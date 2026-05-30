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Marc Anthony faltó a la graduación de Emme, su hija con J.Lo: Samuel Affleck sorprendió entre los invitados

El cantante no apareció en la ceremonia de su hija en Los Ángeles. Jennifer Lopez, en cambio, llegó acompañada de su madre y del hijo de Ben Affleck

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Marc Anthony no fue a la graduación de su hija Emme
La ausencia de Marc Anthony en la graduación llamó la atención en la prensa (Composición/Instagram/REUTERS)

La graduación de secundaria de Emme Muñiz, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, fue un momento lleno de emociones, fotografías y abrazos. No obstante, la silla del padre estuvo vacía.

Según fuentes de TMZ, el reconocido cantante puertorriqueño no estuvo presente en la ceremonia celebrada el jueves 28 de mayo en Los Ángeles, un hecho que no pasó desapercibido para la prensa internacional y que contrasta con el acompañamiento familiar que sí rodeó a la joven graduada.

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Emme, de 18 años, caminó hasta el escenario con la toga, el birrete y un lei hawaiano de flores rosas para recibir su diploma, mientras su madre, Jennifer Lopez, la observaba desde entre el público con gafas de sol y un elegante conjunto, “radiante de orgullo”, según reseñó el tabloide.

Jennifer Lopez y Emme
Jennifer Lopez acompañó a su hija en uno de los momentos más importantes de su vida académica y no ocultó su orgullo (Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group)

A su lado estaban su hermano gemelo Max Muñiz, la abuela materna Guadalupe Rodríguez y, quizás el invitado más inesperado de la tarde: Samuel Affleck, de 14 años, hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner.

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Aunque el matrimonio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck llegó a su fin en 2024 tras apenas dos años, los lazos que se formaron entre sus hijos no se rompieron con el divorcio. Emme y Max convivieron con Samuel durante la unión de sus padres, y la amistad entre ellos se ha mantenido.

Jennifer Lopez y Emme
Samuel Affleck estuvo presente en la ceremonia, demostrando que mantiene una estrecha relación con Emme y Max (Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group)

No es la primera vez que se nota la dinámica singular de esta familia. De acuerdo con Page Six, Lopez fue vista comprando con Samuel en septiembre de 2025. Y meses antes, en abril de ese mismo año, Affleck llevó a Emme y Max al estreno de su película El contador 2, donde el actor elogió públicamente a la cantante: la llamó “espectacular” y dijo que era “genial” con sus hijos, mientras que describió a los gemelos como “maravillosos”.

El look de la graduación

Para la ocasión, Emme eligió un traje color marrón claro con camisa blanca y el tradicional lei de flores. Jennifer Lopez optó por un conjunto elegante de pantalones claros con un blazer de rayas, camisa blanca de manga larga y cartera negra.

La abuela Guadalupe lució un outfit en tonos neutros, mientras que Max apareció con pantalones oscuros, blazer y gorra de béisbol. Samuel Affleck se decantó por pantalones beige y camisa azul, según las fotografías de paparazzi.

Jennifer Lopez y Emme
Guadalupe Rodríguez, madre de Jennifer Lopez, también acompañó a su nieta en el día de su graduación (Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group)

La noche anterior a la graduación, Jennifer Lopez había aparecido en el programa Jimmy Kimmel Live! visiblemente emocionada.

“Mañana uno de ellos se gradúa. No hablen de eso porque empezamos a llorar. Llevo dos meses llorando”, confesó la artista ante las cámaras.

Lopez también relató lo difícil que le resultó escribir los mensajes para el anuario escolar de sus hijos. “Cuando les digo, las lágrimas... me tomó dos días escribir esas cosas”, admitió. Y aunque la partida de los gemelos hacia la universidad la llena de nostalgia, la cantante asegura que está lista para verlos volar.

“Recuerdo tener esa edad y pensar que no podía esperar para salir al mundo y hacer lo mío. Realmente quería salir”, dijo. “Todo el año la gente me ha preguntado: ‘¿Van a ir a la universidad, va a ser terrible?’ No, va a ser genial. Quiero que salgan. Quiero que hagan lo que quieran hacer. Tienen grandes sueños. Tienen cosas que quieren hacer. Va a ser genial”.

La graduada ya había vivido un momento histórico junto a su madre cuando ambas actuaron en el Super Bowl de 2020 ante millones de espectadores.(REUTERS/Shannon Stapleton)
La graduada ya había vivido un momento histórico junto a su madre cuando ambas actuaron en el Super Bowl de 2020 ante millones de espectadores.(REUTERS/Shannon Stapleton)

La estrella también confesó, entre risas, su estrategia para que los hijos no tarden demasiado en extrañar el hogar: “Vamos a empacar y van a llevarse todas las cosas que quieran llevar al dormitorio universitario. Y entonces van a darse cuenta de que esas habitaciones son demasiado pequeñas y van a extrañar su casa, espero, y van a querer volver pronto. Ese es mi plan”.

Cabe precisar que los gemelos, aunque nacieron el mismo día en 2008, han seguido caminos educativos distintos. Según reveló Lopez en Jimmy Kimmel Live!, Max y Emme asistieron a dos escuelas secundarias diferentes y, en el otoño, partirán hacia dos universidades también distintas. Por eso, la graduación del jueves fue exclusivamente la de Emme, aunque Max estuvo presente para apoyar a su hermana.

Mientras tanto, la ausencia de Marc Anthony continuó siendo uno de los aspectos más comentados de la jornada. Según informó Page Six, los representantes del cantante no respondieron a las consultas realizadas sobre su inasistencia a la ceremonia.

El intérprete de “Vivir mi vida”, actualmente casado con Nadia Ferreira y a la espera de su segundo hijo con la modelo paraguaya, tampoco ha realizado hasta el momento publicaciones públicas relacionadas con la graduación de Emme.

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