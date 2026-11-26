Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza

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“Ya somos una provincia minera”. Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza, habló con TICMAS en el marco de la segunda Cumbre de Minería Sostenible sobre los proyectos de cobre que avanzan en la provincia y el trabajo con las escuelas técnicas y las universidades para formar a los trabajadores que necesitarán la minería y los hidrocarburos.

Los anuncios de la minera en Mendoza dan cuenta de una industria en pleno movimiento. En Malargüe, BHP se prepara para explorar El Seguro, mientras que, en San Rafael, Teck prevé iniciar los estudios ambientales de Barroso–Montura. Mientras tanto, San Jorge, cuya construcción Shantal espera que comience en 2027, está en una etapa avanzada. El calendario de esos proyectos importa para decidir qué oficios enseñar, porque los puestos que abre una campaña de exploración son diferentes de los que hacen falta para construir una mina.

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En esa estimación también entran las compañías petroleras, que pueden necesitar a los mismos técnicos y operarios que las mineras, y los proyectos de cobre de San Juan, con cuyos responsables Mendoza busca coordinar la formación de trabajadores. Lo que le preocupa a Shantal es que, al definir qué cursos y carreras abrir, se tenga en cuenta qué empleos podrán ofrecer las empresas y en qué plazos. Quien se anota en un curso, dice, espera poder trabajar de lo que aprenda.

—¿Cómo articulan Minería con Hidrocarburos, donde Lucas Erio es el director?

—Tenemos una rivalidad entre los equipos de fútbol de Minería e Hidrocarburos, ya hemos tenido algunos partidos. Es broma, por supuesto. Nos llevamos muy bien con Lucas.

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—Pero cuando plantean una política pública, ¿cómo hacen los dos para acompañarse? Son dos industrias que no trabajan sobre el mismo territorio, pero compiten por los trabajadores.

—La política pública la realizamos en conjunto. El ejemplo está en dos casos puntuales. Primero, la semana pasada se anunció el llamado a licitación para contratar el sistema del Banco Geológico, que reúne información sobre recursos geológicos, minerales e hidrocarburíferos. Toda esa información va a ayudar al sector minero y también al sector del gas. El segundo ejemplo es la Ley Provincial de Hidrocarburos, que se sancionó recientemente. Trabajamos juntos en el artículo que compatibiliza los derechos de ambas propiedades, las mineras y las hidrocarburíferas. Está el Código de Minería de la Nación y está la ley nacional específica, la 17.319, para la actividad del gas. La provincia los compatibilizó para los casos en que en la misma área existan derechos de ambas naturalezas. Esto cierra un tema que podría generar conflictos a largo plazo. Nos adelantamos para evitarlos y para decirles a las compañías de ambas actividades que pueden coexistir y trabajar juntas. Como lo hemos dicho en Mendoza: pueden coexistir la agricultura, la ganadería, el turismo, la logística, los servicios, la minería, los hidrocarburos y cualquier otra actividad.

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Shantal fue una de las personalidades de la Cumbre de Minería Sostenible de Mendoza

—¿Cómo abordan la cuestión de la empleabilidad? Desde hace meses se dice que la mano de obra es un cuello de botella.

—Sabemos que es así. Por ese motivo estamos trabajando con Plan Pilares, que presentó un programa en conjunto con Fundación Tassaroli, el CEIM, APRIMIN y CESCO. Este trabajo de evaluación busca saber qué es lo que la minería va a necesitar como mano de obra y capital humano en los próximos años. Con la minería y el Plan Gas, para los próximos años va a haber al menos 23.000 puestos de trabajo en ambas actividades, directos e indirectos…

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—Es un número muy alto para hacer crecer el empleo privado: hay que generar ese volumen de oferta.

—Es un número importante. Por eso, dentro de Plan Pilares también hay siete universidades, y se está trabajando en conjunto, porque quizás no todas las carreras que existen son las que se necesita en la minería que viene, y la industria atada a la lengua norte de Vaca Muerta, puede encontrarse con ese cuello de botella. Se está trabajando en eso y en los oficios que se van a necesitar, porque no son solamente profesionales.

—Mendoza es una provincia vitivinícola; siempre la recordamos como tal. ¿En qué momento se va a convertir en una provincia minera?

—Ya somos una provincia minera. Por lo menos desde la política de Estado que estamos manifestando. Venimos trabajando en la Mesa Federal del Cobre hace dos años y ya tenemos sesenta y nueve proyectos con declaraciones de impacto ambiental aprobadas. Empezó la exploración y el año que viene empieza la construcción de una mina que va a extraer y exportar cobre. Obviamente nos espera mucho más. Hay que seguir preparándose para ello.

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—San Juan también tiene cobre. ¿Cómo articulan?

—Estamos aunando esfuerzos entre las cinco provincias de la Mesa del Cobre; trabajamos de manera conjunta y mancomunada para evitar superponernos o duplicar esfuerzos, evitar generar falsas expectativas, evitar generar nuevas profesionesy nuevos oficios que después no van a tener salida laboral. Eso es clave. Por eso, primero queremos la evaluación que estamos trabajando en conjunto con Plan Pilares y algunas otras organizaciones de la sociedad civil.

—¿Cómo es el compromiso con la educación? La pregunta va en dos sentidos: qué le piden desde el Estado a la educación y qué debería darle la educación a los privados.

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—¿Qué le pedimos desde el Estado? El trabajo y la experiencia que ellos ya tienen para materializar las ideas de la compañía minera o de la autoridad de control, que tiene experiencia específica en minería. Nosotros hemos trabajado mucho con la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza, con varias formaciones profesionales; incluso con algunas carreras, diplomaturas, seminarios. Eso es lo que le pedimos y nos está ayudando muchísimo. Y ¿qué le piden las empresas? Que no generemos una expectativa que no esté atada a la realidad de la empresa minera. Que trabajemos en carreras puntuales o en oficios puntuales, que no aseguremos resultados. La gente quiere hacer un curso y salir a trabajar, y eso quizás no va a ser tan así.

—La cumbre de minería sustentable terminó y ¿cómo sigue el trabajo de la Dirección de Minería?

—Nos esperan grandes desafíos vinculados con los anuncios y con la temporada que viene, que no es tan buena por el clima. Esperamos tener una ventana muy corta. Las empresas están muy expectantes para poder aprovecharla, y ese poco tiempo nos plantea un desafío con los permisos y los controles, que van a tener que ser rápidos porque no podemos perder esa ventana. Lo próximo es demostrar que estamos a la altura de las circunstancias y que las empresas que se han comprometido en la Cumbre desplieguen su experiencia técnica y social.

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