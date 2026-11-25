El presidente Luis Abinader entregó el Galardón Diploma de Máxima Excelencia 2025-2026 a 151 estudiantes dominicanos. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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El reconocimiento llegó al Palacio Nacional con los promedios de una generación que sostuvo su rendimiento durante toda la secundaria. El presidente Luis Abinader entregó este miércoles el Galardón Diploma de Máxima Excelencia 2025-2026 a 151 estudiantes de las 18 regionales educativas de República Dominicana.

La ceremonia se realizó en el Salón Las Cariátides de Santo Domingo y reunió a alumnos seleccionados por sus resultados académicos, su asistencia, conducta, liderazgo y vínculo con sus comunidades. Los premiados recibieron computadoras portátiles o tabletas, medallas, certificados y becas para continuar su formación.

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El galardón distingue seis años de rendimiento sostenido

El Diploma de Máxima Excelencia reconoce a quienes mantuvieron notas superiores a los 90 puntos en todas las asignaturas durante los seis años de educación secundaria. El proceso de selección también exige una asistencia mínima del 95%, conducta ejemplar, capacidad de liderazgo y participación en iniciativas comunitarias.

La viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), Ancell Scheker, explicó que el programa de mérito estudiantil cumple 30 años. La funcionaria destacó que la distinción busca promover el desarrollo integral de los jóvenes dentro del sistema educativo.

Abinader sostuvo que el reconocimiento permite visibilizar a estudiantes que pueden asumir responsabilidades en el futuro. “Yo me siento muy orgulloso, realmente, con estos estudiantes sobresalientes. Este es un programa que iniciamos en nuestro gobierno y lo seguiremos haciendo para que la población sepa dónde están y cuáles son los niveles de esta juventud dominicana”, expresó.

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El mandatario afirmó que la mayoría de los jóvenes dominicanos son “buenos, sanos, estudiosos, trabajadores” y que el país debe valorar sus trayectorias.

Durante el acto, conversó con Crisbel Almánzar Santos, alumna del Liceo Pedro Mir, de San Francisco de Macorís, quien obtuvo el primer lugar nacional.

Los alumnos premiados recibieron computadoras portátiles, tabletas, medallas, certificados y becas para continuar sus estudios. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Una estudiante de Duarte encabezó la clasificación nacional

Almánzar Santos, representante de la Regional 07, alcanzó un índice académico de 99.74 puntos. El presidente le manifestó que, por sus resultados, podría convertirse en una futura ministra de Educación.

La joven agradeció el acompañamiento de su familia, sus docentes y las autoridades educativas. También resaltó las oportunidades que, según dijo, ofrecen los programas del Minerd para impulsar el talento, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes.

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“No olvidemos que la excelencia no es un destino, sino un viaje constante”, afirmó Almánzar Santos ante los demás galardonados.

Luis Abinader sostuvo que la iniciativa gubernamental visibiliza a los jóvenes para que asuman futuras responsabilidades en el país. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El Minerd anunció un programa para identificar nuevos talentos

Durante la premiación, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, presentó el Programa Inicial en Superación y Avance Educativo (Piensa). La iniciativa prevé detectar y acompañar a estudiantes con potencial desde edades tempranas hasta su ingreso a la educación superior, la formación técnica o el empleo.

El programa contará con planes individuales, tutores docentes, mentorías y una plataforma de seguimiento.

De Camps precisó que no será necesario obtener un premio previo para ingresar: los alumnos podrán ser identificados por su desempeño escolar, recomendaciones de maestros o familiares, o por iniciativa propia.

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“Invertir en el desarrollo del talento que se forma en nuestras escuelas públicas es invertir en las capacidades futuras de la República Dominicana”, afirmó el ministro. Piensa comenzará con una prueba piloto en secundaria y luego incorporará a estudiantes desde cuarto grado de primaria.