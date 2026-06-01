Crimen y Justicia

A 15 años del crimen de Candela Sol Rodríguez: su mamá aseguró que “nada cambió” tras el caso Agostina Vega

En una entrevista con Infobae a la Tarde, Carola Labrador relató el impacto de la violencia de género, la ausencia de cambios y el dolor inalterable de las familias, tras la conmoción que generó el caso Agostina en Córdoba

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Carola Labrador, madre de Candela, subraya que todos los días una familia argentina es atravesada por el dolor de un femicidio

El hallazgo de Agostina Vega en Córdoba, investigado bajo la figura de femicidio, volvió a conmover a la sociedad y motivó un debate nacional sobre la respuesta de las instituciones. A pocos días de cumplirse quince años del asesinato de Candela Sol Rodríguez, Infobae a la Tarde convocó a su madre, Carola Labrador, para reconstruir la experiencia de las familias y el impacto de una justicia que, según denuncia, sigue sin dar respuestas.

La entrevista giró en torno al testimonio de Labrador y al valor de la memoria en la lucha contra la violencia de género. La madre de Candela trazó un recorrido desde el crimen de su hija —ocurrido el 22 de agosto de 2011 en Hurlingham— hasta las dificultades actuales para acceder a justicia y contención.

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Carola Labrador: “Nada cambió del 2011 hasta ahora”

“Mal, la verdad que muy mal, porque no cambió nada del 2011 hasta ahora, absolutamente”, sostuvo Carola Labrador al ser consultada por el impacto del caso Agostina. Agregó: “Todos los días hay un femicidio nuevo, a toda hora, en todos los lugares, en toda la Argentina”.

A 15 años del femicidio de Candela Sol Rodríguez, su madre denuncia la falta de cambios en la justicia argentina (Martín Rosenzveig)
A 15 años del femicidio de Candela Sol Rodríguez, su madre denuncia la falta de cambios en la justicia argentina (Martín Rosenzveig)

Desde su rol de referente entre familiares de víctimas, la madre de Candela remarcó la repetición del dolor: “Desde que mataron a Candela, vivo con esto. Algunos casos salen en la tele, otros no. Pero todos los días hay una familia atravesada por el mismo dolor”.

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La denuncia fue directa: “La justicia no hace nada. Los femicidas están un par de años presos, con todos los beneficios, con celulares, se casan de nuevo y después hacen su vida normal y nosotros tenemos que vivir con este dolor para toda la vida”.

“Para las chicas muertas no hay justicia”

Consultada sobre la expectativa de justicia después de quince años, Carola fue tajante: “Para nosotros, las familias, no hay. Para las chicas muertas no hay. Justicia no hay. Una perpetua, le dan una perpetua y a los quince años se van y les dan todos los beneficios a los asesinos, a los violadores, a los femicidas”.

Según Carola Labrador, la figura de femicidio es indispensable ante la alarmante frecuencia de muertes de mujeres en Argentina
Según Carola Labrador, la figura de femicidio es indispensable ante la alarmante frecuencia de muertes de mujeres en Argentina

La diferencia de trato se refleja en el acceso a derechos: “Tienen celulares, se casan, estudian, van a la facultad, todo. Mi hija no pudo festejar su cumpleaños de quince. Esta nena no pudo festejar su cumpleaños de quince”.

También criticó el acompañamiento estatal: “Los familiares andan rogando por un abogado y el femicida apenas entra tiene un abogado del Estado”.

Sobre el debate en torno a la figura de femicidio, la respuesta fue enfática: “Es una aberración. Cada 31 horas muere una mujer. ¿Cómo van a quitar la figura del femicidio si las que morimos somos las mujeres?”.

El acompañamiento entre familias y la ausencia institucional

Carola Labrador describió la red de apoyo que construyen los familiares: “Nos abrazamos, nos acompañamos a los juicios. El que más vivió, más ayuda al otro. Pero pasan aberraciones. Hay jueces y fiscales que no tienen visión de género, que no les explican nada a los familiares. Hay una ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires, muy buena, pero en muchos lugares no la respetan”.

El testimonio de Carola Labrador refleja dolor, resiliencia y la urgencia de políticas efectivas contra la violencia de género en el país
El testimonio de Carola Labrador refleja dolor, resiliencia y la urgencia de políticas efectivas contra la violencia de género en el país

Al referirse a la familia de Agostina Vega, anticipó: “Seguro me voy a encontrar con su mamá. Y no voy a necesitar decirle nada. Nosotras lo único que necesitamos es otra mamá que perdió su hija y un abrazo, nada más. Ya sabemos de dolor, de resiliencia, de lucha”.

La madre de Candela también cuestionó el rol de los medios y las instituciones: “No cambió nada, pasaron tantos años y no cambió la prensa, no cambió la justicia, no cambió la policía. La policía metida en todo, siempre haciendo daño en vez de cuidarnos. Para que tomen la denuncia, una mujer tiene que ir con un ojo de la mano o apuñalada”.

Sobre la utilización política de los casos, recordó: “En esa época Mariotto y Scioli estaban peleados, hicieron una Comisión Candela, un libro. Usaron a una niña de doce años para una pelea política. Nada cambió”.

Cerró con una mirada sobre la crisis social: “Ves los hospitales devastados, la gente sin trabajo, la miseria. Cada vez perdemos más y más”.

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