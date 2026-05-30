La millonaria fortuna de Sydney Sweeney: el imperio que construyó la estrella de ‘Euphoria’ antes de los 30 años

El éxito de Euphoria convirtió a Sydney Sweeney en una de las actrices jóvenes más cotizadas de Hollywood.(Créditos: SYRN)

El final de la tercera temporada de Euphoria, previsto para este 31 de mayo, vuelve a poner bajo los reflectores a Sydney Sweeney. Sin embargo, la atención ya no se centra únicamente en su interpretación de Cassie Howard en la serie de HBO, sino también en la impresionante fortuna que la actriz ha acumulado antes de cumplir los 30 años.

De acuerdo con un reporte publicado por Cinemablend el 17 de enero de 2026, la intérprete estadounidense posee un patrimonio estimado en 40 millones de dólares. La cifra refleja el crecimiento sostenido de una carrera que comenzó con papeles secundarios en televisión y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las trayectorias más rentables de Hollywood.

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Sweeney nació el 12 de septiembre de 1997 y comenzó su ascenso en la pantalla con series como Everything Sucks!, The Handmaid’s Tale y Sharp Objects en 2018. Más adelante alcanzó una notoriedad aún mayor gracias a sus actuaciones en Euphoria y en la primera temporada de The White Lotus, trabajos que le valieron nominaciones a los premios Emmy.

La intérprete de Cassie Howard ha multiplicado sus ingresos gracias a la televisión, el cine, la publicidad y los negocios.(HBO)

De los primeros salarios a una estrella cotizada

La evolución de sus ingresos ilustra el crecimiento de su popularidad dentro de la industria del entretenimiento. Según datos citados por Cinemablend, la actriz habría recibido alrededor de 25.000 dólares por la primera temporada de Euphoria. Para la segunda entrega de la serie, esa cifra habría aumentado hasta los 350.000 dólares.

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Aunque no existen datos públicos sobre cuánto habría cobrado por la tercera temporada, el medio señala que su valor de mercado ha aumentado considerablemente en los últimos años, impulsado por el éxito de sus proyectos televisivos y cinematográficos.

Uno de los mayores éxitos comerciales de su filmografía reciente fue la comedia romántica Anyone But You (2023), coprotagonizada por Glen Powell. De acuerdo con los reportes citados por Cinemablend, Sweeney recibió un salario base de 2 millones de dólares por protagonizar la película y otros 250.000 dólares por desempeñarse como productora ejecutiva.

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La película 'Con todos menos contigo' fue uno de sus proyectos más exitosos en el cine (Captura de video)

A esos ingresos se suman los 750.000 dólares que habría percibido por participar en Madame Web y los 250.000 dólares obtenidos por el filme de terror Immaculate (Inmaculada).

Sin embargo, el pago más llamativo mencionado por las fuentes corresponde a The Housemaid. Según The Sun, la actriz ganó 7,5 millones de dólares por su papel en el exitoso thriller psicológico estrenado en 2025. La cifra evidencia cuánto ha aumentado su poder de negociación en Hollywood.

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Contratos publicitarios y acuerdos millonarios

La actuación no es la única actividad que ha impulsado el patrimonio de Sweeney, quien se ha convertido en una figura atractiva para grandes marcas internacionales.

De acuerdo con The Sun, la actriz firmó lucrativos acuerdos comerciales con Armani Beauty, Ford y Samsung, colaboraciones que contribuyeron significativamente al incremento de su fortuna.

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Además de actuar, Sydney Sweeney ha ampliado sus ingresos mediante contratos publicitarios con importantes marcas internacionales (REUTERS/David 'Dee' Delgado//File Photo)

El tabloide británico también destacó el impacto de las campañas que protagonizó para American Eagle. En su momento, los anuncios generaron polémica, pero contribuyeron a elevar tanto las ventas de la marca como el perfil mediático de la actriz.

El lanzamiento de Syrn, su apuesta empresarial

Más allá de la actuación y la publicidad, Sweeney decidió dar un paso adicional en el mundo de los negocios.

En enero de 2026, la actriz lanzó la marca de lencería Syrn, con la que busca abrirse espacio en un mercado dominado por otras celebridades de alto perfil, como Rihanna y Kim Kardashian.

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La publicación informó que la primera colección de la firma agotó existencias en Estados Unidos y que una nueva línea llamada Seductress estaba lista para salir al mercado pocas semanas después.

Sydney Sweeney lanza su propia línea de lencería (Créditos: SYRN)

La actriz también defendió públicamente su emprendimiento frente a las críticas que ha recibido por algunas de sus campañas promocionales y sesiones fotográficas. Citada por The Sun, Sweeney respondió a quienes cuestionan su imagen: “La gente dirá: ‘Oh, está haciendo esto para los hombres’. Pero yo digo: ‘¿Qué es más solidario entre mujeres que ser dueña de tu propio cuerpo y hacerlo por ti misma?’“.

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La diversificación de sus fuentes de ingresos y su apuesta empresarial han dado frutos notorios. Según The Sun, Sweeney tenía una fortuna estimada en 10 millones de dólares en 2024. Dos años después, esa cifra se cuadruplicó hasta alcanzar los 40 millones de dólares.