23 mil alumnos porteños empiezan hoy las clases y se mantendrán las jornadas docentes los sábados

Los chicos de primer año de la Escuela Nº 22 (Lihuel Althabe)

Hoy vuelven a clases los primeros estudiantes. Son en total 23 mil alumnos de primer año que cursan en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que inician el trayecto de articulación de primaria a secundaria. Del mismo modo, en el gobierno porteño ratificaron una medida que generó polémica a fines del año pasado: las jornadas de capacitación docente los días sábados.

El curso de articulación entre la primaria y la secundaria transcurre en la misma escuela donde cursarán los alumnos el resto del año. Son dos semanas en la que se busca que los estudiantes se empiecen a adaptar a los cambios que implica el salto de nivel y refuercen contenidos.

El inicio de la secundaria suele ser traumático para los alumnos. Son muchos los cambios que se dan entre un nivel y otro: las materias se multiplican y, por ende, también los exámenes, tienen un profesor por asignatura, en muchos casos cambian de escuela y no conocen a ninguno de sus compañeros.

“El objetivo es que los estudiantes puedan empezar la secundaria con mayor seguridad y preparación; equiparando los puntos de partida de todos los alumnos, y que tengan las herramientas pedagógicas necesarias para que puedan transitar exitosamente el primer año de la secundaria y la continuidad de su trayectoria escolar en el nivel”, explicaron en el Ministerio de Educación porteño.

Con ese objetivo, los chicos recibirán tres cuadernillos para reforzar contenidos correspondientes a Lengua y Literatura, Matemática y Ciencias Sociales y Naturales, y un cuadernillo informativo de Educación Sexual Integral (ESI).

Si bien hoy es el primer día con estudiantes en las aulas, ayer comenzó formalmente la actividad en las escuelas de CABA. Tanto docentes como directivos se presentaron en los establecimientos para la planificación previa al inicio del ciclo lectivo.

Las clases en la Ciudad comenzarán para todos los niveles, desde inicial hasta secundaria, el lunes 27 de febrero. Los cálculos que hacen en la cartera que conduce Soledad Acuña apuntan a 192 días de clase, doce más que los que exige la ley, aunque a ese número habrá que descontarle, por ejemplo, jornadas de paro docente que se sienten sobre todo en las escuelas públicas.

El calendario escolar

27/2: inicio de clases

5/5: Cierre del primer bimestre

14/7: Cierre segundo bimestre

Del 17/7 al 28/7: Receso de invierno

29/9: Cierre del tercer bimestre

7/12: Cierre del cuarto bimestre

22/12: Cierre del ciclo lectivo

La polémica por las jornadas docentes

El salón de la Facultad de Derecho, semivacío durante una capacitación docente

Parte de alcanzar los 192 días de clase estipulados se debe a una modificación en la agenda educativa que generó controversia. Desde 2023, los denominados Espacios de Mejora Institucional (EMI), las jornadas de capacitación docente, se desarrollarán en parte los días sábados para que no implique pérdida de clase.

En octubre de 2022 se llevó adelante una suerte de prueba piloto que fracasó. La gran mayoría de los docentes no participó de la jornada que se organizó en distintas sedes, como en la Facultad de Derecho de la UBA. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el gremio mayoritario en la Ciudad, aseguró que “el boicot a la jornada superó el 95% de adhesión”. En el ministerio de Educación porteño no ofrecieron cifras, pero confirmaron que la participación fue muy baja.

Hay un punto de controversia difícil de zanjar. Para los docentes, el pasaje de los EMI a los sábados representa una vulneración de los derechos laborales, que atenta contra lo que marca el estatuto. Para el gobierno porteño, que todas las jornadas transcurran en horario escolar representa una pérdida sin sentido de clases.

Pese al primer intento fallido, tres de las cinco jornadas que cada nivel educativo tiene programadas para este año se harán fuera del tiempo regular de clases. Las primeras, sin embargo, serán en día laboral: el viernes 17/2 para primaria, el miércoles 22/2 para secundaria y el jueves 23/2 para inicial.

“En el caso de que la escuela no lo pueda hacer un sábado, la alternativa es que desarrolle la jornada un día de la semana fuera del horario escolar. Por ejemplo, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Eso también está contemplado dentro del estatuto. La diferencia es que de ser así no se les paga el plus por concurrir un sábado”, precisaron en la cartera educativa. En la última jornada del año pasado se les pagó 4 mil pesos a los pocos docentes que asistieron.

