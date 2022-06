Por qué Elon Musk no puede comprar Wikipedia

Personalidades de la historia argentina presentes en la Wikipedia

Las wikis tuvieron su explosión a finales de los 90, principios del 2000 cuando surgió la web 2.0 y los navegantes de internet tuvieron la posibilidad de crear sus propias páginas simplemente desde los browsers. Aparecieron así los gestores de contenidos —o CMS: content management system— que abrieron la red y todos nos volvimos consumidores y productores de contenidos online.

Las wikis son grandes herramientas colaborativas que tienen la característica notable de que cualquier usuario puede crear, modificar e incluso borrar lo que se produce. El ejemplo más paradigmático de la wiki es, por supuesto, Wikipedia: una enciclopedia global con versiones en más de 300 idiomas, en donde persona es libre de contribuir con lo que está leyendo.

“La mera existencia de Wikipedia es una critica muy fuerte a lo que conocemos como la autoridad del conocimiento”, dice Patricio Lorente, activo wikipedista y ex presidente de la Junta Directiva de la Fundación Wikimedia. Y continúa: “La idea de que una enciclopedia pueda realizarse sin expertos validados por una academia, una universidad es disruptiva”.

"El conocimiento hereje", de Patricio Lorente (Paidós)

El año pasado, Lorente publicó El conocimiento hereje. Una historia de Wikipedia (Paidós), un largo ensayo en el que, a través de diversos casos de estudio, ejemplos, debates y anécdotas personales desanda el camino que esta enciclopedia ha transitado desde su creación. Wikipedia recibe 600 millones de visitas diarias y tiene más de 50 millones de artículos. Es la fuente de conocimiento más consultada en la historia de la humanidad, y no tiene una voz oficial, sino que se compone de las contribuciones de todos nosotros.

“Pero esto no quiere decir que en Wikipedia uno puede hacer cualquier cosa”, dice Lorente. “Cualquiera puede intervenir, pero no se puede intervenir haciendo cualquier cosa. Es un sitio que está fuertemente regulado”. ¿Cómo se controlan los actos vandálicos? La comunidad ha generado mecanismos de regulación, hay robots que verifican los cambios y también hay ciertos usuarios que pueden proteger páginas. “Esto es lo que se hace rutinariamente cada Día del Maestro”, explica Lorente, “porque sabemos que el artículo sobre Sarmiento va a ser vandalizado: algún niño va a descubrir que lo puede editar y le va a cambiar algún dato”.

—¿Alguna se implementó un filtro en la creación de contenidos?

—Sí, en la Wikipedia en alemán se puso una especie de filtro y, si no habías participado antes, tu contribución quedaba en espera de aprobación. Pero esto provocó que bajara mucho la participación y a la vez que se formara una cola interminable de contribuciones que había que verificar sin tiempo para hacerlo. De manera que hoy no existe ese filtro en ninguna Wikipedia.

Patricio Lorente en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro 2022

Un conocimiento pop

En un cuento de Bustos Domecq, ese monstruo genial que crearon Borges y Bioy, un hombre llamado Ernesto Gomensoro tiene el sueño de desterrar la censura: se impone a sí mismo rescatar del olvido cualquier cosa que alguna vez se haya escrito y compilarlo todo en una gran antología. La tarea titánica y absurda lo condena a la miseria y la desgracia.

El cuento se llama “El enemigo número 1 de la censura” y es claramente un relato paródico, pero, en un punto, la lógica detrás de la trama se acerca a una mirada pop que tiene Wikipedia por el conocimiento: la enciclopedia reúne sin distinción de categorías altas y bajas las historias de los grandes próceres de la Argentina, la lista de canciones de los discos de Fito Páez, los descubrimientos astronómicos más modernos, los goles de Messi, los conflictos bélicos de la historia, las biografías de los famosos y hasta las de los personajes de Los Simpson.

Todo el conocimiento humano está recogido por esta enciclopedia desbordante y colosal que crece día a día a un ritmo vertiginoso. Es probable que Wikipedia sea el invento más grande de la humanidad desde la imprenta de Gutenberg.

—¿Cómo se crean los contenidos?

—Wikipedia tiene una comunidad muy intensa. Hay muchísimos lectores que ocasionalmente contribuyen con algún dato o corrigen algún error, pero también están los wikipedistas, que son una comunidad de voluntarios que revisan los últimos cambios que se producen al contenido. A mí me sigue pareciendo maravilloso. Estoy involucrado con la comunidad de Wikipedia hace casi veinte años y me sigue maravillando el nivel de precisión, de agilidad y de velocidad en cambiar los contenidos. Todo el contenido de Wikipedia tiene que ser verificable. Wikipedia es una enciclopedia: no pretende tener contenido original, sino compendiar el conocimiento que haya sido publicado.

Wikipedia nació en el año 2001 y algunos años después, cuando empezaba a cobrar popularidad, un investigador publicó en la revista Nature un trabajo en el comparaba artículos de la Enciclopedia Británica y de Wikipedia. El resultado fue muy interesante: las dos tenían casi la misma cantidad de errores. Pero lo más interesante fue la manera en que cada una acusó el golpe: mientras la Británica escribió totalmente indignada, los wikipedistas mandaron una carta preguntando cuáles eran los errores para corregirlos. “Esto tiene que ver con la capacidad de las nuevas plataformas”, dice Lorente. “De hecho, Wikipedia ha jubilado a todas las enciclopedias tradicionales de papel”.

Patricio Lorente en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro 2022

—Pero, entonces, ¿por qué sigue habiendo un aire de sospecha o de desconfianza por lo que se está en Wikipedia?

—Yo creo que todavía hoy la Academia mantiene distancia. No es solo desconfianza, sino que no quiere saber demasiado qué hay ahí. Yo provengo de la Academia; enseño en una universidad. Pero hay muy escasa reflexión sobre este artefacto, que es una historia colosal de información y de conocimiento.

—En la escuela: ¿Wikipedia es un aliado o un enemigo?

—Al sistema educativo le costó muchísimo adaptarse al cambio. Antes había que entrenar la destreza de buscar información; hoy la información está por todos y en lo que hay que concentrarse es en cómo valorar lo que conseguimos. La escuela es un ámbito canónico, y hay una figura de autoridad, que es el docente o la docente, que establece qué cosas están bien y qué cosas están mal en ese ámbito. Los dispositivos novedosos como Wikipedia tardan mucho en ser aceptados. Para contestar la pregunta, yo sé qué no puede ser: no puede ser enemigo. Porque está ahí, es parte de la vida, está absolutamente imbricada con la cultura popular. El tema es cómo hacer para que sean aliados. En todo caso, ese es el desafío más complejo. Quienes participamos en Wikipedia nunca decimos que confíen en Wikipedia, al contrario. Lo que decimos es que tengan una distancia con cualquier fuente de información, la que sea, incluida Wikipedia.

—¿Qué pasaría si Elon Musk, que está comprando Twitter, quisiera comprar Wikipedia?

—No puede. Pero no porque no esté a la venta, sino porque no tiene dueño. El contenido de Wikipedia es totalmente libre. De hecho, existen infinidad de sitios espejos: es decir, sitios que toman toda la información de Wikipedia y la ponen en otro lugar, y son también totalmente libres de hacerlo. Que el conocimiento sea libre es la única salvaguarda de que Elon Musk no pueda comprarlo.

