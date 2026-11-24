Guillermo Beccani, secretario de Desarrollo Industrial de la provincia de Santa Fe

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Antes de que se extraiga el primer mineral de un yacimiento, alguien tiene que fabricar los equipos con los que se va a trabajar. También hay que organizar los viajes de los camiones que llevan los insumos, prever la atención médica de quienes trabajan en el lugar y contar con talleres capaces de reparar una máquina cuando se detiene. Parte de esos encargos puede llegar a empresas que tienen sus plantas o sus oficinas a cientos de kilómetros de la cordillera. Es ahí donde Santa Fe busca ganar lugar.

Guillermo Beccani, secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, es uno de los funcionarios a los que les toca llevar adelante esa política. En el área que dirige funciona la Mesa Provincial de Gas, Petróleo y Minería, desde la que el gobierno busca fortalecer a las industrias santafesinas y a las empresas de servicios que las acompañan. Santa Fe, dijo, ya se convirtió en la segunda provincia proveedora tanto de la minería como de la energía, una posición que atribuye a la capacidad de respuesta del sector productivo santafesino.

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En la Cumbre de Minería Sostenible que se realizó en Mendoza, Beccani conversó con TICMAS, la edtech que se especializa en el aprendizaje y desarrollo de talento, sobre lo que hace falta para sostener esa posición. Para una pyme que aspira a convertirse en proveedora, conseguir el primer contrato es apenas una parte del trabajo. También tiene que estar en condiciones de responder a ese pedido y a los que puedan venir después. Ahí, en las decisiones que una empresa toma sobre qué puede producir y con quiénes, la educación empieza a formar parte de la política industrial.

—Santa Fe tiene una estrategia audaz para entrar en la industria de la minería y del oil & gas. El gobernador Pullaro llegó a la cumbre de Mendoza con sesenta empresas. En estas acciones, ¿cuál es su responsabilidad?

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—Esto tiene que ver con la importancia estratégica que Santa Fe le asigna a la posibilidad de insertarnos de manera virtuosa tanto en la cadena de valor de la minería como en la de la energía. Por ese motivo venimos llevando a cabo un conjunto de acciones para fortalecer a nuestras industrias, a nuestras empresas, a los servicios asociados. Y, obviamente, hemos logrado convertirnos, tanto en la energía como en la minería, en los segundos proveedores provinciales. Esto quiere decir que hay una valoración muy positiva acerca del desempeño que tiene la industria y el conjunto del sector productivo santafesino como proveedor estratégico de estos dos grandes sectores.

—Santa Fe es industria agropecuaria, es puerto, es cultura y poesía. Ahora llegan la minería y el petróleo: ¿cómo cambia la identidad de la provincia a partir de este nuevo actor?

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—Santa Fe de alguna manera consolida su presencia como potencia industrial. Santa Fe tiene el segundo producto bruto industrial de la República Argentina. Tiene estructurado su entramado industrial sobre la base de 6.500 empresas. Un tercio corresponde al sector metalmecánico, otro tercio al sector alimenticio. Lo que buscamos es subir a Santa Fe, a través de una estrategia ordenada y consensuada con las provincias mineras y petroleras, como proveedora y socia estratégica de estos dos grandes sectores. Algunas empresas están haciendo una reconversión para ser proveedoras; otras han podido adaptarse de una manera más rápida. Lo que está claro es que la inserción de Santa Fe como proveedora de estos dos grandes sectores tiene que ver con la necesidad de ser contracíclicos en un momento de crisis para la actividad industrial. Tenemos empresas relacionadas con la maquinaria agrícola que están siendo proveedoras tanto de la minería como de la energía. Eso también pasa en otros sectores, como el de madera y muebles o el textil.

—¿Cómo empujan la articulación entre educación y empleabildad a partir de la minería?

—Como estrategia general, y esto es algo que se lanzó a la semana de que asumiera el gobernador Maximiliano Pullaro, se puso en marcha un programa que se denomina Impulsa. Ese programa articula el mundo del trabajo con la educación y la producción. Lo que se trató de hacer fue mapear nuestra provincia en función de los distintos complejos productivos y, en función de eso, se armó una oferta de formación acorde a las necesidades del mundo productivo. Nosotros lo vemos como una respuesta que hay que darle a la producción, que hay que darle a las empresas, pero también como una forma de generar arraigo, porque Santa Fe tiene muchas localidades pequeñas y, obviamente, la posibilidad de generar puestos de trabajo en esas pequeñas localidades tiene que ver con el concepto, con la idea de arraigo. El ordenamiento que hace el Estado, en cuanto a la administración más eficiente de los recursos y a una formación orientada, sirve para ordenar a las distintas entidades que están dedicadas a la formación. Obviamente, esto reditúa en una oferta formativa, asociada a las necesidades, a los intereses del sector productivo.

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—Los RIGI abren oportunidades, pero también pone a las PYMEs a competir con empresas extranjeras que tienen mayor competitividad y mejores costos. ¿Qué apoyos le da la provincia a las pymes?

—Por supuesto, nosotros vemos una asimetría en el ámbito nacional con relación a los grandes proyectos de inversión. Es muy recurrente escuchar a las entidades industriales hablar de nivelar la cancha para compensar estas asimetrías. En la provincia de Santa Fe, y esto no es algo que le podamos atribuir exclusivamente a nuestra gestión, ya desde el año 2016 existe la estabilidad tributaria. El 85% de las industrias no pagan Ingresos Brutos en Santa Fe. Este año la ley tributaria permite compensar el impuesto sobre los Ingresos Brutos con la factura de la energía hasta un 30%. Se han asimilado a actividades industriales, para que estén exentos, algunos servicios que antes no eran considerados industria. Este año llevamos 280 mil millones de pesos en asistencia crediticia a empresas a través de una política de subsidio de tasas. Estamos subsidiando entre un 10 y un 15% a través de distintas entidades bancarias. Hemos abierto el financiamiento PYME a través del Mercado Argentino de Valores, lo que permite ampliar, amplificar y facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas con mecanismos de financiamiento innovador. Estamos absolutamente convencidos de que hay que tener políticas activas para apuntalar a las empresas. Obviamente, hay que pensar en términos de formación profesional, de financiamiento, de asistencia técnica no financiera y de internacionalización. Tenemos el programa Santa Fe Business Forum —vamos a ir por la cuarta edición—, con 250 compradores internacionales de distintos sectores. Es una forma de acercar la producción santafesina al mundo y también, obviamente, de sumar cada vez más empresas que puedan acceder a los mercados internacionales.

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—¿Cuáles eran sus expectativas en relación a la Cumbre de Minería Sostenible? En términos concretos, ¿con qué le gustaría volver a Santa Fe?

—Bueno, ya podemos anunciar que tuvimos una reunión con el ministro de la Producción de Mendoza, con Rodolfo Vargas Arizu. Nos sentamos junto con el ministro Puccini, con el gerente general de la Terminal Puerto Rosario y uno de los directores de la Zona Franca Santafesina. Sabemos que, en todos los proyectos mineros, el 40% del costo de la minería lo explica la logística. Santa Fe vino a presentar a su puerto y su zona franca. Es una alternativa concreta, real. Ya hay operaciones vinculadas con los insumos mineros y con la salida de producción minera a través del puerto. En las próximas semanas vamos a recibir una visita de empresarios y operadores de Cuyo junto con autoridades de la provincia de Mendoza. Van a visitar las instalaciones del puerto de Rosario y las de la Zona Franca Santafesina, sabiendo la importancia estratégica que esto tiene tanto para la impo de los insumos para la minería como para la salida de la propia producción.

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—Mendonza plantaba exportar vía Chile.

—Una parte va a salir por Chile, pero hay que tener en cuenta, y esto lo escuché de boca del propio ministro y del propio subsecretario de Industria y Logística, que el paso a Chile estuvo cerrado más de 60 días, con lo que todo lo implica desde el punto de vista de los perjuicios para el desarrollo del negocio de la minería. La salida por los puertos atlánticos no es un plan B, sino que es parte de una estrategia dual o complementaria. Ahí Santa Fe juega realmente fuerte, con enormes posibilidades de captar esas cargas.

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—¿Todos soñamos con el tren?

—Sí, obviamente. La estrategia tiene que ser multimodal. En ese sentido, Santa Fe cuenta con ventaja. El 25% de lo que mueve la Terminal Puerto Rosario lo hace a partir de cargas que llegan por vía férrea. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la infraestructura. Obviamente hay que hacer inversiones, pero si llega la carga a través del ferrocarril, sabemos que eso supone una economía fenomenal de costos y nos posiciona muy bien como puerto de salida de la producción minera. También para la importación de los insumos necesarios para la producción.

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—A un chico de 17 años que está terminando el secundario, ¿qué le recomendaría seguir estudiando?

—En Santa Fe hay un conjunto de iniciativas vinculadas a lo formativo que tienen que ver con el impacto de las nuevas tecnologías en el futuro del empleo. Es una discusión que hay que dar desde los Estados, desde las entidades que se dedican a la formación profesional, desde el sistema educativo tanto privado como público, en general. Hay que trabajar en lo que se denominan estudios prospectivos tecnológico-ocupacionales. Es decir, tenemos que tener capacidad de anticipación y saber cuáles son las necesidades que va a tener el mundo del trabajo a partir de los cambios que impone la tecnología. La gente joven se está inclinando por algunas de estas salidas formativas que no necesariamente son las tradicionales y que tienen que ver con el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías. Nosotros vemos en Santa Fe todo lo que tiene que ver con producción y diseño de videojuegos, que está teniendo impacto.

—Santa Fe sigue siendo Santa Fe, más allá de que se convierta en un proveedor de mineros y de petroleros.

—Por supuesto. Y, obviamente, la dimensión cultural es muy importante. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy minucioso, muy focalizado. Hay que saber cómo se reconvierte la metalmecánica para ser proveedora de la minería y cuáles son los puestos y las competencias, las habilidades que van a tener que tener los trabajadores o quienes se desempeñen en esas empresas. Y esto es idéntico para el resto de los sectores. Las nuevas tecnologías son realmente muy rupturistas en el mundo del trabajo. Tenemos que estar a la altura. Sigo pensando en que hay una asignatura pendiente: los distintos actores tenemos que trabajar para determinar cuáles van a ser los nuevos perfiles laborales, y tener capacidad de anticipación.