Raúl Jalil: ”No hay peor impacto ambiental que la pobreza”

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, visitó el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

“Vamos a continuar con este ciclo de conversaciones en el stand de Ticmas, hablando del futuro, hablando de educación, hablando de tecnología y hablando por supuesto de producción y el desarrollo de la Argentina”, inició la charla el periodista Gonzalo Sánchez para presentar a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, quien fue convocado en el marco de las Jornadas de Educación y Trabajo organizadas por la solución educativa integral y en el ciclo propuesto junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF.

— Cuando hablamos de minería y vamos específicamente al litio que se convirtió en una especie de ícono y dónde Catamarca es como una especie de vergel ¿Es una idea que se ve equivocada o es una idea que tiene esa magnitud?

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— Catamarca junto con Salta y Jujuy hemos conformado la mesa del litio. El proyecto más antiguo que exporta litio de la Argentina está en Catamarca y se llama Río Tinto y tiene un efecto multiplicador muy importante en las economías regionales, en ese sentido estamos teniendo un nivel de inversión muy importante y el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) ha acelerado la velocidad de la inversión que estamos teniendo en las tres provincias.

En Catamarca tenemos proyectos no solamente de litio, también el proyecto de aguas ricas de cobre, también de oro y plata, AbraSilver; y está generando a veces como bien lo explicaba Alberto [Weretilneck], una expectativa muy importante. Yo siempre digo que la minería no le va a dar trabajo a todos, pero sí va a atenuar la falta de trabajo que estamos teniendo en otros sectores. Nosotros tuvimos un proyecto muy importante que fue Bajo de la Alumbrera que se va a reactivar y que es parte del proyecto de aguas ricas. Fue un proyecto que en ese momento tanto la empresa como el Estado no conocíamos mucho de minería y hoy las empresas, las comunidades, la provincia, inclusive la Nación, están más atentos a lo que pasa con la sociedad, tiene que mejorar la calidad de vida del antofagasteño, de la gente de Andalgalá, del oeste catamarqueño. Nosotros hicimos un fideicomiso minero donde todos los recursos sólo van al lugar de influencia y también como mínimo el 3% va a educación; va a un centro de investigación para fomentar la educación y la investigación.

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Raúl Jalil en diàlogo con Gonzalo Sánchez

— La educación es el tema que nos convoca y todos estamos empezando a notar que hay un desafío ahí que tiene que ver con cambiar un poco el perfil del trabajador, educarlo, calificarlo, prepararlo para desafíos con tecnología, desafíos con recursos naturales, nuevos modos de producción ¿De qué modo están preparando al trabajador futuro y a los trabajadores actuales?

—- Nosotros tenemos prácticamente los mismos problemas, que comentaba Alberto [Weretilneck] en temas de salud. En un momento de la humanidad en la que está cayendo muchísimo la tasa de natalidad, nosotros hicimos un trabajo con el CFI (Consejo Federal de Inversiones) hace 4 años y tiene un impacto no solamente en la vida de todos, sino también en el trabajo. Tenemos que ser inteligentes, cuando uno quiere reformar algo, en el Estado están los sindicatos, están las autoridades y es complejo, pero hoy indudablemente estamos enseñando o tenemos 8.000, 10.000 profesores ya recibidos que obviamente el Ministerio de Educación no los va a poder captar, pero estamos trabajando con la virtualidad.

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El día martes lanzamos un plan con una universidad privada de 500 becas de estudio virtual, estamos trabajando mucho con las empresas, tenemos un campo de capacitación, falta, como Alberto lo explicó muy bien, falta mucho, es un camino largo, pero la educación hoy está en el tema de todos los días.

— Estando en Antofagasta escuché una conversación entre una madre y un hijo que contaba que iba a la mina y volvía en 14 días. Me dio curiosidad como porteño comprender esa relación con la montaña. En esos lugares donde hay una revolución de la minería ¿La gente está logrando prosperar, capacitarse? ¿Se están descubriendo vocaciones?

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—- Las empresas están trabajando con mayor responsabilidad que antes, nosotros igual que en Río Negro, tenemos un 70% de obligatoriedad de empleo local. Un ex cacique de Antofagasta, me decía, yo también quiero ser ingeniero. Por eso estamos firmando becas especiales, hablé con el rector de la Universidad de Catamarca, firmamos un convenio con la UTN. La virtualidad democratiza también la educación y hoy más del 70% de la educación en las empresas privadas es a través de la educación virtual.

Tenemos institutos de enseñanza superior donde estamos tratando de cambiar las carreras, En Andalgalá presentamos la tecnicatura de minería y tenemos 300 alumnos, pero todo este cambio de la matriz económica que está teniendo la Argentina y sobre todo las provincias como Neuquén, Río Negro, Catamarca, San Juan, Jujuy, Salta y otras provincias, requieren de una atención especial del Estado pero también de las empresas privadas que tienen que acompañar estos cambios con la inteligencia artificial, la robótica; es todo un desafío para la comunidad entera.

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Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

—- ¿Viene siendo fructífero el diálogo entre el triángulo de Estado, las compañías y las comunidades?

—- Viene mejorando, es un camino. A veces las empresas internacionales tienen una cadena de mando distinta a las empresas individuales o de empresarios de acá, pero nosotros tenemos ya prácticamente 12 países o 15 países que están invirtiendo en el triángulo de litio. Tenemos empresas nacionales también que están invirtiendo y eso nos permite interactuar y la verdad que este aprendizaje que hemos tenido en estos años y sobre todo cambiado con la virtualidad. La virtualidad ha cambiado el mundo, todo se sabe automáticamente e inmediatamente y en ese sentido se ha progresado muchísimo.

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— ¿Qué balance hacés a esta altura de estos dos años de Gobierno, dejando de lado todas las controversias y polémicas?

—- Hoy estamos en un problema de vitivinicultura complejo, o la soja; son inversiones de un año para otro. En cambio, la minería es una inversión que se necesita una mirada de 30 años, para eso hay que estabilizar la macroeconomía. El RIGI, que en algún momento tiene que ser algo permanente, para poder liquidar las utilidades, si hay algún conflicto. Nosotros los gobernadores nunca pensamos expropiar una empresa porque necesitamos generar trabajo y que crezca la economía.

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Tenemos un balance más allá de las discusiones, un balance positivo, hemos bajado la cantidad de empleo pero ahora hemos empezado a crecer lentamente y obviamente que hay sectores textiles que los ayudamos con subsidios, hay sectores vinícolas que están complejos, la ganadería está mejorando, tenemos un clúster semillero que está creciendo, que está Bayer, que están todas las empresas internacionales, más de 30.000 hectáreas, y ahí el pistacho que está creciendo con una nueva plantación. El turismo está creciendo también en el oeste catamarqueño con un plan del Norte Grande que hemos formado esa región en un momento con Gerardo Zamora que presidía. Notamos que a partir de marzo está recuperándose la recaudación. La recaudación de regalías mineras aumentó un 20%, la provincia aumentó el 10% y la nacional ha dejado de caer tanto y esperemos que se recupere en los próximos meses.

— Catamarca es una provincia increíble porque uno va a la alta montaña, a la cordillera no lo puede creer, pareciera que es una provincia que todavía le falta para su explosión, que muchos argentinos todavía no la han explorado

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—- Sí, eso es una ventaja. Chile exporta 70.000 millones de dólares y nosotros 6.000. Es una ventaja porque tenemos un montón para crecer. En Catamarca hicimos un plan de turismo importante, la fiesta del poncho, van más de un millón de personas al predio y está creciendo. En Antofagasta vamos a inaugurar un hotel 5 estrellas el próximo mes, está todo asfaltado, estamos terminando todos los puentes y empezando a asfaltar desde Antofagasta hasta la sierra, hasta San Antonio de los Cobres. Lo importante con la mesa del litio es cambiar la minería, es cambiar la matriz económica, estamos exportando lana de vicuña.

Por segundo año consecutivo, el gobernador de Catamarca participó en las actividades de Ticmas dedicadas a educacion y empleabiidad

—- Uno desde acá pensaría que todo es minería y no puede ser todo minería, tiene que haber una diversidad de actividades.

.--- El proyecto Bajo la Alumbrera, que ahora se va a reactivar, fue un proyecto que no fue pensado para cambiar la matriz económica sobre todo del oeste catamarqueño. Por eso establecimos un fideicomiso minero donde todas las regalías mineras sólo pueden ser ejecutadas en las zonas de influencia y ahora como mínimo hasta el 3% se destina para un centro tecnológico que está también trabajando con la Universidad de Catamarca y eso nos permite dar becas, mejorar la educación. Tenemos que pensar también en generar tecnología, pero eso va a ser un desafío posterior.

Lo importante es el financiamiento que es como mínimo el 3% de las regalías mineras y lo que tratamos de generar es el control ambiental, tener la tecnología y todos los laboratorios que se necesitan para que tanto las comunidades junto con la Universidad de Catamarca, tengamos un control de todas las empresas, no solamente de la minería, porque no hay peor impacto ambiental que la pobreza. Y en ese sentido cuando los proyectos tienen control ambiental, control económico. Y que las personas que viven ahí, mejoren su calidad de vida y control social para que todos participemos en lo que decidimos, desde una obra hasta en lo que vamos a hacer con la educación.

—- ¿Están recibiendo gente que quiere trabajar en minería de otras provincias o tienen un tema sólo interno?

—- En el año 1989, el Secretario de Transporte era de Catamarca, y había una línea de colectivo entre Tinogasta y Comodoro Rivadavia porque la gente iba a trabajar al petróleo. Tinogasta recién en el último censo ha empezado a aumentar la población y Antofagasta aumentó un 38%, o sea, si las comunidades son inteligentes, si tenemos control ambiental, si entendemos que la minería existe. Y aparte nosotros no podemos hacer soja, aunque tenemos 150.000 hectáreas de soja en la puna catamarqueña, es imposible, creo que si después vamos por agregar valor agregado, bueno, ayudar con los institutos, el futuro de Argentina y sobre todo que mi responsabilidad es Catamarca, creo que es muy bueno. Hoy tenemos una crisis de crecimiento, el problema es la circunvalación, estamos haciendo un estudio por la capacidad de agua y de cloaca. La situación financiera es delicada, pero es necesario que el país tenga un plan de infraestructura importante porque la minería puede no llegar a crecer mucho si no tenemos las obras de agua y de energía necesarias.

Autoridades de Ticmas, de la CAF, referentes de la industria, gobernadores, figuras de la educación: todos se reunieron en el auditorio de Ticmas en la jornada de Educación y Empleabilidad

— Pienso en los problemas de planificación urbana como pasó en las ciudades del petróleo en los años 60, como en Comodoro Rivadavia ¿Eso puede pasar si no se piensa un plan de desarrollo alrededor de la industria?

— La urbanización tiene que ver inclusive con la natalidad, porque la gente quiere vivir en lugares confortables, amenos. Nosotros teníamos un proyecto muy importante con una bodega y lo ha anulado porque no hay ventas; entonces creo que hoy después de esta nueva era, que es una nueva era geoeconómica, producto que la ha acelerado el COVID, la guerra de Ucrania y la guerra ahora del Golfo; hay que estar muy atento a los cambios culturales, porque hoy uno ve en Catamarca un crecimiento de los gimnasios que nunca lo teníamos.

La gente mira más el medio ambiente, nosotros tenemos que estar más atentos a esa mirada. Hoy lo que es la robótica, la inteligencia artificial, la virtualidad trae ventajas y desventajas. Cuando fui intendente, la escuela tenía pantallas electrónicas, ahora me dicen que ahora no hay que usarlas. Todo eso es un aprendizaje en esta nueva era que estamos transitando.

—- Entonces una de las conclusiones que saco es que de las regalías mineras, el 3% va a ser destinado a temas educativos

—- Sí, está en la etapa del proyecto ejecutivo, pero lo he hablado con el rector de la universidad y queremos tener un laboratorio de primera calidad, un control del medio ambiente. No podemos depender de lo externo siempre, tenemos que tener algo de tecnología como hace el Río Negro, tenemos que estar preparados. Hay que cuidar también un poco la industria nacional y generar tecnología y ciencias porque define qué país tenemos.