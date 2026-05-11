Delfina Hempe, presidenta del área educativa de River: “Trabajamos de manera integral el acompañamiento de los chicos y de su salud mental”

La presidenta del área de Educación de River explica cómo acompañan la vida de los estudiantes más allá del deporte

En el último sábado de la 50° Feria Internacional del Libro, Delfina Hempe quien preside el Área Educativa del Club Atlético de River Plate conversó con Patricio Zunini en el marco de los diálogos convocados por la solución integral Ticmas para reflexionar sobre los temas que impactan en la educación.

La salud mental y socioemocional son dos tópicos que cada vez ganan mayor interés entre los profesionales, los formadores, las familias y los propios alumnos. Y pensarla desde el deporte abre nuevas dimensiones que requieren de una mirada de acción.

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— El tema de la salud mental muchas veces se habla poco en el deporte. ¿Cómo empezaron a trabajar el tema? ¿Qué les pasó que dijeron hay que prestarle atención a esto?

— River tiene dentro de lo que es el club un área educativa. El ecosistema del área educativa de River Plate tiene un colegio que va desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, tiene un terciario con algunas carreras, en particular su estrella es el periodismo deportivo, tiene una universidad y también tiene una secundaria para deportistas de alto rendimiento. La educación en River nace en 1982 donde se funda la primera secundaria con la idea de acompañar justamente a los chicos que se estaban formando para ser jugadores profesionales en River.

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¿Por qué? Porque se veía que muchas veces el deporte empezaba a competir con su futuro que es la educación y la realidad es que no todos esos chicos llegan a cumplir su sueño de ser jugadores profesionales y estar en un plantel superior. Entonces River empezó a darse cuenta que necesitaba acompañar la integralidad y la formación de esos chicos desde otro lugar y ahí es donde empieza a aparecer lo que es la educación en River. Lo que empezamos a ver hace un tiempo es que los chicos ya llegan con otras realidades al club, digo al club porque también tenemos la suerte de que el colegio y que el área educativa está inserta en un club de fútbol que hace a una comunidad mucho más presente, mucho más integrada.

Deflina Hempe

— Las aulas miran al estadio.

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— Las aulas miran al estadio, tenemos un colegio inaugurado en 2025 que es un colegio de 6.000 metros cuadrados que tuvo una inversión de 10 millones de dólares que pagaron los socios y la realidad es que los chicos que van al colegio muchas veces no es que sólo están las horas que dura la jornada escolar sino que después están en la comunidad y eso también es cómo abordamos la educación y la formación en River, no sólo desde el área educativa sino también desde la fundación River, desde todo lo que tiene que ver con los deportes; los chicos terminan el colegio y se van corriendo a fútbol, a hockey, a voley. Entonces tenemos la oportunidad de trabajar desde una manera mucho más integral todo lo que es el acompañamiento de los chicos y de la salud mental. En un año con muchos desafíos; estamos viendo cómo los chicos llegan con más ansiedad y con algunos síntomas que hay que prestar atención.

— A veces hablar poco es peor que no hablar porque uno se tranquiliza o siente que hizo algo, pero ¿cómo hacen ustedes para no tranquilizarse para seguir pensando en trabajar la salud mental?

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— Tenemos una participación muy sólida por parte de la comunidad educativa tanto docentes como familias que acompañan mucho la trayectoria de los chicos y la verdad que nosotros hacemos dos cosas fundamentalmente. Primero, lo trabajamos mucho en conjunto con las áreas, con las autoridades del club y con las familias del club, pero después también tenemos un componente diferencial en River que es trabajarlo a través del deporte. Nosotros tenemos una educación intensificada en deporte que lo que hace es trabajar con la corporalidad de los chicos, sacarlos del escroleo; devolverlos al cuerpo y decirles que su identidad y que su pertenencia en el grupo no depende de un like.

Si tratamos de complementar todo lo que hoy es la realidad no sólo para los chicos sino para todos nosotros, que estamos muy conectados con la tecnología, es devolverle esos espacios donde pueden desarrollar y aprender desde otro lado y eso es lo que hacemos desde River, es formar con la visión puesta en que el deporte les va a enseñar un montón de cosas que por ahí dentro del aula no alcanzamos a desarrollar del todo.

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Para Hempe, el deporte deja tres enseñanza: que el esfuerzo se mide, que se puede perder y que es mportante esforzarse en el trabajo en equipo

— El deporte en River es un deporte competitivo, entonces ¿cómo se hace para que el deporte deje por un lado la competencia?

— El deporte deja tres enseñanzas que son fundamentales para cualquier persona que quiera insertarse al mercado laboral o que quiere desarrollarse. La primera es que el esfuerzo se mide, en el contexto deportivo hay una cancha, hay un tiempo y hay un partido que tiene un resultado, entonces los chicos no trabajan desde la convicción de que van a ganar, es una habilidad que desarrollamos desde el deporte que combate directamente al voluntarismo y que para la vida adulta es muy útil. Por otro lado, otra enseñanza fundamental es competir bien, que la competencia sea sana dentro de determinadas reglas, pero además que también se puede perder, que hay días que no alcanza con esa convicción y yo creo que la frustración bien procesada es una habilidad sumamente importante que está subvaluada en el mercado laboral, porque generalmente uno cuando va a ver esas cosas, ¿qué es lo que ve? Se ve con títulos o un resultado de un examen que generalmente es una foto y nosotros lo que vemos a través del deporte es el proceso que hacen estos chicos. Déjame contarte esto, el otro día veía en una publicación de uno de los chicos de juveniles de River que decía: sé que está siendo un año complejo pero si me caigo 10 me levanto 100 veces; y eso es lo que nosotros queremos inculcarles a los chicos.

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Y la tercera es que es muy importante esforzarse en el trabajo en equipo, esas habilidades que nos van a quedar y que van a complementarse con la tecnología, poder leer al otro, poder trabajar el equipo, tomar decisiones bajo presión, eso en un partido depende de vos, de tus equipos y es en el momento real, es ahora. Te digo que habiendo hecho mucho deporte durante toda mi vida, te brinda algunas habilidades que hoy te permiten que las reuniones de directorio sean algo liviano en el día a día.

— No todos los chicos que van al instituto o al colegio River Plate son chicos que están esperando llegar a jugar al fútbol, el presidente de River estudió en el instituto, hoy es presidente del club, no jugó en primera. Pero muchos chicos sí tienen el deseo de jugar y la presión familiar puede jugar muy en contra. ¿Cómo se acompaña a los chicos en ese caso? ¿Cómo se acompaña a las familias en esa misma presión?

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— Stéfano Di Carlo no solamente fue al colegio sino que antes como secretario general estaba a cargo del área educativa, así que conoce muy bien el trabajo que se hace ahí. Este año decidimos formar dentro de River una comisión que se llama de desarrollo integral, justamente que es para acompañar a los chicos que están en juveniles en formativos, no sólo desde el deporte sino desde la educación, pero también de lo que es su vida diaria, porque nosotros además en River tenemos una pensión en la que alojamos casi 100 chicos y de la cual River tiene tutela sobre esos chicos. Entonces entendimos la necesidad de que hay que mirar a esos chicos y acompañarlos de una forma tal de que River sea un paso en su vida fundamental para el desarrollo de su proyecto de vida. Acá me detengo mucho siempre a hablar de que muchos de esos chicos como decías no llegan, en una camada por ahí son tres.

Delfina Hempe habló sobre cómo el club trabaja en la educación y en el programa de Deportistas de Alto Rendimiento

— Estuvo Filiol en el auditorio de Ticmas y él decía que tres de cada 100 chicos terminan jugando y por ahí uno termina jugando en primera de cada 100. Si un chico no se prepara para eso, y piensa que porque está jugando en un deporte va a terminar jugando en primera, necesita de un acompañamiento para saber que tiene ciertos pasos que tiene que dar.

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— Desde el área educativa principalmente lo que hacemos es fomentar el desarrollo de habilidades y sobre todo trabajar sobre la identidad de cada uno de esos chicos, que su identidad no se limita a ser jugador. Vos no sos un jugador, sos una persona que tiene una habilidad para jugar este deporte, digo este deporte porque puede ser fútbol como cualquiera de las otras disciplinas que tenemos en River, pero acompañarlos en ese camino y después no sólo a partir de lo que es su paso por formativo sino más allá de eso. Una vez que termina ese recorrido seguir acompañándolos con oferta educativa que pueda vincularlo sólo con el fútbol al final del día o con cualquier deporte que practiquen.

Tenemos la distinción en River de que trabajamos con la secundaria deportista de alto rendimiento RiverDAR que en su momento desarrollaron desde el Ministerio de Educación Soledad Acuña con Manuel Vidal y desde Riverl Mercedes Miguel también empujado por Estéfano que es una modalidad educativa del secundario y que lo que hace es que los chicos que están entrenándose para ser jugadores profesionales no tengan que elegir entre la escuela y el deporte y eso es fundamental.

— Lo hablábamos una vez con Mercedes Miguel y decía que en River tenía estudiantes con baja nota en Educación Física que eran chicos que estaban ya jugando en tercera y claro, tenían baja nota porque no se presentaban porque estaban en gira y eso es como una contradicción en sí misma.

— Y ese es un poco el problema que fuimos a atacar con RiveDAR. Hay un montón de saberes que esos chicos tienen por estar entrenando la cantidad de horas que entrenan por día y lo RiverDAR hace es reconocérselos y además permitirles que puedan tener continuidad pedagógica incluso en esos viajes y además a RiverDAR se le complementa otro proyecto con el que trabajamos mucho y que hace unas semanas tuvimos los primeros 74 egresados que es terminar la escuela en casa. Y es la posibilidad para mayores de 18 años; empezó con jugadores pero después agregamos socios y empleados para que puedan terminar su escuela tanto primaria como secundaria y en River hacemos un acompañamiento particular sobre ese trayecto formativo.

— Está bueno que se incluyan a los socios y a los empleados ¿cuántos empleados tienen? ¿Y cómo los contagian a ellos de estudiar?

— Muchísimos; sólo en el área educativa tenemos como 800 más personas.

Nosotros tenemos la ventaja de que trabajamos con ídolos en el mundo futbolístico, seis de los campeones del mundo pasaron por las aulas del colegio River. ¿No terminó hace poco Enzo Fernández de estudiar? Enzo Fernández estudió más tanto que no terminó en RiverDAR y Maidana hace poco le entregamos el título por haber terminado la escuela secundaria una vez concluida su carrera profesional en el fútbol.También Filiol; la idea es con nuestros ídolos alcanzar ese mensaje de las oportunidades que te da la educación. Yo creo que desde River hacemos un trabajo- como decía Estefano en la inauguración del edificio nuevo que tenemos del colegio- que River sin fútbol es imposible, pero River sin educación sería un mercado, no nos podemos permitir eso teniendo 350.000 socios, más de 20 billones de hinchas por todo el mundo. River ha demostrado todos estos años, con sus 44 años del instituto, que tenemos un compromiso por la educación y con la educación no sólo de nuestros jugadores, sino de todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa de River.

— River tiene los tres niveles porque además de inicial y la escuela inicial y básica también tiene un instituto terciario. Y ahora tiene una universidad.

— Esa es un poco la mirada que queremos desarrollar. Que River te acompaña en el aprendizaje a lo largo de toda tu vida y cada vez estamos desarrollando más oferta educativa que pueda llegarle a los socios de distintas edades porque al principio si bien empezamos acompañando a los chicos de secundaria, a los jugadores principalmente, luego eso se extendió a la comunidad, abrimos primaria, abrimos el jardín, después el terciario, luego la universidad, ahora tenemos este proyecto de terminalidad educativa y este año también formalizamos una alianza con la UBA que nos permite hacer una diplomatura en lo que es gestión deportiva. Estamos trabajando con distintas alianzas educativas que nos permitan tener más oferta educativa justamente para todo el ecosistema River.

— ¿Qué le dirías a un chico que empieza el primer grado este año, que tiene el sueño de jugar en River o en primera? ¿Cómo lo acompañarías? ¿Qué le dirías a ese chico de paciencia, de educación, de perseverancia? ¿A dónde tiene que apuntar?

— A todos los chicos que empiezan en River, yo siempre les digo que disfruten mucho el paso por el club. La verdad que es un privilegio querer soñar con ser jugador de fútbol profesional y poder estudiar en una institución como lo es River, no sólo por el equipo de docentes, la conducción que tiene y que acompaña constantemente el crecimiento de cada uno de los chicos, sino por estudiar en el estadio más lindo del mundo, permíteme decir.

Realmente es una oportunidad y que pase lo que pase, creo que lo más importante es disfrutar el recorrido y saber que nosotros estamos acompañándolo y trabajando, no para que River quede para siempre en su corazón, sino para que él pueda llevar River al mundo, que es lo más importante y lo que queremos que todos nuestros estudiantes se lleven.