Ana Gil Barbera es gerenta de Negocios de ASAP Consultores, una firma que presta servicios desde la exploración hasta la construcción y la puesta en marcha de una mina

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Entre el anuncio de un proyecto minero y el día en que la empresa sale a contratar soldadores o electricistas puede pasar mucho tiempo; quizá años. Mientras la compañía estudia el yacimiento, tramita los permisos y prepara las obras, también puede anticipar qué oficios va a necesitar. Si se busca que una parte de esos puestos los ocupen quienes viven cerca de la mina, la formación tiene que empezar en esos años, cuando todavía hay tiempo para aprender un oficio antes de que se abra la búsqueda.

Si las escuelas técnicas conocen de antemano qué trabajadores va a demandar el proyecto, pueden orientar sus cursos y darles a los estudiantes una idea más clara de qué oportunidades tendrán al egresar. Eso importa especialmente en los pueblos donde estudiar o conseguir trabajo suele exigir una mudanza. Para alguien que daba por hecho que tendría que irse, poder aprender cerca de su casa un oficio que le permita ganarse la vida en el mismo lugar amplía sus posibilidades de quedarse.

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Ana Gil Barbera empezó a trabajar en minería hace veintiséis años en Santa Cruz. Es una de las mujeres más influyentes en una industria que era tradicionalmente masculina. Hoy se desempeña como gerenta de Negocios de ASAP Consultores, una firma que presta servicios desde la exploración hasta la construcción y la puesta en marcha de una mina. Desde allí participó del asesoramiento para que PSJ Cobre Mendocino, el proyecto de Uspallata, ingresara al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También representa a la firma en la dirección del Comité Asesor de Women in Mining Argentina.

En la segunda Cumbre de Minería Sostenible, en Mendoza, Gil Barbera conversó con la edtech TICMAS sobre el momento en que las empresas necesitan que alguien sepa hacer un trabajo que hasta entonces casi nadie en la zona había tenido ocasión de aprender. Su recorrido permite mirar también quiénes podían aspirar a esos puestos cuando ella empezó y qué cambió para las mujeres que hoy quieren trabajar en una mina.

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La Cumbre de Minería sostenible se realizó en la ciudad de Mendoza

—¿Qué posibilidades tienen hoy las mujeres en la minería?

—Sí, de hecho, en mi recorrido, que llevo 26 años haciendo minería, en un primer momento, cuando empecé en la provincia de Santa Cruz, éramos contadas las mujeres. A razón de una mujer cada diez o más. Entonces eso fue cambiando. Por suerte fue creciendo. De hecho, WIM Argentina publicó unas estadísticas según las cuales incluso hemos superado a Chile en el porcentaje de mujeres en la minería. Chile es un país minero, pero nosotros venimos trabajando con WIM desde 2020 para fortalecer el posicionamiento de la mujer y también, sobre todo, para buscar la equidad, que me parece algo no menor. Lo que se busca es la igualdad, la equidad en el mismo puesto, independientemente del género.

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—¿Qué puestos ocupan habitualmente las mujeres?

—En un principio, donde más estaban era en puestos administrativos. Las encontrabas en Recursos Humanos, pero siempre como asistentes. Hoy por hoy la minería ha dado un vuelco de 180 grados. Tenés geólogas que ingresan a la mina. Estaba también ese mito de que la mujer no podía ingresar a una mina subterránea. Eran mitos nada más, porque en realidad las geólogas, las ingenieras ingresan a una mina subterránea y no pasa nada. El mito era que, si entraba una mujer, como la mina es mujer, se iba a poner celosa y se iban a producir derrumbes.

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—Pero eso es algo…

—Pero te juro. Y pasaba mucho. Tenemos una mina de uranio, Minera Aguilar…

—En Jujuy.

—Sí, es la mina más antigua que tenemos en la Argentina. Tiene 100. Te acercabas a 12 centímetros del portal y no te dejaban entrar. Había muchos mineros que no querían que las mujeres entraran a la mina. Hoy por hoy, con otro tipo de educación y con lo que ha avanzado, hasta tecnológicamente la minería, hay equipos para los que ni siquiera necesitás que el obrero entre a la mina. Se manejan directamente como si tuvieses un joystick, para los fanáticos de la Play. Lo manejan desde afuera y van haciendo todo el trabajo sin el obrero dentro de la mina. Obviamente, eso es una tecnología de vanguardia que reduce totalmente la accidentología.

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—Con respecto al trabajo, venimos siguiendo el desarrollo minero desde hace meses y habitualmente se nos dice que hay un cuello de botella con respecto al empleo calificado y los profesionales. Incluso hay competencia entre provincias e industrias. ¿Cómo ves eso?

—La competencia entre industrias es a nivel nacional, a nivel país y diría que hasta a nivel mundial. Todos sabemos que las industrias extractivas, como el petróleo y la minería, tienen buenos sueldos. No los podés comparar con los de otras industrias. Ese es el primer rasgo que yo veo, el primer sesgo. A veces pienso que muchos podrían haber estado en contra de la minería porque se iban a quedar sin empleados: voy, me capacito y trabajo para una minera que me paga tres veces más y con mejores condiciones. Por otro lado, nos ha pasado que la minería en la Argentina es relativamente nueva si nos comparamos con Chile, con Perú. Nosotros somos nuevos en minería y ahí está la falta de profesionales. Iban surgiendo minas y necesitábamos profesionales y no había. No había adolescentes que cuando salían de la secundaria eligieran carreras como Ingeniería en Minas, Geología. Hoy son carreras en las que se ha dado un vuelco total y son las más elegidas.

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—¿En las universidades de Cuyo?

—La Universidad Nacional de San Juan tiene excelentes carreras. Tiene una decana en la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz, a la que admiro mucho, que se ha puesto la universidad al hombro. Es importante porque nos da el parámetro para decir que hay gente que se interesa, que se quiere preparar. Esos perfiles son los más buscados porque podemos empezar con una capacitación, pero la mina, en caso de estar en producción, necesita al profesional que ya conozca y quizás no cuenta con el tiempo para capacitarlo. Por eso, muchas empresas mineras que han adherido al RIGI se están abocando más a la capacitación de profesionales que quizás no tenían ni idea de lo que era la industria minera y hoy los están capacitando en eso.

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—Vos, como privado, capacitás a tus propios empleados.

—Sí. Por ejemplo, en PSJ, el área de Institucionales y Relaciones Comunitarias ha dado un montón de cursos de capacitación de hotelería, limpieza y, más que nada, también para que ellos conozcan cuáles son los estándares que les va a exigir una mina.

—¿Qué relación tienen las mineras con la educación? Vos decías que ahora hay más chicos interesados: ¿eso también implica que hay más conocimiento?

—Sí, totalmente. Y eso me parece súper importante. Cuando empecé en minería, era como un tabú. Las mineras no salían a mostrarse.

—Es que había desconfianza de la sociedad.

—Había mucha desconfianza. De hecho, en Mendoza se perdieron veinte años de minería, si la comparás con San Juan o con Santa Cruz. Santa Cruz llegó a tener siete minas activas y lo gracioso es que los que trabajábamos en Santa Cruz no éramos santacruceños. Es un caso de estudio: en los pueblos donde yo trabajaba no estaba la franja de los 19 a los 40 o 50, porque se van a estudiar a Córdoba o a Buenos Aires, se quedan y no vuelven a su pueblo natal. Entonces, ¿qué te quedaba? Decir, bueno, me traigo gente de otras provincias. Nos pasa un poco eso. De todas maneras, hoy, al haber mayor comunicación sobre qué es la actividad minera, cómo se realiza, con qué estándares se realiza, hay muchos más jóvenes interesados.

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—¿Qué consejo le darías hoy a un chico que está decidiendo su carrera? ¿Qué le dirías en relación con la industria minera?

—Bueno, mirá, tocaste un tema importante, porque si hay algo que falta en la minería son oficios. Y viste que siempre está el soldador, el electricista, o sea, de todo, porque el campamento no puede dejar de funcionar. Imaginate que parar la producción de la mina son miles de dólares. Y a los jóvenes, más allá de que por ahí no quieran hacer una carrera de ingeniería, los oficios son muy requeridos en la industria minera. Después, por otro lado, esto que te cuento de la nueva minería, la minería 5.0, para mí es la minería que sale a capacitar. En mi época, cuando empecé, ni remotamente una mujer iba a manejar un fuera de ruta. Hoy por hoy tenés a Vicuña ya capacitando a mujeres para manejar equipos. Entonces, si me preguntan a mí qué carrera seguir: Geología, Ingeniería en Minas, Ingeniería Civil. Y hay una carrera muy difícil de encontrar, que es la del ingeniero metalúrgico. Es súper buscado y son poquísimos.