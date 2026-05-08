El abogado de Justin Baldoni responde a Blake Lively por su pedido de compensación: “Llamarlo una victoria es absurdo”

Blake Lively mantiene su pedido de compensaciones económicas y honorarios legales contra Baldoni y otros demandados.(REUTERS)

El acuerdo que el pasado 4 de mayo marcó una tregua en el enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni por la película Romper el círculo (2024) no ha cerrado del todo las discrepancias entre ambos bandos.

Apenas 72 horas después de que los equipos jurídicos de ambas partes anunciaran haber llegado a un arreglo extrajudicial, los abogados de la actriz salieron a la prensa para calificar el resultado como una “resonante victoria”. La respuesta del letrado que representa a Baldoni no tardó en llegar.

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En una entrevista concedida al programa Entertainment Tonight, el abogado Bryan Freedman desestimó por completo la lectura triunfalista del equipo de Lively y cuestionó la solidez legal de los pasos que continúa dando su defensa.

Los abogados de Lively argumentan que el acuerdo coloca a Baldoni y a los demás demandados ante una responsabilidad personal por haber abusado del sistema judicial para intimidar a su clienta. Para el letrado, ese argumento no tiene sustento.

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El abogado de Baldoni calificó como “un sinsentido” que el equipo legal de Blake Lively celebrara el resultado del caso. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

“Nunca he visto a nadie que haya perdido 10 o 13 reclamaciones en una moción de juicio sumario y luego salga en redes sociales a proclamar la victoria”, declaró Freedman. “Nunca lo había visto antes, así que esto es una primicia para mí”.

El abogado recordó que el juez federal Lewis J. Liman ya había desestimado la mayoría de las acusaciones presentadas por Lively, incluidas todas las relacionadas con acoso sexual, al determinar que la actriz trabajó como contratista independiente durante el rodaje y no como empleada. Según Freedman, Lively “retiró voluntariamente el resto” de sus demandas.

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“En nuestra opinión, llegaron a un acuerdo porque sabían que iban a perder en el tribunal”, afirmó el abogado según Associated Press.

La disputa por los honorarios legales continúa

Los abogados de Lively sostienen que la actriz logró exponer supuestas represalias judiciales en su contra. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

A pesar del cierre formal del caso, el equipo de Lively anunció que continúa buscando compensación económica amparada en una ley de California que protege a quienes denuncian acoso sexual de contrademandas por difamación presentadas como represalia.

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Los abogados de la actriz, Michael Gottlieb y Esra Hudson, sostienen que la contrademanda de 400 millones de dólares que Baldoni interpuso contra Lively en enero de 2025 —y que fue desestimada por el juez Liman en junio de ese año— viola esa norma y obliga al actor a pagar cuantiosas penalidades.

Ante eso, Freedman quitó peso a la acción judicial. “Creo que tienen su propia interpretación de lo que ellos consideran que es la ley”, dijo. “Creo que es una moción de procedimiento que quedó pendiente en el caso —es bastante habitual— pero si quieres salir por ahí y llamar victoria a una derrota, este es tu intento de hacerlo. Parece más un sinsentido de parte de la señora Lively”.

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“Creo que le es imposible a la señora Lively asumir la responsabilidad por cualquier parte de sus acciones”, afirmó.

Cuando se le preguntó si Baldoni estaría dispuesto a pagar los honorarios legales de Lively simplemente para cerrar el capítulo de forma definitiva, Freedman no quiso dar una respuesta directa.

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El representante de Baldoni sostuvo que las acusaciones de acoso sexual no prosperaron ante el tribunal (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Desde el primer día dijimos que no firmaríamos un acuerdo en este caso”, señaló. “Y Justin sostuvo desde el inicio que no llegaría a un acuerdo si involucraba una acusación de acoso sexual”. Y añadió: “Fiel a nuestras declaraciones desde el inicio del caso, Justin ha luchado todo este tiempo para asegurarse de que prevaleciera en cualquier acusación de acoso sexual, y eso es exactamente lo que logró”.

En su entrevista, el abogado además reveló que el acuerdo extrajudicial no incluye cláusulas de confidencialidad que impidan a las partes hablar públicamente sobre el asunto: “Absolutamente no se firmó ningún NDA. Y Justin y el resto de las partes, el resto de los demandados en el caso, nunca habrían firmado un NDA ni restringido su libertad de expresión en el caso”.

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El acuerdo fue formalizado ante el tribunal el jueves 7 de mayo. Los términos económicos no fueron divulgados. En el comunicado conjunto emitido el lunes por ambas partes, se expresó el deseo de que el cierre del caso permitiera “a todos los involucrados avanzar de manera constructiva y en paz”.