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10 metros por año y sin visitas: así es la base Amundsen-Scott, la estación científica más extrema del planeta

Con meses de oscuridad total y una humedad que rara vez supera el 1%, la estación del Polo Sur funciona como una ciudad autosuficiente dedicada a la astronomía, la glaciología y el monitoreo climático global

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La base Amundsen-Scott se erige en el Polo Sur sobre una capa de hielo de más de 2.700 metros de espesor (Wikimedia Commons)
La base Amundsen-Scott se erige en el Polo Sur sobre una capa de hielo de más de 2.700 metros de espesor (Wikimedia Commons)

En el punto más austral del planeta se alza la Base Amundsen-Scott, una instalación científica permanente que desafía las condiciones de la Tierra. Ubicada exactamente en el Polo Sur, sobre la vasta meseta antártica, esta estación estadounidense, gestionada por la National Science Foundation (NSF), actúa como centro principal de investigación internacional sobre el clima, el espacio y los misterios del continente blanco.

Situada a 2.835 m sobre el nivel del mar y sobre una capa de hielo que supera los 2.700 metros de espesor, Amundsen-Scott funciona en un entorno donde las temperaturas invernales descienden por debajo de los –75 °C y la humedad relativa rara vez supera el 1 %. De acuerdo con la NSF, residen de manera permanente científicos y personal de apoyo, quienes lideran estudios pioneros en glaciología, física atmosférica y astronomía.

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La gestión de la base tiene su origen en el homenaje a dos exploradores protagonistas de la histórica carrera al Polo Sur: Roald Amundsen, quien alcanzó el objetivo en diciembre de 1911, y Robert Falcon Scott, que falleció al regresar meses después. El legado de ambos se mantiene en la denominación de la estación, inaugurada en 1956 bajo la Operación Deep Freeze, el despliegue logístico inicial de la presencia científica permanente en la región.

La base impulsa investigaciones clave en clima, astronomía y glaciología (Wikimedia Commons)
La base impulsa investigaciones clave en clima, astronomía y glaciología (Wikimedia Commons)

Los orígenes y la evolución de una base en movimiento

La historia de Amundsen-Scott es una crónica de adaptación tecnológica ante desafíos ambientales particulares. La primera estructura, conocida como Old Pole, fue construida por la Marina estadounidense entre 1956 y 1957 para servir al Año Geofísico Internacional, pero el viento y la acumulación de nieve causaron que la estación quedara sepultada en pocos años, lo que obligó a su abandono en 1975.

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Ese mismo año comenzó a operar la cúpula geodésica (“Dome”), de 50 metros de diámetro y 16 de altura, que protegía los módulos habitacionales y laboratorios. Durante décadas, esta estructura definió la presencia humana en el Polo Sur. El peso de la nieve y el movimiento del glaciar —que desplaza la base 10 metros por año— hicieron insostenible el diseño original. La geodesia dinámica de la zona obliga a reubicar anualmente el marcador del Polo Sur, reflejando la transformación constante del enclave.

A fines del siglo XX, la exigencia de soluciones arquitectónicas más resistentes condujo a la construcción de la actual estación elevada. Iniciada en 1999 y oficialmente inaugurada el 12 de enero de 2008, la nueva estructura modular fue diseñada para elevarse y resistir la acumulación de nieve, asegurando así su funcionamiento a largo plazo. La documentación de la NSF señala: “La arquitectura antártica requiere una capacidad de adaptación ante el entorno”.

La estación, inaugurada en 1956 bajo la Operación Deep Freeze, luego fue renombrada en honor a los exploradores Roald Amundsen y Robert Falcon Scott (Wikimedia Commons)
La estación, inaugurada en 1956 bajo la Operación Deep Freeze, luego fue renombrada en honor a los exploradores Roald Amundsen y Robert Falcon Scott (Wikimedia Commons)

Vida cotidiana y actividad científica en el extremo sur

La base alberga dormitorios, cocina, áreas comunes, salas de comunicaciones, talleres, laboratorios y observatorios. Durante el verano austral, la base recibe 150 personas, mientras que en invierno permanece una dotación reducida de 50, completamente aislada por la noche polar.

El aislamiento y la logística resultan extremos: los suministros llegan por vía aérea desde la base McMurdo, gracias a aviones equipados con esquíes que solo pueden operar entre noviembre y febrero. El Aeródromo Jack F. Paulus es el punto de acceso, aunque durante el invierno el ingreso se vuelve imposible debido a la oscuridad permanente y las temperaturas extremas, que afectan el funcionamiento de las aeronaves. La NSF enfatiza: “La vida en la base depende de una planificación rigurosa y de un esfuerzo conjunto entre ingenieros y científicos”.

Entre las instalaciones más relevantes destaca el Atmospheric Research Observatory, centro dedicado a la observación atmosférica de largo plazo, operado en colaboración con la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos). Además, el telescopio Polo Sur, fundamental para el estudio del universo en microondas y milimétricas, y el detector IceCube, especializado en la detección de neutrinos, evidencian la proyección global de la investigación desarrollada en Amundsen-Scott.

La base funciona como una pequeña ciudad autosuficiente: cuenta con generadores eléctricos, sistemas para derretir nieve y extraer agua, protocolos estrictos de supervivencia y zonas de recreación, entre ellas un gimnasio y espacios para deportes bajo techo. La adaptación al frío extremo, la baja humedad y la ausencia total de flora y fauna —salvo la ocasional llegada de un skua— definen el ritmo diario.

El acceso a la base Amundsen-Scott está restringido a misiones científicas y logísticas autorizadas, reforzando su función estratégica en la Antártida (Wikimedia Commons)
El acceso a la base Amundsen-Scott está restringido a misiones científicas y logísticas autorizadas, reforzando su función estratégica en la Antártida (Wikimedia Commons)

La importancia estratégica y científica del enclave polar

Amundsen-Scott es un punto central para el avance científico en condiciones imposibles de replicar en otros lugares. El entorno, marcado por una atmósfera estable y muy bajos niveles de contaminación, resulta idóneo para experimentos de astrofísica, observación de radiación cósmica y monitoreo climático. Un informe de la plataforma de divulgación científica Secret Atlas destaca: “El Polo Sur es un laboratorio natural inigualable, donde la ciencia y la resistencia humana convergen”.

El acceso a la base se limita estrictamente a misiones científicas, técnicas o logísticas autorizadas por motivos de seguridad, protección ambiental y por la infraestructura crítica involucrada. El turismo convencional no está permitido; únicamente existen expediciones para visitar campamentos cercanos, mientras que el acceso a la base se reserva a personal previamente acreditado.

Cada operación depende del clima, el estado del hielo y una minuciosa organización internacional, lo que refuerza la función estratégica de Amundsen-Scott para la ciencia y la diplomacia polar.

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