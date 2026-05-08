Lo que revela la ola de cancelaciones de conciertos sobre la desconexión entre artistas y público en Estados Unidos

El fenómeno de la blue dot fever refleja el cambio en los hábitos de consumo de espectáculos musicales en Estados Unidos

El auge de la "blue dot fever" ha impactado significativamente en la industria musical de Estados Unidos, haciendo que conciertos de artistas reconocidos como las Pussycat Dolls, Meghan Trainor y Post Malone sean cancelados. Según informó Hello! Magazine, esta tendencia se ha vuelto un motivo de preocupación tanto para músicos como para sus seguidores.

La blue dot fever es el término popularizado en redes sociales para describir la serie de conciertos cancelados por la elevada cantidad de tickets sin vender. Esta expresión hace referencia a los puntos azules que aparecen en los mapas de asientos de los principales portales de venta, señalando claramente las localidades vacías.

PUBLICIDAD

Artistas que han cancelado giras por ventas bajas de boletos

Post Malone aplazó el inicio de su Big Ass Stadium Tour debido a la falta de entradas vendidas en varias ciudades (Kevin Jairaj-Imagn Images)

La ola de cancelaciones ha alcanzado a proyectos como el regreso de las Pussycat Dolls, quienes pospusieron todas las fechas de su tour de reencuentro en Norteamérica salvo una.

En un comunicado citado por el medio citado, el grupo señaló: “Tras analizar la etapa en Norteamérica, hemos tomado la difícil y dolorosa decisión de cancelar todas menos una de las fechas”.

PUBLICIDAD

Kid Cudi suspendió su concierto en Birmingham (Alabama) el 5 de mayo, al explicar que las ventas “simplemente no fueron lo suficientemente fuertes”. Las reacciones se multiplicaron en X, donde un asistente comentó: “Es el cuarto tour cancelado que veo esta semana”.

Meghan Trainor canceló su gira “The Get In Girl” tras reportes de baja demanda y precios de reventa mínimos. (REUTERS/Daniel Cole)

Post Malone canceló seis conciertos de su Big Ass Stadium Tour -incluidas fechas en El Paso, Waco, Baton Rouge, Birmingham, Tampa y Oxford-, aplazando el inicio de la gira. El artista argumentó que necesitaba más tiempo para terminar música nueva, según recogió el medio. No obstante, imágenes de asientos vacíos circularon en redes sociales, donde los conocidos “blue dots” se hicieron notar.

PUBLICIDAD

Meghan Trainor anunció en abril la cancelación de su tour “The Get In Girl”, citando el lanzamiento de su álbum y el nacimiento de su tercera hija. Sin embargo, reportes difundidos por Hello! Magazine apuntaron que la reventa de entradas cayó hasta USD10 antes de que se anulara la gira.

Causas del auge de la blue dot fever en la industria musical

Las Pussycat Dolls suspendieron casi todas las fechas de su tour de reencuentro en Norteamérica por la escasa venta de boletos. (REUTERS/Cheryl Ravelo/File Photo)

El principal detonante de la blue dot fever está vinculado al alza de precios de los boletos y la multiplicación de conciertos. De acuerdo con la publicación Pollstar, el precio medio de un boleto en Estados Unidos subió de USD96,17 en 2019 a USD135,92 en 2024.

PUBLICIDAD

Aunque varios artistas explican sus cancelaciones por motivos personales o laborales, muchos seguidores interpretan estos anuncios como una admisión de la caída en ventas. Los datos evidencian que una parte del público prefiere no pagar los nuevos precios, lo que genera acumulación de asientos vacíos.

Entre los factores señalados por analistas y asistentes para explicar el fenómeno, sobresale la saturación del mercado y la selección de recintos demasiado grandes. Especialistas como Eric Alper, citado por Ground News, advierten que la abundancia de conciertos en estadios con capacidad para más de 50.000 espectadores ha desalentado al público, que prefiere experiencias más íntimas y asequibles.

PUBLICIDAD

Kid Cudi suspendió su concierto en Birmingham, Alabama, al no lograr el interés suficiente entre los fanáticos. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Además, usuarios consultados por The Daily Beast asociaron la “blue dot fever” con la falta de ingresos disponibles, el encarecimiento de los boletos y la competencia con giras de artistas como Taylor Swift, cuya demanda resulta difícil de emular para otros músicos.

Opinión de los fans sobre la cancelación de conciertos

Las redes sociales han hecho visible la frustración de los fanáticos. El medio citado recogió comentarios como “los artistas están sobreestimando su demanda” y “los boletos son demasiado caros”, que se reproducen entre quienes siguen la música en vivo.

PUBLICIDAD

La industria musical enfrenta el desafío de adaptarse a nuevas realidades para recuperar la conexión con el público (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos usuarios piden “precios accesibles para todos” y rechazan estrategias como los espectáculos en residencia, que aumentan la saturación de la oferta. El término blue dot fever sintetiza ahora la desconexión entre lo que los artistas esperan y lo que su público realmente está dispuesto a pagar.

Para la industria musical estadounidense, la suma de boletos caros y expectativas sobredimensionadas sobre la demanda ha cambiado las reglas del juego, concluye Hello! Magazine. El fenómeno exige reconsiderar la oferta si los conciertos quieren recuperar su conexión con el público.

PUBLICIDAD