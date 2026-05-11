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Kicillof mueve al PJ bonaerense: convocó a la marcha universitaria y lanzará cursos de capacitación

El gobernador marchará este martes a Plaza de Mayo. Esta semana lanzará cursos de capacitación de la mano del intendente de La Plata

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Axel Kicillof asumió al PJ bonaerense
Kicillof en la sede del PJ bonaerense junto a las principales autoridades partidarias

“Los quiero convocar también a defender la universidad pública el martes que viene”, cerró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la presentación de su libro “De Smith a Keynes”, el último sábado. El mandatario confirmó así que este martes estará en la Plaza de Mayo para participar de la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes en rechazo al ajuste presupuestario del Gobierno de Javier Milei, y para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso.

La novedad es que estará en la columna del Partido Justicialista bonaerense, partido que preside desde fines del mes de abril, cuando asumió al frente del consejo del partido. En ese momento dijo ante la prensa que buscaba hacer un partido “de puertas abiertas”. El jueves, estará en el lanzamiento de los cursos de formación del PJ que serán coordinados por el intendente de La Plata y secretario de formación del partido, Julio Alak.

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El gobernador busca mostrarse proactivo en su construcción política y —como se encarga de aclarar— no electoral, pese a que en cada actividad que participe le canten por su candidatura presidencial en las elecciones del año que viene. Sucedió en su paso por la provincia de Córdoba, donde el líder sindical, Héctor Daer, lo promovió como candidato presidencial por el peronismo. Sucedió también entre quienes asistieron en La Rural a la presentación de su libro. Presumiblemente, volverá a suceder el viernes cuando lance el MDF Mujeres y Diversidad desde el camping de SOSBA, en la ciudad de Ensenada.

Axel Kicillof en Córdoba
Kicillof junto al intendente de la ciudad de Cosquín, Córdoba, Raúl Cardinali

“Es una marcha que está convocando el frente gremial del Consejo Interuniversitario Nacional y la FUBA. El acto central va a ser en Plaza de Mayo a las cuatro de la tarde. Nosotros estamos convocando tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires como del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires como de nuestro movimiento, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)“, detalló este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Está previsto que Kicillof esté a las 15:30 en Diagonal Sur y Perú.

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“El martes hay una importantísima marcha a la que vamos a concurrir, donde vamos a estar también, pero porque la gente no va a dejar que le saquen lo que le corresponde, lo que es suyo, graciosamente", dijo Kicillof este lunes a Radio 10.

El jueves estará en el lanzamiento de los cursos de formación política que promueve el PJ bonaerense. Será bajo la coordinación de Alak. La novedad es que será bajo el sello del PJ provincial, ya que el intendente de la capital bonaerense viene desde hace tiempo llevando adelante actividades de este tipo y lo hace desde el Instituto de Capacitación Política (ICP) que conduce. De hecho, en los últimos años, Kicillof dio algunas clases en ese ámbito. Esta vez, bajo la estructura del Partido Justicialista, el mandatario dará una charla en el Teatro Coliseo Podestá el próximo jueves por la tarde.

Axel Kicillof, Julio Alak y Jorge Taiana
Kicillof durante una charla en el Instituto de Capacitación Política. Ahora hará lo propio desde el PJ bonaerense

Se espera que haya presencia casi plena de la estructura del PJ. O al menos de las principales autoridades partidarias, como la vicegobernadora Verónica Magario o el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quienes ocupan las vicepresidencias partidarias.

Sin embargo, la construcción en la que trabaja Kicillof no está exenta de discusiones y tensiones internas dentro del peronismo. La última señal asomó cuando la diputada nacional, Teresa García —una de las referencias políticas del kirchnerismo- planteó que “no hay posibilidad para nadie que vaya a gobernar desde el peronismo, para el que vaya a gobernar este país, que no tenga en cuenta los dos períodos de Cristina presidente y las razones por las que está detenida”. Fue luego de asentir a la idea lanzada por la periodista Nancy Pazos, quien le consultó si el peronismo debía buscar “un nuevo Cámpora” como candidato para las elecciones del año que viene, trazando un paralelismo entre la detención de Cristina Kirchner y su imposibilidad de ser candidata con la situación que atravesó el peronismo antes del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, que devino en la fugaz presidencia de Héctor Cámpora en 1973. Esa afirmación de la legisladora nacional despertó un respaldo de diferentes dirigentes del universo K.

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