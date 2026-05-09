Alberto Weretilneck: “En nuestro mar se está construyendo la nueva Argentina energética”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, visitó el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

En el marco de las jornadas de Educación y Empleabilidad convocadas por Ticmas en el auditorio que forma parte de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en trabajo conjunto con el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck conversó con Cecilia Boufflet sobre la sinergia entre el mundo laboral y la educación.

El impacto económico y productivo del yacimiento de Vaca Muerta, ubicado en Neuquén irradia nuevas oportunidades y desafíos en Río Negro con proyección internacional. Desafíos que necesitan ser trabajados desde una gestión que escuche al territorio y a quienes viven en él.

PUBLICIDAD

Alberto Weretilneck en diálogo con Cecilia Boufflet

— Comencemos hablando del Informe sobre educación y empleabilidad que realizaron Ticmas y la CAF, y que plantea este desafío tan concreto de tratar de conectar la oferta de trabajo con la demanda, y en donde Río Negro tiene la enorme oportunidad de que toda la infraestructura de Vaca Muerta que va a conectar Neuquén con los puertos de exportación va a atravesar la provincia.

— Río Negro tiene la particularidad de tener varias economías focalizadas regionalmente. Con lo cual el desafío del empleo no es menor. Tenemos una economía sustentada en el turismo que es Bariloche y El Bolsón fundamentalmente, en la cordillera con una vinculación internacional fuerte y con un sector que tiene que ser competitivo. Por otro lado, tenemos una zona de la provincia que es agrícola, como es todo el Alto Valle y el Valle Medio relacionado a la producción de peras, manzanas, cerezas y una fuerte presencia ganadera también. Pero dentro de la misma zona empiezan a convivir el gas y el petróleo de Vaca Muerta con la agricultura y es un tema delicado y complejo porque empiezan a competir los dos esquemas laborales. Por otro lado, tenemos una zona tradicional de pesca y turismo de verano que es el golfo que hoy empieza a transformarse en el hub exportador de gas y petróleo más importante de América Latina.

PUBLICIDAD

Entonces, el punto es cómo diseñar una política educativa y una política de formación laboral que sirva como base a toda la provincia, pero que a su vez se adapte a las realidades de la economía local. Hoy la expansión de Vaca Muerta no es únicamente en Neuquén sino que es parte de nuestra provincia también. Y en eso el primer ejercicio que hicimos, y que está teniendo buenos resultados, fue hace dos años atrás con el IAPG- el Instituto Argentino de Petróleo y Gas- para modificar la currícula y el equipamiento de las escuelas técnicas de la provincia. La provincia tiene hoy 39 escuelas que si bien estaban relacionadas en algunos casos a automatizaciones de procesos que tenían que ver con lo industrial pero no relacionados al gas y el petróleo. Entonces, junto con el IAPG modificamos siete currículas de escuelas técnicas para la industria del gas y el petróleo. Esta fue la primera experiencia que está en marcha desde hace un año y aquí lo llamativo es la colaboración de los docentes y de los padres en la modificación. Creemos que tiene mucho que ver ahí las expectativas laborales es decir, cuando uno modifica una currícula educativa garantizando de alguna manera que al fin de los 6 años de estudio ese joven va a tener asegurado el acceso a un empleo formal cambia absolutamente el reto que pudiera haber en una modificación curricular tradicional.

El auditorio de Ticmas recibió a figuras de la política, la industria y la educación

— Más allá del IAPG ¿Qué rol y qué nivel de involucramiento tiene el sector privado y qué apertura se da para que haya una colaboración entre el mundo empresario y el mundo público para intervenir y ampliar ese desarrollo de las escuelas técnicas?

PUBLICIDAD

— Hay una preocupación. Hablando de la vecina provincia de Neuquén que acaba de poner en marcha el Instituto Vaca Muerta, precisamente con la misma preocupación que tiene la industria; es decir, si vos vas del empleo calificado que podría ser un egresado universitario geólogo, ingeniero y pasas a la otra escala que es el empleo menos calificado en el medio está el verdadero problema. Hoy el sector necesita los técnicos y operadores de herramientas y maquinarias de la transformación tecnológica, esto es lo que nosotros hoy estamos haciendo en las escuelas técnicas. Modificar las siete escuelas relacionadas directamente a las necesidades laborales que tienen forma parte de que en nuestro territorio es por donde van a pasan los grandes ductos y en nuestro mar se está construyendo la nueva Argentina energética, por llamarlo de alguna manera.

El primer dato relevante es que 600 trabajadores del proyecto VMOs que ingresaron como ayudantes sin prácticamente ningún tipo de formación en el transcurso de la obra cambiaron su calificación; fue un hito importante. Y esto fue trabajado con las empresas en este caso con Techint, la UOCRA, trabajado con la Secretaría de Energía y con el Ministerio de Trabajo de la Provincia. El segundo hecho importante es que 600 mujeres hoy están trabajando en la obra, algo totalmente anormal y se trabajó mucho para eso. No necesariamente la formación debe estar en el aula sino también en la obra; que lo que hay que tener es la visión y la virtud de que las obras sirvan para la formación laboral de estos proyectos. Ahora tenemos desafíos más importantes, vos sabés que en la Argentina el GNL, el SESA e YPF esencialmente son buques en vez de ser los trenes de producción en la tierra son buques flotantes. Hay 10 buques en el mundo: Australia, Canadá y algunos otros países. Y cada buque tiene una tripulación estimada de 280 a 300 personas y es un empleo de alta calificación y formación súper tecnológica. Argentina va a tener en el CESA-1 dos buques y en YPF va a tener al menos cuatro buques. Empieza un gran desafío de ganarle al tiempo para generar la formación de estos empleados. Estamos desde la Secretaría de Energía del Gobierno trabajando con un Instituto Canadiense que ha formado las otras tripulaciones se llama SAIT (Southern Alberta Institute of Technology) que va a formar una parte de los trabajadores. También estamos trabajando con el Ticmas y así empezar a formar las distintas tripulaciones. No alcanza únicamente con la modificación de la currícula de las escuelas técnicas; es tan específico y es de alta exigencia técnica por lo que también tenemos que hacerlo de otra manera.

PUBLICIDAD

— Cuando tengo la oportunidad de hablar con gente de su provincia, de Neuquén, de Salta, de San Juan es que ven una Argentina de reconversión. Con la idea de que ciertas provincias van a pasar a tener mucho empleo y son la esperanza para un montón de gente que migra sin saber muy bien qué es lo que se está necesitando. ¿Cómo están trabajando con la migración interna que va en busca de trabajo?

— Todos estos proyectos tienen una debilidad que es el manejo de las expectativas porque cuando uno proyecta que se van a crear treinta mil puestos de trabajo la generación de expectativas es enorme. Entonces el primer desafío de nosotros como gobierno es poner los pies sobre la tierra. Primero, que son procesos de mediano y largo plazo y segundo, que el nivel de exigencia de las distintas industrias es muy alto. Nos estamos teniendo, al menos en Río Negro, una alta migración interna. El año pasado tuvimos 3800 personas que fueron a vivir a la provincia que, si bien el impacto es alto, no es algo tan significativo. Tenemos algunos esquemas de protección, con sentido común como que el 80% de los trabajadores de estos proyectos tienen que ser de la provincia. Obviamente digo con sentido común porque sabemos que hay un nivel de calificaciones que no tenemos. Estamos con varios proyectos de formación simultánea uno es el aprendizaje de inglés para 10.000 personas que nos ha sorprendido y que no tiene que ver únicamente con los docentes sino que tiene que ver con todos, desde el taxista, el mecánico, el mozo, el cocinero desde toda aquella persona que va a estar en el golfo vinculado a todas las actividades que se van a crear.

PUBLICIDAD

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro

— Pensando para este trabajo que tiene interacción global…

— Lo que necesitamos es crear tantas herramientas como sea posible precisamente para disminuir las brechas que hoy tenemos. Es decir, pasar de un empleo de actividades como puede ser el turismo o la pesca o el sector público a un empleo de vinculación internacional y de industrias absolutamente exigentes y competitivas a nivel internacional no es un tema sencillo para nosotros. La provincia está avanzando con el desarrollo minero no tanto como Raúl Jalil en Catamarca pero estamos avanzando y tenemos la primera exportación de oro y plata en Calcatreu en Jacobacci. La región sur nuestra es la región menos poblada, es la más dispersa y es una región ganadera productora de ovejas. Voy avanzando lentamente para empezar a sacar minerales de tercera categoría como bentonita, caolin que son minerales de poco valor agregado. Pero en la zona logramos crear una cuestión virtuosa de la utilización del cianuro para la separación del oro y plata y tenemos el primer proyecto vigente que emplea 220 personas. Te puedo asegurar que la máxima operación de esas 220 personas hasta hace 12 años atrás era ser portero de una escuela, despachar gas en una estación de servicio o ser mucamas en un hospital. El desafío es precisamente que a través de la propia actividad laboral puedan formarse para otros lugares del país o para los desarrollos que van a tener en la provincia. Van a ser dos caminos paralelos, la formación para los que vienen educándose y que van a terminar su estudio de acá a 5, 6, 7 años y los que hoy ya están trabajando pero carecen de formación entonces el esfuerzo es en los dos caminos, en los dos carriles.

PUBLICIDAD

— También debe haber un desafío para muchos sectores con el nivel de salario en términos de demanda, del sector público y privado

— La provincia se va a reconfigurar. Yo te decía al principio de la charla que somos una provincia agrícola. Hoy ya empezamos a tener problemas con los mecánicos de tractores empezamos a tener problemas de empleo con los choferes de camiones que antes repartían, en las plantas de empaque. Hay mucho valor agregado en la horticultura y hoy ese sector empieza a notar la competitividad salarial. En el Estado nos pasa fundamentalmente en la medicina donde el sector privado compite. No compite en la seguridad o muy poquito, no compite con el sector docente fundamentalmente pero si compite con la medicina y hoy el gran problema que tenemos es la cobertura de profesionales; de médicos. Y sufrimos la competencia en otros tipos de posiciones como ingenieros, arquitecto, geólogos en la Secretaría de Energía estamos todos los meses tratando de que no se nos vayan. El desafío es poder encontrar el lugar para todos y de la manera más práctica posible. Y es muy complejo para una situación disruptiva como la que estamos viviendo poder tener la serenidad de diferenciar el largo, el mediano plazo y la coyuntura.

PUBLICIDAD

Una de las debilidades es la formación de docentes, nosotros tenemos nueve institutos de formación docente pero estos institutos fueron pensados para una provincia que estaba diseñada de una manera distinta y empezamos ya el debate de cambiarlos. Te voy a dar un ejemplo, un dato de lo que nos pasó; nuestra provincia es una provincia nuclear. En Río Negro empieza el desarrollo de la energía nuclear, el Balseiro, en Bariloche, el INVAP y estos son los tres ejes centrales de la política nuclear argentina. Yo tuve un serio problema en el gobierno del presidente Mauricio Macri cuando íbamos a instalar dos centrales nucleares que iba a financiar a China una iba a un lado de Atucha y la otra iba a Río Negro. Tuve un gran fracaso político porque tuve un gran rechazo social y realmente tuve que abandonar ese proyecto, más allá de lo que después pasó con el financiamiento de China. Fracasé enormemente y me juré en ese momento de que nunca más íbamos a perder un debate e íbamos a perder una financiación de una actividad económica por falta del aval social. Entonces lanzamos una formación en energía nuclear, una tecnicatura y la aspiración era tener 60 u 80 aspirantes y tuvimos de 2.000 y lo más llamativo es que dentro de los 2.000 inscritos había muchísimos docentes.

— Una de las cosas que marca el informe de Ticmas y la CAF es esta necesidad de formación continua que requiere la innovación tecnológica el desafío de la tecnología de la inteligencia artificial ¿Hay algún foco también en la reconversión de aquellas personas que hoy tienen más 35 o más 40 y que pueden ir a buscar un nuevo oficio?

PUBLICIDAD

— Todavía no, no voy a decir lo que no estamos haciendo. Pero sí estamos tratando de llegar rápido y oportunamente a lo que hoy tenemos como situación que es precisamente el hub de gases y petróleo.