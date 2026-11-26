Nathalia Videla Bertini dirige el área de Certificación, Entrenamiento y Competencias Laborales de Bureau Veritas

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Un técnico que lleva años tomando muestras en una industria sabe en qué momento un descuido puede alterar el resultado de un análisis. Pero cuando se postula a un puesto en otro ámbito, tiene que demostrar su expertise ante quienes nunca lo vieron ejercer el oficio. A las empresas que buscan su primer contrato como proveedoras se les plantea una cuestión parecida cuando la minera les pide que acrediten qué procedimientos aplican para controlar la calidad de su trabajo.

La santiaguina Nathalia Videla Bertini dirige el área de Certificación, Entrenamiento y Competencias Laborales de Bureau Veritas para el sur de Sudamérica. Su trabajo abarca desde la certificación de los sistemas de gestión de una empresa hasta el reconocimiento de las competencias de una persona. Esa tarea le da una perspectiva sobre lo que ocurre cuando un proyecto minero reúne a trabajadores y proveedores que vienen de otras operaciones o que se incorporan por primera vez a la actividad.

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En la segunda Cumbre de Minería Sostenible, en Mendoza, Videla Bertini conversó con TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, sobre cómo aprovechar la experiencia minera de Chile a medida que avanzan los proyectos argentinos. Su propuesta es que las empresas, al incorporar a personas que ya conocen el trabajo en una mina, formen equipos en los que puedan transmitir lo que saben a quienes llegan de una escuela técnica o ejercieron su oficio en otra industria. Así, la experiencia que permite cubrir los primeros puestos también ayuda a formar a los trabajadores que harán falta cuando crezcan las operaciones.

La conversación se dio en el marco de la 2° Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza

—En relación a Chile, ¿cómo ves a la Argentina en el desarrollo minero?

—En Chile tenemos mucha experiencia en minería, y este proceso de integración que hay entre los países de la región busca efectivamente transferir conocimiento y experiencia para lo que se viene en la Argentina. Veo muchísimo potencial en términos del desarrollo minero. No solo en la industria, sino en todo el ecosistema: desde la formación del personal que va a ir a trabajar en faena hasta todo lo que se produce en el proceso mismo de la minería.

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—¿Qué capacitación requieren los empleados de la Argentina para poder responder al trabajo en minería?

—La formación es muy técnica. Son formaciones que tienen que ver con el proceso productivo de la minería. De alguna forma apoyamos a las organizaciones del ecosistema formando a personas en temas técnicos, análisis de laboratorio, toma de muestras. Más allá de la certificación de un estándar, también formamos a las personas y las certificamos. Es muy recomendable que las personas tomen esa formación técnica para aumentar sus competencias y hoy día ser competitivas en el mercado.

—¿Qué aprendizajes de la experiencia chilena puede tomar la Argentina en el salto de rana del desarrollo minero?

—Hay mucho que aprender. Hay mucha experiencia en la formación de personal —que es clave—, en los recursos necesarios y en hacer una minería sostenible. Hemos iniciado una minería con combustibles fósiles, con mucho daño al ecosistema, y ha migrado a una minería sostenible. Tenemos experiencia en eso y ese es un gran punto: cómo se hace una minería sostenible, que es muy requerida en los mercados internacionales. Sobre todo, para la producción de cobre y níquel.

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—La Argentina tardó en reconocer la importancia de la minería dentro de su matriz económica, pero ahora que lo hizo, ¿cómo ves el impacto económico?

—La minería es el gran foco. A veces dicen que es la billetera de Chile. La proyección en la Argentina es muy grande. Pero hay que manejar muy bien las expectativas: las expectativas del mercado, las expectativas de la gente. Porque son proyectos a largo plazo que no van a materializarse ni este año ni el próximo. Desde la exploración hasta la producción pasan años. Es muy atractivo por el impacto positivo en la economía, pero hay que ser cuidadoso con las expectativas.

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—¿La formación de trabajadores es un limitante en el desarrollo minero argentino?

—Eso también puedo vincularlo con la pregunta anterior, y tiene que ver con cómo somos capaces de tomar las experiencias aprendidas y de formar a nuestros equipos, y cómo trabajar con la comunidad y con las escuelas secundarias técnicas en pos de las competencias de las personas que vienen trabajando o que recién están estudiando para entrar al mundo laboral. Es una idea para contribuir a los proyectos que son de largo plazo. Trabajar con alumnos de colegios técnicos y de universidades, y gestionar acciones de certificación de personas. Instalar competencias técnicas y certificarlos en temáticas específicas. Nosotros apoyamos la certificación de competencias laborales a través de los centros de competencias laborales. En minería hay muchos oficios para gente que no necesariamente cursa una carrera profesional. Desde esa perspectiva, tenemos mucha experiencia en haber formado y certificado a personas que vienen trabajando.

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—¿Se certifica la experiencia?

—Se certifica la experiencia.

—¿Los chicos que hoy están terminando el secundario pueden encontrar en la minería un campo de trabajo?

—Hay muchas noticias que dicen que la demanda del mercado minero argentino no se satisface con el equipo profesional o con los nuevos profesionales…

—Te repregunto: si tuvieras una mina en la Argentina, ¿tendrías paciencia para que se forme ese chico o traerías gente de afuera?

—Hay que hacer un mix. Hay que tomar la experiencia que existe en otros lados y tomar acciones de formación. Instalar competencias en los equipos con los profesionales jóvenes, vinculándolas con los procesos productivos que van a tener en minería.

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—¿Con qué tipo de certificaciones trabajás?

—En Bureau Veritas certificamos empresas y personas; procesos y equipos. Hacemos certificación de toda la cadena productiva. Yo dirijo el área donde se certifican estándares y normativas internacionales que tienen que ver con calidad, seguridad, medio ambiente, eficiencia energética, gestión de la energía. Son los estándares ISO que más conoce la gente. También está la certificación de las competencias laborales a través de un centro de competencias laborales y las formaciones técnicas. Todo lo que tiene que ver con certificaciones profesionales, ensayos no destructivos, análisis de laboratorio. Hacemos también cursos de las normativas ISO: de introducción, de interpretación, de formación de auditores internos y también de habilidades blandas. Nuestro enfoque es que el área de capacitación, Training Community, sea una oportunidad de aprendizaje permanente, donde las personas que toman formaciones con nosotros puedan ir desde una capacitación básica hasta una formación más técnica.

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—¿Qué beneficios tiene para una compañía certificar?

—El mercado de la minería es muy exigente en temas relacionados con estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. Son requisitos de base, de entrada. En la mayoría de las licitaciones se definen ciertas certificaciones para la ponderación y evaluación de la propuesta técnica que las organizaciones presentan. Es un factor diferenciador tener un sistema de gestión de calidad. Asegura que las empresas cumplen con procedimientos establecidos. Lo mismo para seguridad, para medio ambiente, para temas de eficiencia energética y minería sostenible, que es muy requerida por el mercado. Eso hace que las organizaciones tengan un respaldo frente a una empresa mandante.

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