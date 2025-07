La emotiva enseñanza de Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, antes de morir: “La vida son cuatro días y tres pasaron ya”

Las últimas palabras de Pau Donés

“La vida son cuatro días y tres pasaron ya”, expresó Pau Donés Cirera en su última entrevista para el documental Eso que tú me das. El cantante de Jarabe de Palo murió el 9 de junio de 2020, a los 53 años, a causa de un cáncer de colon. A cinco años de su muerte, su última aparición pública resurge como recuerdo y enseñanza para sus fanáticos.

Pau tenía solo 53 años cuando dejó este mundo. Su fallecimiento conmocionó al mundo de la música. Cinco años antes le habían diagnosticado cáncer de colon. Desde entonces, asimiló su cercanía con la muerte, pero eso no lo detuvo. Hasta el último segundo expresó su deseo de vivir, “dure lo que dure”.

Pau Donés dejó un mensaje de urgencia por vivir el presente en su última entrevista antes de morir (Captura de Youtube)

Dos semanas antes de su muerte, Donés conversó con Jordi Évole en una entrevista que pasaría a la historia, ya que sería la última. Fue para el documental Eso que tú me das, el reportaje más visto en los cines de España en los últimos diez años.

“Quería hablar con alguien. Tengo cáncer, me estoy muriendo, me quedan unos días, no sé cuántos, una semana, un mes... No sé. Después de haber hecho tantas y tantas entrevistas, quiero que quede un testimonio real de lo que soy”, dijo Donés como un deseo de algo que, sin saberlo, sucedería.

En el documental se lo ve con un deterioro físico notable y una sonda en la nariz. “Estoy enfermo de cáncer, tengo este tubo que me ayuda a alimentarme, a hidratarme. Hoy hablaba con uno de mis médicos y me decía: ‘Pero, Pau, que te vean así...’. ¿Y qué pasa? En las redes he puesto fotos poniéndome la quimio mil veces y no pasa nada. Es mejor que se vaya normalizando”, manifestaba el músico.

El cantante de Jarabe de Palo falleció a los 53 años tras una lucha pública contra el cáncer de colon (Foto: Captura de pantalla vía Europa Press)

Íntimo, el cantante de Jarabe de Palo explicó que la felicidad para él se reducía a cosas tan simples como existir y disfrutar de los vínculos. “Soy feliz de estar aquí, pero a la vez es una felicidad cabrona, porque pienso: ‘Y si en vez de irme el mes que viene me fuera el año que viene...’. Me hubiera gustado vivir hasta los 70. Pero no pasa nada, lo que dure, dure. Pero sí, me gustaría vivir un poco más”, aseguró.

Ante la pregunta de “¿Qué le dirías a alguien que recientemente le han diagnosticado cáncer?“, Pau sostuvo: “Que disfrute la vida, que no se preocupe, que se ocupe. Que disfrute de la vida para estar bien, a gusto, lo más feliz que puedas haciendo cosas que te gusten. No te preocupes, no tengas miedo. La vida son cuatro días, y tres pasaron ya”, reflexionó.

El cantante de Jarabe de Palo falleció a los 53 años tras una lucha pública contra el cáncer de colon (EFE)

Los últimos años de Pau Donés

Donés padecía de cáncer de colon desde agosto de 2015. Desde ese momento, su actividad en los escenarios se redujo. Debido a la operación y la quimioterapia, el músico debió cancelar las giras que tenía previstas con la banda hasta 2016, cuando anunció que estaba “limpio”. Menos de un año después, en febrero de 2017, Donés tuvo una recaída.

Sin embargo, el cantante volvió a los escenarios y lanzó un nuevo libro-disco por sus 50 años. En julio de 2018 anunció que Jarabe de Palo cesaba su actividad musical de forma indefinida. “Sed felices porque la vida es urgente y hay que vivirla a tope”, dijo en un emotivo video que tituló “¡Adiós pero hasta luego!”.

El músico normalizó su enfermedad mostrando su proceso de quimioterapia y deterioro físico en redes sociales (EFE)

La trayectoria de Pau Donés y Jarabe de Palo

Donés saltó a la fama en 1996 con Jarabe de Palo gracias a uno de los mayores éxitos de la banda: La flaca. Según precisó la BBC, el tema se popularizó en España gracias a una campaña publicitaria de una marca de tabaco. Allí se convirtió en una referencia del rock en español.

A este éxito se le sumaron más de una docena de álbumes de estudio y varios recopilatorios que consolidaron a Jarabe de Palo como una de las bandas españolas con mayor proyección a nivel internacional.

Jarabe de Palo alcanzó la fama internacional con 'La flaca' y consolidó una carrera de más de una docena de álbumes (REUTERS)

A cinco años de su partida, el mensaje de Pau Donés sigue vigente: vivir con intensidad, hablar sin filtros y agradecer incluso los días más duros. Su legado musical, su honestidad frente a la enfermedad y su visión luminosa de la vida aún inspiran a nuevas generaciones que lo descubren como artista y como ser humano.