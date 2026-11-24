El educador y escritor Jordi Nomen

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Con una carta, así cierra Jordi Nomen su último libro Contra la tiranía del like. Filosofía práctica para padres y educadores de adolescentes hiperconectados (Arpa, 2026). Un libro que busca convocar a una travesía donde la pausa y la duda funcionan como balsa para educadores, familias y jóvenes, en el océano continuo de las redes sociales y lo tecnológico. TICMAS una edtech especializada en el desarrollo del talento convocó a Nomen para reflexionar sobre el pensamiento crítico y la mirada pedagógica sobre las pantallas.

La carta convoca a los “exploradores y exploradoras” de este presente digital a evitar “la espuma de lo inmediato” y a un viaje donde las palabras y el pensar sean faros, donde no se trate de prohibir sino de poder romper con la tiranía de lo que no se analiza y se ahoga.

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Nomen es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales en la escuela Sadako de Barcelona, referente en innovación educativa. Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, cuenta con un posgrado en Ciudadanía Activa y un máster en Filosofía para Niños. Su labor pedagógica ha sido reconocida con los premios EDU21 y Arnau de Vilanova. Es miembro del GrupIREF, desde donde impulsa la implementación de la Filosofía para Niños y Niñas en Cataluña.

"Contra la tiranía del like", de Jordi Nomen (editorial Arpa)

—En su libro “El niño filósofo” (Arpa, 2018) apunta a aprovechar el asombro y la curiosidad innata de los más pequeños, ¿qué ocurre con esa capacidad de asombro a medida que van creciendo y llegan a la adolescencia y en especial qué ocurre ante “la tiranía del like” o el canto de sirenas tecnológico que experimentamos en la actualidad?

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—En la infancia habitamos una curiosidad radical: el niño pregunta «¿por qué?» para construir un mapa del mundo. Al llegar a la adolescencia, ese asombro suele quedar sepultado bajo la rutina, las respuestas prefabricadas y la necesidad de encajar en el grupo. Pasamos de preguntarnos qué sentido tiene el mundo a preguntarnos cómo nos ven los demás. En esa vulnerabilidad identitaria, que vemos a menudo en clase, actúan la “tiranía del like” y el canto de sirenas tecnológico. Mientras el asombro filosófico exige pausa y silencio, el deslizamiento infinito anestesia la capacidad de extrañarse. El like funciona como un caramelo dopamínico que somete la identidad a plebiscito constante, sustituyendo la autonomía moral y la autenticidad por la aprobación inmediata del algoritmo. Además, tener respuestas a un clic genera una falsa ilusión de omnisciencia que mata la pregunta antes de que nazca, olvidando que las cuestiones humanas esenciales (justicia, amor, amistad, sentido) requieren ser vividas y pensadas en compañía.

Sin embargo, creo firmemente que el adolescente no pierde su capacidad de asombro; solo la tiene dormida por el ruido ambiental. La adolescencia es una etapa profundamente filosófica porque cuestiona lo establecido. Así lo he vivido, a lo largo de muchos años en la escuela. Para no sucumbir a las pantallas, prohibir es inútil; debemos educar la mirada y ofrecer “oasis de pensamiento lento” en la familia y la escuela: espacios sin juicios ni notas donde dialogar y hacerse preguntas incómodas. Al descubrir el placer de pensar con otros y sentir que su voz pesa más que un contador de likes, el asombro vuelve a encenderse.

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—Se habla de la importancia clave del pensamiento crítico para separar realidad de ficción/ fake news ¿Qué herramienta filosófica concreta le enseñaría a un adolescente para que sea él quien distinga un uso y/o información que lo nutre de uno que lo vacía?

—Tengo claro que si sólo debiera escoger una herramienta filosófica, le entregaría la duda metódica, entendida no como desconfianza cínica, sino como el arte de detenerse a interrogar lo que vemos antes de consumirlo sin masticar. En un entorno diseñado para reacciones en milisegundos, lo más revolucionario es introducir una pausa consciente entre el estímulo y la respuesta.

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Para hacerla práctica, le propondría someter cada impacto digital a tres preguntas socráticas: “¿De dónde viene esto y qué busca de mí?”, “¿Qué pruebas reales lo sostienen?” y, sobre todo, “¿Cómo me deja por dentro después de consumirlo?”. Esta última une el pensamiento crítico con el pensamiento cuidadoso: escuchar si ese contenido le ha abierto horizontes o le ha dejado ruido, ansiedad y vacío. No se trata de formar detectives de datos, sino artesanos de su propia mirada capaces de poner en cuarentena lo viral para elegir con criterio qué dejan entrar en su mente.

—Familia y docentes cumplen roles cruciales y diferentes con respecto a cómo trabajar la hiperconectividad en los adolescentes ¿Cómo es pensar la educación en casa y en el aula ante esta realidad?

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—Familia y escuela debemos actuar como dos remos de una misma barca: distintos en su función, pero sincronizados en una alianza de sentido para que el joven habite lo digital, sin perder su humanidad. En casa, el rol de la familia es encarnar el ejemplo y custodiar el vínculo afectivo. El hogar debe ser un puerto seguro que proteja el tiempo lento, el silencio y la conversación cara a cara, sin interrupciones, donde los límites claros no sean un castigo, sino un acto de cuidado que ayude a autorregularse y muestre la calidez irreemplazable de la vida real.

En el aula, la tarea docente es transformar la información en conocimiento compartido y entrenar la mirada crítica. La escuela ofrece la comunidad de indagación: un laboratorio democrático y gimnasio mental donde contrastar fuentes, escuchar argumentos ajenos a su algoritmo, debatir con respeto y cuestionar qué modelo de sociedad construye cada tecnología.

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Jordi Nomen propone un planteo filosófico para acompañar a adolescentes hiperconectados

—Aprender requiere de una pausa ¿Cómo se diseña una experiencia de aprendizaje lenta que no resulte aburrida para alguien acostumbrado a la velocidad? ¿Las mismas pantallas pueden servir como material de diálogo filosófico?

—La lentitud filosófica, según yo la concibo, no es tedio ni pasividad, sino intensidad concentrada. El aburrimiento nace al memorizar datos muertos, pero desaparece cuando lanzamos un dilema ético real o una paradoja sin respuesta única en Google que interpela directamente al joven. El secreto está en introducir provocaciones lúdicas —un objeto cotidiano, un silencio o un experimento mental— que obliguen a frenar en seco y permitan descubrir matices invisibles a toda velocidad.

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Por supuesto, las pantallas deben servir como material de diálogo filosófico. En lugar de demonizarlas, podemos convertirlas en objeto de indagación: un vídeo de TikTok, una canción, los términos de una red social o una respuesta de inteligencia artificial son excelentes detonantes socráticos para debatir sobre libertad, justicia o verdad, transformando un consumo superficial en pensamiento crítico y creativo.

—¿Cómo se construye una comunidad de indagación donde equivocarse no cueste “seguidores” en un momento tan vulnerable y de necesidad de aceptación como lo es la adolescencia? ¿Qué aprendió de la Escuela Sadako sobre eso?

—Se construye desactivando el juicio y cambiando la competición por la cooperación. Frente a unas redes que castigan el error con el ridículo o la cancelación, el aula necesita un pacto de cuidado mutuo donde equivocarse sea el material más valioso para avanzar. Esto exige que el docente renuncie a tener la última palabra y modere un espacio horizontal, en círculo y mirándose a los ojos, donde se cuestionan los argumentos pero jamás a la persona.

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En mi experiencia en la Escola Sadako he aprendido que, al convertir el aula en un laboratorio democrático basado en la confianza, los jóvenes se quitan la armadura. Detrás de la necesidad de exhibirse late un deseo inmenso de ser escuchados sin postureo; cuando la duda es bienvenida y la palabra de cada uno sostiene al grupo, desaparece el miedo al ridículo y emerge una autenticidad que ninguna pantalla iguala.

—¿Cuál es la lección más incómoda, y no por ello negativa, de “Contra la tiranía del like” para los padres y docentes? Y al revés: ¿qué le enseñaron sus alumnos a usted sobre lo digital?

—La lección más incómoda para los adultos es renunciar al pedestal de quien posee todas las respuestas. Hemos sido educados, en nuestra generación, (yo tengo 61 años) para saberlo todo y corregir rápido. La filosofía nos obliga a aceptar la vulnerabilidad del “no lo sé, vamos a pensarlo juntos”. Aunque nos enfrenta a nuestras propias incoherencias, es liberador: al bajar de la tarima y sentarnos en el círculo como un aprendiz más, pasamos de transmitir normas a ser compañeros de búsqueda.

A la inversa, mis alumnos me han enseñado a mirar lo digital sin prejuicios apocalípticos ni superioridad moral. Escuchándolos con humildad he descubierto que, tras las pantallas, también hay nuevos lenguajes, vínculos, creatividad genuina y sensibilidad ante las injusticias globales. No son nativos invulnerables ni víctimas pasivas: si confiamos en su criterio, detectan las trampas de las redes y nos recuerdan que la necesidad humana de encontrarse sigue intacta.

—Negociar es una herramienta fructífera frente a la mera prohibición pero, ¿cómo se construye ese contrato en casa o en el aula? ¿Quién lo redacta y qué pasa cuando se rompe?

—Un contrato educativo se construye mediante un diálogo deliberativo, preguntando: “¿Qué necesitamos para convivir bien y cuidarnos con las pantallas?”. Al participar en su creación y comprender su sentido ético —proteger su descanso, atención y vínculos—, el joven vive el límite como un compromiso propio y no como una cárcel.

Ese contrato lo redactan juntos jóvenes y adultos, con roles distintos: los adolescentes aportan su realidad y proponen acuerdos, mientras el adulto garantiza lo innegociable para su salud. Además, el pacto debe obligar también a los mayores (como comer sin móviles), pues la coherencia es su fundamento. Si el contrato se rompe, la respuesta no debe ser el castigo ni el sermón, sino una revisión filosófica y reparadora para analizar qué falló, reajustar el acuerdo y entrenar la responsabilidad moral. Las normas no son prohibiciones sin más sino pautas para una convivencia armónica.

—¿Qué conversaciones filosóficas recomendaría tener con un niño como preparación para su vida digital, antes de que llegue la pantalla?

—Antes de entregar una pantalla, conviene cultivar una “vacuna filosófica” con los niños y niñas, dialogando sobre tres pilares esenciales sin hablar aún de tecnología.

Primero, hablar sobre la apariencia y la verdad a través de cuentos o juegos cotidianos, preguntándole por ejemplo: “¿Todo lo que brilla o parece divertido nos hace bien? ¿Cómo sabemos si algo es de verdad o es un disfraz?”. Así entrenamos su mirada para que no se deje deslumbrar por el primer impacto.

Segundo, explorar juntos el valor del tiempo y la atención, conversando sobre qué elegimos hacer con nuestras horas y por qué a veces es tan valioso aburrirse un rato o jugar sin prisas para que nazcan las buenas ideas. Y tercero, dialogar sobre la amistad y el cuidado: “¿Qué hace que un amigo sea de verdad? ¿Cómo sabemos cómo se siente el otro cuando lo miramos a los ojos?”. Si un niño llega a su primera pantalla habiendo pensado qué es lo verdadero, cómo cuidar su atención y cuánto vale la presencia del otro, no entrará en el mundo digital desarmado, sino con una brújula interior capaz de orientarle.

—Con la IA generativa, el adolescente puede recibir aprobación constante de un chatbot que nunca lo contradice. ¿Es una nueva forma de “tiranía del like”? ¿Cómo se educa la capacidad de aceptar que el otro no esté de acuerdo?

—Es una versión mucho más seductora de esa misma tiranía. Si el like era un aplauso rápido, el chatbot complaciente es un espejo narcisista disponible las veinticuatro horas que valida nuestros sesgos y nos ahorra el roce con la alteridad. El riesgo es enorme: sin fricción no hay pensamiento crítico, y si una máquina siempre nos da la razón, confundimos nuestra opinión con la verdad absoluta.

Para educar en el desacuerdo debemos reivindicar el conflicto cognitivo como un regalo y entrenar el disenso amistoso: enseñar que quien nos contradice con argumentos no ataca nuestra identidad, sino que es un aliado que muestra nuestros puntos ciegos. Conviene acostumbrarlos a buscar argumentos que puedan defender la postura contraria a la suya para descubrir que la verdad es una construcción colectiva que nace del encuentro entre miradas distintas.

—¿Qué cree que hoy están haciendo los adolescentes de forma correcta con la tecnología que tal vez los adultos no lo estamos viendo o incluso no lo estamos entendiendo?

—Mirando desde el miedo o la nostalgia, los adultos solemos perdernos la creatividad colectiva y la solidaridad en red que ensayan los jóvenes. Utilizan lo digital como un ágora global para crear comunidades de apoyo en salud mental, organizar causas sociales o climáticas y compartir aprendizaje horizontal sin esperar permiso institucional. Poseen, además, una alfabetización expresiva y una ironía crítica subestimadas: mediante el humor, el meme o lo audiovisual desnudan las contradicciones adultas y se ríen de las trampas de los algoritmos. Escuchándolos sin prejuicios descubrimos que, entre ellos y ellas, hay exploradores buscando nuevas formas de narrarse, pertenecer y cuidar de los suyos. Y al lado de todo ello, que es luz, la parte oscura y nociva que solemos ver los adultos. Nosotros solemos ver el peligro y el riesgo y ellos la oportunidad. Quizás la virtud, como decía Aristóteles, esté en el punto medio.

Invito a practicar una esperanza crítica y activa: la certeza pedagógica de que el ser humano es siempre más grande que sus herramientas. Ninguna inteligencia artificial sustituirá el temblor de una pregunta auténtica, una mirada que escucha sin juzgar ni la alegría de descubrir algo juntos. Nuestro reto no es encerrar a los jóvenes en una burbuja analógica, sino ayudarles a afilar su brújula interior para habitar este mundo con ojos abiertos y corazón despierto. Si defendemos en casa y en la escuela pequeños oasis para pensar, dudar y dialogar en comunidad, formaremos ciudadanos libres, capaces de poner la tecnología al servicio de una vida más justa, creativa y humana. Hoy, más que nunca, necesitamos de las humanidades (historia, filosofía, arte, literatura…) para no perder nuestra humanidad.