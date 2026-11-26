Los directores educativos como CEOs de una empresa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el marco de las conversaciones que la edtech TICMAS impulsa sobre aprendizaje a lo largo de la vida, hay una sinergia que atraviesa tanto al aula como a la empresa; en un presente que exige mayor diálogo entre los procesos educativos y las necesidades del mercado laboral. TICMAS es una EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas.

El Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, basado en más de 1.000 empleadores que representan a 14 millones de trabajadores en 55 economías, estima que el 39% de las habilidades centrales laborales requeridas se transformen en los próximos años; lo que tendrá impacto no solo en la formación para el trabajo sino también en la educación en todos los niveles.

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En el caso de Argentina, la Encuesta Global de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup indica que el 64% de los empleadores tiene dificultades para cubrir puestos por falta de personas con las habilidades necesarias, frente a un promedio global de 72%. Una realidad que también quedó en evidencia en el informe “Educación y empleabilidad”, elaborado por TICMAS con apoyo de CAF en el que los principales actores de las diversas industrias ponen el foco en la ausencia de mano de obra calificada y la urgencia de los proyectos educativos para el desarrollo del talento.

La lógica de la evaluación formativa es una de las prácticas de enseñanza que posee gran respaldo(Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnosticar antes de enseñar

La lógica de la evaluación formativa es una de las prácticas de enseñanza que posee gran respaldo. El Teaching and Learning Toolkit de la Education Endowment Foundation (EEF), del Reino Unido, estima que una retroalimentación de calidad suma en promedio seis meses adicionales de progreso; un docente sabe que más allá del programa se trata primero de conocer qué sabe cada estudiante.

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Aplicado a la empresa esto significa medir qué habilidades tiene cada equipo antes de diseñar un curso, en lugar de ofrecer el mismo programa a todos. También implica actuar con estrategia para devolver información específica sobre cómo mejorar durante el proceso, no solo al final. El acompañamiento docente, o tutorial, marca el rol central de lo humano en el diseño de procesos como el upskilling y/o reskilling.

El diseño de experiencias de aprendizaje que fomentan la autonomía con guías adecuadas y tutores pueden ser más eficaces que una capacitación de horas en un mismo día(Imagen Ilustrativa Infobae)

Practicar y recordar, no releer

Una revisión publicada en 2013 en Psychological Science in the Public Interest, encabezada por el profesor John Dunlosky, de Kent State University, analizó diez técnicas de estudio desde la mirada de la psicología cognitiva para evaluar su eficacia.

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Solo dos obtuvieron la calificación más alta de utilidad y estas son practicar respondiendo preguntas, a partir de la autoevaluación constante, y la segunda es distribuir el estudio a lo largo del tiempo, evitando caer en “lo leo todo la noche anterior”.

El diseño de experiencias de aprendizaje que fomentan la autonomía con guías adecuadas y tutores pueden ser más eficaces que una capacitación de horas en un mismo día. Sesiones breves y espaciadas, con ejercicios que obliguen a recuperar lo aprendido, rinden más que una jornada intensiva de exposición.

La lógica de la movilidad interna implica formar al talento que ya está antes de salir a buscarlo afuera, lo cual impacta de forma directa en la inversión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensar en trayectorias, no en meros cursos sueltos

La escuela organiza el aprendizaje en secuencias donde cada año se apoya en el anterior y prepara el siguiente, entrelazando el tiempo del calendario en un gran proyecto formativo. Habitualmente la formación en el trabajo queda en meras capacitaciones aisladas o con la política de que un líder “derrame” en su equipo lo aprendido.

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Con gran parte de las habilidades y competencias en plena transformación, pensar en trayectorias permite planificar qué necesita aprender cada persona para crecer en su rol (upskilling) o pasar a otro dentro de la organización (reskilling).

La lógica de la movilidad interna implica formar al talento que ya está antes de salir a buscarlo afuera, lo cual impacta de forma directa en la inversión. Pensar en trayectorias es una de las estrategias más eficaces que habilita revisar las necesidades de talento de empresas y sectores productivos.

TICMAS y el desarrollo del talento

La edtech TICMAS actúa como un Chief Learning Officer integrado a cada equipo al diseñar trayectos formativos adaptados a cada organización, sector y perfil, con acompañamiento y resultados medibles.

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TICMAS ya trabaja con las las industrias de Oil & Gas, energía, logística y automotriz no solo en el área corporativa sino también a partir de prácticas profesionalizantes que unen el mundo laboral con la escuela.

Entre las áreas de formación de TICMAS se destacan programación, inteligencia artificial, marketing, UX, habilidades tecnológicas y digitales, junto con habilidades blandas esenciales para el futuro laboral y para el nuevo mundo que experimentamos en donde el aprendizaje es a lo largo de la vida.