El flyer del homenaje a Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales

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El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue convocado a una reunión, a las 19, en medio del escándalo por el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La citación ocurre luego del rechazo de la conducción de la universidad y del reclamo formal del Gobierno nacional para impedir la actividad prevista para el 10 de diciembre.

La reunión cobra relevancia porque el mismo órgano de gobierno declaró de interés institucional el homenaje el 27 de octubre y autorizó la instalación de una escultura dedicada al jefe de la organización terrorista en el patio interno de la sede universitaria de Constitución. La resolución se formalizó el 3 de noviembre, durante la gestión de la decana Ana Josefina Arias, dirigente vinculada al peronismo porteño y al kirchnerismo.

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La convocatoria se conoció, además, un día antes de la reunión prevista para el Consejo Superior de la UBA. Allí, el vicerrector Emiliano Yacobitti anticipó que presentará un proyecto para que el máximo órgano de gobierno universitario se pronuncie contra el reconocimiento a Santucho.

La sede la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA donde se llevará a cabo la reunión por el escándalo del homenaje a Mario Santucho

Hasta el momento, no se informó oficialmente si el encuentro del Consejo Directivo buscará revisar la resolución aprobada en octubre, debatir los cuestionamientos recibidos o adoptar una nueva posición institucional respecto de la actividad, pero se descuenta que el tema será abordado por el cuerpo. Una de las alternativas que se analizan es dar de baja la resolución que había autorizado el polémico homenaje. “Van a tener la posibilidad de discutir el impacto que tuvo la resolución y enmendar el error de homenajear a una persona que atentó contra las instituciones democráticas”, admitieron fuentes universitarias en diálogo con Infobae.

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El Consejo Directivo está integrado por 16 representantes titulares de tres claustros: ocho profesores, cuatro graduados y cuatro estudiantes. Por el claustro de profesores participan Diego de Charras, Julia Virginia Rofe, María Mercedes Di Virgilio, Roberto Pompa, Ernesto Pablo De Marinis, Ana María Catalano, Elsa Llenderrozas y Luciano De Privitellio.

Los representantes titulares de los graduados son Laura Inés Calvelo, Fernando Grosso, Sabrina Morán y Carolina Rita Mora. El claustro estudiantil está integrado por Lucas Grimson, Martina Heredia, Delfina Quintana y Natalí Altamirano.

La decana Ana Josefina Arias preside el órgano de gobierno de la facultad. En una entrevista explicó que la iniciativa surgió del Colectivo Cultural Contramuro y luego fue presentada ante el Consejo Directivo por la agrupación estudiantil, La Mella, que integra el partido Patria Grande, que conduce el diputado Juan Grabois.

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Según la reconstrucción de Arias, el proyecto se incorporó sobre tablas durante la sesión del 27 de octubre y fue aprobado con dos abstenciones. La decana aclaró que no fue autora de la iniciativa ni participó de esa votación, aunque defendió públicamente el reconocimiento.

La actividad fue promovida por Contramuro junto con una cátedra de Sociología encabezada por Pablo Bonavena. También participan en la organización el Espacio de Unidad de los Revolucionarios.

La propuesta contempla la instalación de un cuadro-escultura donado por Contramuro en el patio denominado Indio Solari, situado en la sede de Santiago del Estero 1029. El homenaje fue anunciado para el jueves 10 de diciembre, Día de la Democracia y los Derechos Humanos, a las 18, e incluía intervenciones políticas y culturales, además de unas palabras de cierre de Mario Santucho, hijo del fundador del ERP.

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La conducción de la UBA y el Gobierno pidieron frenar el homenaje a Santucho

La decana Ana Arias fue candidata a senadora nacional por la lista del kirchenrismo que encabezó Mariano Recalde

La convocatoria se produjo después de que Emiliano Yacobitti expusiera públicamente el rechazo de la conducción de la Universidad de Buenos Aires al homenaje aprobado por Ciencias Sociales.

“Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó contra las instituciones estatales en el período democrático 1973/76”, expresó el vicerrector en su cuenta de la red social X. Yacobitti también sostuvo que la universidad puede estudiar de manera crítica todos los períodos históricos y a sus protagonistas, pero diferenció la investigación académica de los reconocimientos institucionales.

“Como vicerrector de la UBA estoy convencido de que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, afirmó. Y anunció que presentará un proyecto ante el Consejo Superior de la UBA para formalizar el rechazo. La reunión del organismo estaba prevista para mañana.

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La discusión también derivó en una intervención formal del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una carta al rector Ricardo Gelpi para exigir que se impida el homenaje y se sancione a sus promotores.

En el documento oficial, el funcionario cuestionó el reconocimiento y advirtió sobre posibles responsabilidades penales y administrativas. “El mencionado homenaje a este personaje no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria”, señaló la presentación, que también recordó los secuestros, asesinatos y ataques cometidos por la organización guerrillera.

El texto agregó que la promoción de la actividad podría implicar la comisión de delitos y un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por la utilización de recursos universitarios.

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“Frente a esta situación, exijo a Ud., que, como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar que se realice este repudiable acto de homenaje en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”, expresó Álvarez.

Sin embargo, el Gobierno nacional no tiene facultades para suspender de manera unilateral la actividad ni para imponer sanciones disciplinarias a integrantes de la comunidad universitaria. La autonomía de las universidades nacionales está reconocida por la Constitución y por la Ley de Educación Superior, que reserva esas atribuciones a sus órganos de gobierno.

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La controversia también transcurre en medio de un recambio institucional en Ciencias Sociales. Diego de Charras, actual integrante del Consejo Directivo por el claustro de profesores, fue elegido como próximo decano y asumirá en marzo de 2027, acompañado por Julián Rebón como vicedecano.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, expresó el repudio de la conducción de la universidad al homenaje de Mario Santucho

La nueva conducción pertenece a un sector reformista que manifestó diferencias con el reconocimiento a Santucho, aunque asumirá después de la fecha prevista para la actividad.

Mario Roberto Santucho participó en la fundación del PRT en 1965 y luego impulsó la creación del ERP, en 1970. La organización desarrolló una estrategia de lucha armada que incluyó secuestros, asesinatos, ataques a unidades militares y operaciones guerrilleras durante gobiernos dictatoriales y constitucionales, de Héctor J. Cámpora, Raúl Lastiri, el propio Juan Domingo Perón y su esposa, Isabel Perón.

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Entre sus principales acciones estuvieron el secuestro y asesinato del empresario Oberdán Sallustro, en 1972; el ataque al Comando de Sanidad del Ejército, en septiembre de 1973; el asalto a la guarnición militar de Azul, en enero de 1974; y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, en diciembre de 1975.

El ERP también secuestró en agosto de 1974 al coronel Argentino del Valle Larrabure, quien murió en cautiverio un año después, en circunstancias que fueron objeto de controversia judicial.

Santucho fue abatido el 19 de julio de 1976 durante un operativo militar en Villa Martelli, cuando la Argentina ya se encontraba bajo la última dictadura. Su cuerpo nunca fue encontrado y permanece en condición de desaparecido.

La continuidad de las operaciones armadas del ERP durante los gobiernos constitucionales de 1973 a 1976 constituye el principal argumento del rechazo expresado por Yacobitti.

La reunión convocada para esta tarde vuelve a colocar la discusión en el Consejo Directivo de Ciencias Sociales, que deberá abordar la situación institucional generada por el homenaje, en vísperas de que el Consejo Superior de la UBA considere el pronunciamiento anunciado por su vicerrector.