusto y desperdiciando su elenco estelar con un guion ridículo”.

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La muerte de Rue en Euphoria resultó una de las más insípidas de la serie. (Captura de video)
La muerte de Rue en Euphoria resultó una de las más insípidas de la serie. (Captura de video)

Por su parte, Variety aseguró que la serie “ya daba la sensación de haberse fragmentado en varias series distintas bajo el nombre de lo que alguna vez fue la versión de HBO de un drama adolescente”.

Asimismo destacó que la muerte de Rue no solo relegó a los demás personajes a un segundo plano, logrando que sus tramas se vieran irrelevantes a lo largo del extenso capítulo.

“Rue se sintió desatendida por un episodio largo, casi de película, que intentaba conciliar una sombría advertencia sobre la epidemia real de opioides con un thriller de venganza operístico y temas religiosos poco desarrollados”, expresó.

En otros temas, The Guardian criticó el uso de referencias bíblicas para el final del episodio, que de hecho termina con la frase “Que Dios nos bendiga a todos”.

Euphoria Temporada 3
Las referencias bíblicas en el último episodio resultaron absurdas para algunos. (HBO)

“Este giro repentino hacia una moral nostálgica y patriótica evidencia una serie confusa que, hasta el último momento, no tenía claro qué mensaje quería transmitirnos. Como lección de ética, resulta un fracaso. Sin embargo, si analizamos más a fondo, vemos que hay algo más complejo en juego”, expresó.

Incluso, el medio señaló que la última temporada pareció como si Euphoria “nunca tuvo claro qué tipo de serie quería ser”.

“La decisión de centrar la trama en una guerra territorial entre los narcotraficantes rivales Laurie y Alamo hizo que la serie pareciera más una película de gánsteres. Resultaba más difícil comprender su mensaje cuando nos veíamos constantemente inmersos en tiroteos al estilo Tarantino”, señaló.

Euphoria temporada 3
La trama de Álamo y Laurie le quitó la escencia principal a la serie. Crédito: (IMDb/Hbo Max)

A pesar de las críticas, el episodio final cerró las historias de varios de sus protagonistas. Cassie, Maddy y Lexi terminan viviendo juntas, mientras que la muerte de Rue marca el desenlace de la figura que había servido como eje narrativo desde el estreno de la serie en 2019.

Por ahora, HBO no ha anunciado oficialmente una cuarta temporada. Sin embargo, Sam Levinson declaró recientemente que no tiene planes para continuar la historia, mientras que Zendaya señaló en entrevistas que considera que la tercera temporada ofrece una sensación de cierre para los personajes.

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