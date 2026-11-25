Los estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 134 de Gregorio de Laferrere, junto a sus profesores de Matemática

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Los chicos hicieron hasta los carteles de publicidad. Armaron los arcos y marcaron los límites de la cancha. De cada lado jugaban cuatro robots, identificados por sus camisetas. Estaban Messi, Julián, Raphinha, Danilo. Los chicos los manejaban desde sus propios celulares.

Cuando llegaron las cajas con los kits de robótica a la Escuela Secundaria N.º 134 de Gregorio de Laferrere, los profesores de Matemática tuvieron que resolver qué hacer en clase con esos robots que venían listos para armar. Empezaron por mostrarles a los alumnos para qué servían las piezas y qué movimientos podían conseguir con ellas. A medida que los chicos probaban los sensores y descubrían cómo respondían los robots a sus instrucciones, surgían nuevas ideas. La del fútbol apareció en tercer año. En una escuela orientada en Educación Física, donde el Mundial ya era tema de conversación, la propuesta encontró enseguida un lugar.

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La entrega de kits a las escuelas públicas de La Matanza empezó en 2015 con Robótica para la Inclusión, un programa impulsado por el intendente Fernando Espinoza que hoy coordina la Secretaría de Políticas Educativas, a cargo de Silvina Gvirtz. Desde entonces, la entrega de equipos se acompaña con visitas a las escuelas y formación para los docentes en el Centro de Innovación Tecnológica del distrito (CITLAM), en San Justo.

En 2026, el municipio abrió una nueva etapa de ese programa con Mundo Maker, una propuesta desarrollada junto con TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento. Los nuevos kits, que incorporan componentes electrónicos y sensores, les permiten a los estudiantes armar un robot y programar cómo responde a lo que ocurre a su alrededor.

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Los robots diseñados por los estudiantes con las "remeras" de Brasil

La previa

Antes de una cancha, hubo un semáforo. Los chicos, que habían armado los robots en grupos pequeños, tenían que conseguir que las luces de la placa se encendieran y se apagaran en un orden determinado. Las programaron en lenguaje Scratch, donde las instrucciones se arman con bloques. Analizaban cuánto duraba cada luz y veían qué pasaba. Cuando se propusieron jugar al fútbol, volvieron a usar las luces: las pusieron en la parte de atrás para que se pudiera distinguir hacia dónde se movía cada jugador.

Pero todavía quedaba por resolver cómo iban a agarrar la pelota. Como el robot podía moverse de costado, a los chicos les hizo pensar en un cangrejo. De ahí salió la idea del accesorio que le pusieron adelante, una especie de pinza para sujetar la pelota y avanzar con ella. Para equipar a los jugadores echaron mano a piezas de otros kits que la escuela había recibido antes de la pandemia.

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El giro de 360 grados les planteó otro problema. Para el giro, tenían que darle la instrucción con un tiempo preciso. Lo que en el pizarrón hubiera sido abstracto en y confuso, en la mesa de trabajo podían ver si el robot quedaba a mitad de camino o seguía girando después de volver al punto de partida. Cada vez que ajustaban el número en Scratch, volvían a ponerlo en marcha para ver cuánto les faltaba.

La Escuela Secundaria Nº 134, de Gregorio de Laferrere, La Matanza

Con los equipos en la cancha, los chicos del turno mañana y los del turno tarde que vinieron más temprano, están para comenzar. Uno de ellos recuerda cómo fueron las primeras pruebas: el robot se frenaba y giraba solo cuando el sensor detectaba un obstáculo. Después aprendieron a manejarlo con el teléfono.

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—¿Te gustaría ser programador cuando termines la escuela?

—No —dice—. Pero me gusta explicar lo que hicimos.

Omar y Mariano, los profesores de matemáticas de la Escuela 134, con el robot "Messi"

Volver a la escuela

Mariano Basile da clases de Matemática en tercer año y Omar Rodríguez, en quinto. Durante los primeros meses trabajaron cada uno con su curso y luego unieron propósitos pedagógicos para que el proyecto avanzara. Cuando cuentan cómo se armó el partido, vuelven a las decisiones de los chicos: desde cómo usar las piezas hasta qué equipos iban a entrar a la cancha.

—¿Cómo se les ocurrió el Argentina vs. Brasil?

—Al principio siempre es la típica, los chicos quieren que juegue su club. Pero Argentina pudo más que todo. Era la época del Mundial, así que pensamos en nuestro rival típico: Argentina-Brasil —dice Mariano.

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—¿Y las camisetas?

—Fueron ellos los que dijeron: “Vamos a ponerles camisetas, vamos a identificarlos” —sigue Mariano—. Tuvieron un montón de ideas. Llegaron hasta a hacerles el perfil a cada jugador, pero se optó por la camiseta que hiciera al robot más eficiente por peso.

—¿Cómo repercutió el proyecto en el grupo?

—Se unieron —dice Omar—. Trabajaron verdaderamente en grupo porque había algo físico por lo cual trabajar. Todo se acentuó cuando se nos ocurrió juntar a los cursos y que trabajaran juntos.

Hay algo muy significativo que va más allá del proyecto en sí. Omar trae en la conversación el caso de un chico de quinto que venía faltando mucho y que parecía que iba a dejar el estudio. Pero entonces alguien le comentó lo de los robots, empezó a interesarse y ahora va a clases todos los días: incluso en los que no hay clases de matemáticas.

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—Fue una de las cosas más lindas que nos pasó con la robótica —dice Omar.

¿El resultado del partido? Ganó Brasil 3 a 1.