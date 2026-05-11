Sociedad

Una jubilada confundió los pedales al salir del garaje, atropelló a un niño y su auto terminó encima de una camioneta

La mujer aceleró sin querer en reversa al salir de su cochera, embistió a una familia que circulaba en bicicleta y dejó a un niño de 9 años con un traumatismo en la pierna izquierda

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Un automóvil plateado quedó montado sobre un utilitario oscuro volcado en la calle. Varias personas observan la escena del incidente ocurrido en la zona norte de la ciudad. Se informa que un menor de nueve años sufrió heridas, aunque está fuera de peligro. Según los reportes, el acelerador del automóvil se habría trabado al salir de una cochera.

Una mujer de 91 años protagonizó un inusual accidente de tránsito en la zona norte de Rosario que dejó a un niño herido y terminó con su auto encima de una camioneta volcada. El hecho ocurrió este lunes antes del mediodía en la intersección de Buchanán y bulevar Rondeau, y la imagen de los dos vehículos superpuestos convocó a vecinos que se acercaron a fotografiar la escena.

Todo comenzó con una maniobra de reversa. Inés F., de 91 años, intentaba salir del garaje de su casa al volante de un Renault Symbol cuando, según las primeras informaciones recopiladas por el medio regional El Tres y que todavía estaban bajo investigación, el acelerador se le habría trabado.

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Otra versión apunta a que la conductora confundió los pedales y aceleró en reversa. El resultado fue el mismo: el vehículo cruzó toda la calzada sin detenerse.

En ese preciso momento, una madre circulaba por Buchanán junto a sus dos hijos, cada uno en su propia bicicleta. Facundo, de 9 años, no logró esquivar el Renault Symbol y fue atropellado.

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El Renault Symbol quedó montado sobre el Renault Kangoo volcado, perpendicular a la calle, tras cruzar toda la calzada en reversa (Foto: La Capital)
El Renault Symbol quedó montado sobre el Renault Kangoo volcado, perpendicular a la calle, tras cruzar toda la calzada en reversa (Foto: La Capital)

El menor sufrió un traumatismo en la pierna izquierda y fue trasladado por una ambulancia del SIES al Hospital de Niños de Zona Norte, donde quedó fuera de peligro.

El trayecto del auto, no obstante, no terminó ahí. Tras el impacto con la bicicleta, el Symbol continuó su marcha y embistió un Renault Kangoo de una empresa de publicidad que estaba estacionado sobre la calle, sin ocupantes adentro.

Según uno de los testigos del hecho, Inés F. continuó acelerando, y fue esa circunstancia la que provocó que el utilitario terminara volcando con el Symbol encima, perpendicular a la calle.

El dueño del Kangoo había descendido del vehículo minutos antes para realizar un trámite, lo que le permitió evitar el impacto. El caso quedó bajo investigación de las autoridades, que trabajan para precisar las circunstancias exactas del siniestro.

Violento choque entre un auto particular y un taxi en Floresta: al menos tres heridos

Un automóvil particular y un taxi protagonizaron un violento accidente en la intersección de las avenidas Gaona y Segurola, en el barrio porteño de Floresta. Tres personas fueron trasladadas a centros hospitalarios tras el evento.

Tres personas resultaron heridas tras un violento choque entre un auto particular y un taxi en la intersección de la avenida Gaona y la avenida Segurola, en el barrio porteño de Floresta, durante la mañana de este domingo. El impacto afectó también a un tercer vehículo que se encontraba estacionado en la zona. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad participaron del operativo de rescate y asistencia en el lugar. Por el incidente, la avenida Gaona se encuentra completamente interrumpida.

Según informó el SAME, los equipos de emergencia asistieron a dos mujeres de 30 y 32 años, quienes viajaban en el auto particular y fueron trasladadas al Hospital Álvarez por politraumatismos. Además, un hombre de 66 años, conductor del taxi, fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield con lesiones similares. Todas las víctimas permanecen fuera de peligro tras recibir atención médica.

Según informó el canal A24, el taxi circulaba por la avenida Segurola en sentido norte-sur y, al llegar al cruce con Gaona, impactó contra el auto particular, que transitaba por esa arteria. Tras la colisión, el taxi colisionó un tercer vehículo estacionado, que llevaba un tanque de gas en la parte trasera, aunque no se registraron mayores complicaciones derivadas de ese incidente.

El choque dejó rastros de ambos autos dispersos por la avenida Gaona y daños materiales de consideración, sobre todo en la parte delantera del vehículo particular, que terminó completamente destrozada. En el taxi se activaron los sistemas de seguridad, entre ellos los airbags, lo que colaboró para limitar la gravedad de las lesiones. La situación fue controlada rápidamente y no se reportaron riesgos adicionales en la zona.

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