La capacidad de sostener el esfuerzo y el interés por objetivos de largo plazo fue la que mostró una asociación más fuerte con el rendimiento académico, según la investigación de la Universidad Austral. (Europa Press)

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En plena época de exámenes en las universidades, una nueva investigación de la Universidad Austral aporta evidencia sobre los factores que, más allá de las capacidades intelectuales, se vinculan con el rendimiento académico de los estudiantes. El estudio encontró que tanto el bienestar personal como la perseverancia se asocian con mejores calificaciones, aunque esa relación presenta diferencias entre mujeres y varones.

Mientras que el bienestar tiene una asociación más fuerte con las notas entre las mujeres, la perseverancia muestra una relación más marcada con el desempeño académico entre los varones. En cambio, la inteligencia emocional presenta vínculos mucho más acotados con el rendimiento universitario.

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La investigación, realizada por Florencia Daura, Cecilia Adrogué, Cecilia Barni e Ignacio Favarel, fue publicada en Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación. El estudio abarcó a 857 estudiantes de 44 universidades argentinas, tanto públicas (40% de los participantes) como privadas (60%). Los estudiantes tenían una edad promedio de 19,6 años y cursaban 39 carreras diferentes.

De las tres variables analizadas, la perseverancia fue la que mostró una asociación más fuerte con las calificaciones, tanto entre los varones como entre las mujeres. Conocida en la literatura científica como grit, esta capacidad consiste en sostener el esfuerzo y el interés por objetivos de largo plazo, incluso frente a las dificultades y los obstáculos.

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Los investigadores encontraron que el coeficiente de asociación entre la perseverancia y el rendimiento académico fue de 0,363 entre los varones y de 0,222 entre las mujeres. Esto no significa que los varones sean más perseverantes: el estudio no identificó diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en esta capacidad.

Para evaluar el bienestar de los universitarios, los investigadores utilizaron un instrumento que contempla cinco dimensiones: las emociones positivas, el compromiso con las actividades, las relaciones personales, el sentido o propósito y la percepción de los logros alcanzados.

La asociación entre el bienestar y las calificaciones fue más intensa entre las mujeres (0,194) que entre los varones (0,091). Sin embargo, la magnitud de esa relación fue limitada: el bienestar explicó el 3,8% de la variación del rendimiento académico entre las estudiantes mujeres y el 0,7% entre los varones.

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La investigación, realizada con 857 estudiantes de 44 universidades argentinas, encontró que el bienestar y la perseverancia se vinculan con mejores calificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los aspectos analizados fue la inteligencia emocional percibida, es decir, la capacidad que las personas consideran tener para reconocer, comprender y regular sus propias emociones.

Las mujeres obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en la atención a sus emociones, mientras que los varones registraron valores superiores en la comprensión y la regulación emocional. De estas tres dimensiones, solo la última mostró alguna asociación positiva con las calificaciones, aunque de magnitud muy reducida.

El estudio también encontró que las mujeres registraron un rendimiento académico ligeramente superior al de los varones, pese a que no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en los niveles generales de bienestar y perseverancia.

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“Al pensar en la trayectoria de los aprendizajes de los estudiantes, se puede correr el riesgo de contemplar únicamente los resultados, sin considerar los aspectos procesuales ni la importancia de estimular los hábitos y capacidades que los acompañan. La evidencia encontrada muestra, por un lado, que el bienestar y la perseverancia se vinculan con esos resultados y, por otro, que esa asociación difiere entre mujeres y varones”, explicó la investigadora Florencia Daura.

El trabajo forma parte de un proyecto financiado por el Conicet que estudia la relación entre estas capacidades personales, el rendimiento y la permanencia en la educación superior.

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Los autores advierten que los resultados no pueden generalizarse al conjunto de los universitarios argentinos ni permiten establecer relaciones de causa y efecto. Entre las limitaciones del estudio, señalan que la muestra no fue probabilística y que las calificaciones fueron informadas por los propios estudiantes.

No obstante, los investigadores sostienen que las universidades pueden contribuir a fortalecer estas capacidades mediante propuestas formativas que complementen la enseñanza de los contenidos disciplinares y favorezcan el desarrollo de hábitos que permitan sostener el esfuerzo académico.