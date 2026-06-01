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Sharon Stone reveló cómo hizo que su padre dejara de golpearla: “Nunca volveré a amarte”

La actriz habló sobre la difícil relación que tuvo con su padre durante su infancia

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Sharon Stone
Sharon Stone relató en un pódcast cómo logró detener la violencia de su padre enfrentándolo a los 14 años Instagram/@sharonstone/REUTERS

Sharon Stone recordó que su padre la golpeaba cuando era niña y que fue ella misma quien logró poner fin a esa violencia con una confrontación directa a los 14 años.

La actriz hizo estas declaraciones en un nuevo episodio del pódcast The Person Who Believed in Me, conducido por el corresponsal de CBS David Begnaud.

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“Mi papá era un tipo bastante fantástico, muy empático. Era tan sofisticado, duro, inteligente y genial”, dijo Stone al conductor. Sin embargo, aclaró que no siempre fue un hombre gentil.

“Era más duro conmigo que con mi hermano menor”, señaló. “Finalmente lo enfrenté cuando tenía 14 años, porque era violento”.

La estrella de cine describió con detalle la dinámica de esa violencia. “Me tiraba por las escaleras y luego se quitaba el cinturón. Se quitaba el cinturón y me daba una paliza de verdad, ¿sabes?”, contó. “Y finalmente, a los 14, le dije todo lo que pensaba. Se lo dije de verdad”.

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Sharon Stone y sus padres
En el pódcast, Stone explicó que tras la confrontación, su relación con su padre cambió y se volvieron muy cercanos Instagram/@sharonstone

Stone recordó con precisión el momento de la confrontación. Según relató al pódcast, su padre le ordenaba que bajara las escaleras y ella lo hizo paso a paso, con calma, hasta pararse frente a él.

“Le dije: ‘¿Por qué? ¿Necesitas golpearme para sentirte hombre? ¿Es eso lo que pasa aquí? Porque si es así, terminemos con esto. Pero nunca volveré a amarte. Se acabó’”.

Las palabras de ella tuvieron un efecto inmediato. “Lloró. Y nunca volvió a golpear a nadie. Se acabó. Y entonces empezamos a hablar. Me hablaba. Dejó de pegar... y nos volvimos muy cercanos”, afirmó.

En el mismo episodio, Sharon Stone también habló sobre su complicada relación con su madre, el episodio de hemorragia cerebral que casi le costó la vida y las dificultades que enfrentó al comienzo de su carrera, cuando los productores no la consideraban suficientemente atractiva para ciertos papeles.

Sostuvo que, con el tiempo, su padre se convirtió en su confidente más cercano. Según contó al pódcast, él era “tan caballeroso y al mismo tiempo tan duro”, y jamás permitía que nadie fuera intimidado ni discriminado.

Sharon Stone también abordó su complicada relación con su madre y las difíciles etapas personales que ha atravesado REUTERS/Mario Anzuoni
Sharon Stone también abordó su complicada relación con su madre y las difíciles etapas personales que ha atravesado REUTERS/Mario Anzuoni

Las pérdidas recientes de Sharon Stone

El pasado 13 de mayo, Sharon Stone anunció a través de Instagram la muerte de su hermano mayor, Mike Stone, a los 74 años, luego de una larga enfermedad.

“Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido. Tras una larga enfermedad. Le deseamos paz. Sharon, Roan, Laird y Quinn“, escribió la actriz junto a una fotografía de él.

Entre quienes respondieron al mensaje estuvieron las actrices Melanie Griffith e Hilaria Baldwin.

Según consignó Page Six, Mike mantuvo un perfil alejado de los medios durante gran parte de su vida, aunque también trabajó como actor en producciones de la década de 1990. Su debut en cine fue en End of the Night (1990).

Años más tarde participó junto a su hermana en el western Rápida y mortal (1995), con Russell Crowe y Leonardo DiCaprio, en una producción dirigida por Sam Raimi. También tuvo papeles en Eraser y Malevolence.

Sharon Stone, de luto por la muerte de su hermano Mike Stone
La actriz reveló el impacto de la reciente muerte de su hermano mayor, Mike Stone, quien falleció tras una larga enfermedad (Captura de Instagram)

En febrero de 2023, Stone había anunciado la muerte de otro hermano, Patrick Stone, a los 57 años, víctima de un paro cardíaco súbito.

La familia también había sufrido antes la pérdida de River, hijo de Patrick, fallecido en agosto de 2021 con apenas 11 meses de vida por una falla orgánica.

En marzo de 2025, la actriz perdió a su madre, Dorothy Stone, a los 91 años, luego de varios derrames cerebrales. Según publicó Daily Mail, Sharon cuidó a su madre en su casa de Beverly Hills durante esa etapa.

La actriz habló en varias ocasiones sobre la compleja relación que tuvo con Dorothy, tema que también abordó en sus memorias The Beauty of Living Twice, publicadas en 2021.

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