Ariana Grande y la dieta macrobiótica: en qué consiste el plan alimenticio de la estrella pop

El auge de este régimen, impulsado por celebridades, plantea interrogantes sobre el equilibrio nutricional y la necesidad de respaldo científico, según informó Women’s Health

Por Martina Cortés Moschetti

La dieta macrobiótica japonesa prioriza
La dieta macrobiótica japonesa prioriza alimentos integrales y vegetales para buscar el equilibrio entre cuerpo y mente (Reuters)

La dieta macrobiótica japonesa no es solo un plan de comidas, sino una filosofía de vida que busca equilibrar cuerpo y mente a través de lo que se come. Basada en los principios orientales del yin y el yang, esta corriente prioriza alimentos naturales, integrales y de origen vegetal, alejándose de lo artificial y procesado.

Su base está en cereales integrales, legumbres, verduras frescas y productos fermentados, que actúan como aliados de la salud y la vitalidad. En contrapartida, reduce al mínimo la carne, los lácteos y la comida industrializada. La clave está en elegir cuidadosamente los ingredientes y en respetar métodos de preparación que potencien la armonía interior y promuevan un bienestar sostenido.

Popularización y celebridades adeptas

Ariana Grande ha convertido la dieta macrobiótica japonesa en un tema recurrente entre quienes buscan alternativas alimentarias para mejorar su bienestar.

Este modelo, que promueve equilibrio físico y mental a través de la alimentación, ha sumado adeptos en todo el mundo, aunque expertos en nutrición advierten sobre posibles riesgos si no se adapta adecuadamente, según Women’s Health.

Ariana Grande populariza la dieta
Ariana Grande populariza la dieta macrobiótica japonesa como alternativa para el bienestar y el control de la hipoglucemia (Reuters)

La dieta macrobiótica japonesa, de acuerdo con Women’s Health y un nuevo estudio publicado en ScienceDirect, prioriza el consumo de cereales integrales, legumbres —en especial soja y sus derivados—, verduras y alimentos fermentados. Su filosofía, inspirada en el equilibrio entre el yin y el yang, persigue armonizar cuerpo y mente mediante la selección y preparación de los alimentos.

Entre los productos más representativos, se encuentran las algas kombu de origen vegetal y sometidas a fermentación tradicional. En sus versiones más estrictas, excluye carnes rojas, lácteos, productos procesados, frutas, azúcares, cereales refinados y ciertas verduras ricas en solaninas.

Ariana Grande, conocida por su compromiso con el veganismo, ha optado por la variante japonesa de la dieta macrobiótica para controlar la hipoglucemia, según reportó Women’s Health.

La dieta macrobiótica excluye carnes,
La dieta macrobiótica excluye carnes, lácteos, procesados y ciertos vegetales, siguiendo principios del yin y el yang (Freepik)

Su alimentación incluye granos enteros, moras, nueces, frutas y verduras, lo que se ajusta a su preferencia por una dieta completamente vegetal. Figuras como Gwyneth Paltrow y Madonna también han impulsado su popularidad en Occidente, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde la dieta experimenta ciclos de auge desde los años 70.

Beneficios y argumentos a favor

Entre los beneficios atribuidos, el estudio considera que limitar carnes rojas, dulces, harinas y cereales refinados puede ser un punto de partida para mejorar o mantener la salud.

El exceso de estos alimentos se asocia con alteraciones metabólicas, problemas de colesterol, salud cardiovascular y aumento de peso, además de un mayor riesgo de diabetes y algunos tumores.

La investigación de ScienceDirect coincide en que la base vegetal y la exclusión de productos ultraprocesados pueden favorecer la salud general, aunque matiza que la evidencia científica sobre los efectos concretos de la dieta macrobiótica aún es limitada.

La dieta macrobiótica japonesa ofrece
La dieta macrobiótica japonesa ofrece beneficios puntuales, pero la evidencia científica sobre su eficacia es limitada (Freepik)

A pesar de sus virtudes, los expertos advierten ciertos riesgos. La naturaleza vegetal estricta de la dieta puede llevar, con el tiempo, a un déficit de vitamina B12, ya que las fuentes naturales absorbibles para esta vitamina se encuentran principalmente en alimentos de origen animal.

El consumo elevado de productos fermentados como algas marinas puede provocar un exceso de sal, con el consiguiente aumento del riesgo de hipertensión, problemas renales y complicaciones cardiovasculares. ScienceDirect respalda estas advertencias y añade que las versiones más restrictivas de la dieta pueden causar carencias nutricionales si no se planifican cuidadosamente.

Comparación con la dieta mediterránea y visión de los expertos

En comparación con la dieta mediterránea, ambos medios consultados sostienen que llama la atención sobre la tendencia a preferir modelos alimentarios exóticos frente a alternativas locales con beneficios comprobados.

Especialistas recomiendan adaptar la dieta
Especialistas recomiendan adaptar la dieta macrobiótica a las necesidades individuales y no desplazar hábitos alimentarios locales (Freepik)

Aunque la incorporación moderada de alimentos macrobióticos japoneses puede aportar variedad y favorecer la microbiota intestinal, basar la alimentación exclusivamente en este patrón resulta poco realista y difícil de mantener a largo plazo. La falta de estudios de calidad impide además extraer conclusiones definitivas sobre su eficacia en la prevención o el control de enfermedades.

Mientras la dieta macrobiótica japonesa puede ofrecer beneficios puntuales si se integra de manera equilibrada, los especialistas insisten en la importancia de no desplazar los hábitos alimentarios locales ni asumir que un modelo extranjero es, por sí mismo, superior. La moderación y la adaptación a las necesidades individuales y culturales resultan claves para cualquier enfoque de alimentación saludable.

