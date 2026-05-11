El reclamo de la FUA al Gobierno antes de la marcha universitaria: “Es urgente que acuse recibo del problema”

La Federación Universitaria Argentina convoca a una masiva marcha en Plaza de Mayo en reclamo por el financiamiento universitario

En una entrevista en Infobae a la Tarde, Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, confirmó que docentes y estudiantes marcharán mañana desde las 17 hacia Plaza de Mayo para exigir la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.

Durante la charla, Carvalho enfatizó: “La expectativa es que además de la comunidad universitaria pueda movilizarse la sociedad en general”.

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El reclamo por la Ley de Financiamiento y la situación salarial

Carvalho describió el motivo central de la jornada: “La universidad pública argentina la sostiene la sociedad. Hemos tenido varias movilizaciones en donde esa sociedad se hizo presente y para nosotros es importante que mañana, independientemente de qué sector representa cada uno, estemos todos presentes en esa gran movilización que se va a dar acá en la Capital Federal, pero en todo el país”.

Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, destaca la importancia de la participación social en defensa de la universidad pública argentina (Infobae en Vivo)

El dirigente recordó que, a pesar de las manifestaciones previas y del consenso social sobre el valor de la universidad pública, “el Gobierno se mantiene firme en la postura más allá de lo convocantes y masivas que fueron cada una de esas manifestaciones”.

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Aclaró: “Yo decido ver el vaso medio lleno. Me parece que en cada una de las movilizaciones el Gobierno intentó frenarla de alguna manera. En la primera logramos el aumento del 170% a los gastos de funcionamiento de las universidades. En la última, se dio la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, yendo por encima del veto del presidente Milei. La expectativa hoy es que el Gobierno acuse recibo”.

Subrayó la urgencia del reclamo: “Tenemos becas congeladas de 2024 en 35 mil pesos, como la Beca Progresar. Me da vergüenza tener que decirlo. Una beca en la Argentina, en un país como la Argentina, con la situación económica como está, que un estudiante cobre 35 mil pesos por mes. Esa es la discusión de fondo y también tiene que ver con el futuro de nuestro país”.

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Docentes y estudiantes exigen la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente para el sector académico

Los argumentos del gobierno y la respuesta estudiantil

Consultado sobre los puntos planteados por el gobierno, como el arancelamiento para extranjeros y la auditoría interna de las universidades, Carvalho fue tajante: “Hay que discutir todo en el marco de una premisa básica: si no contamos con lo necesario para funcionar, es muy probable que no podamos llegar a esa instancia de discutirlo. La Universidad Argentina está en constante cambio, está en constante discusión interna. Seguramente haya pocas instituciones tan democráticas como la Universidad Argentina, donde están representados todos los claustros”.

Respecto a los cambios que el gobierno espera de las universidades, sostuvo: “La universidad tiene que modificar un montón de cosas del modus operandi, pero solo va a hacerse sobre la base de que existe financiamiento y que la universidad argentina pueda cumplir su misión”.

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Afirmó que el diálogo con las autoridades es insuficiente mientras el problema de fondo permanezca: “Debería ser el Gobierno quien convoque a todos los sectores de la universidad argentina para discutir esos cambios de fondo”.

Salarios docentes, hartazgo y el futuro del sistema universitario

Carvalho relató el impacto de la crisis: “Son miles las historias. Docentes que tienen más de 20 años de antigüedad, que cobran salarios de 300 mil, 400 mil pesos, lo cual es irrisorio”.

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La aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario fue conseguida superando el veto presidencial tras una extensa lucha estudiantil y docente (Infobae en Vivo)

Alertó sobre la degradación del sistema: “Lo que se desgasta no solo es el salario docente, no docente, las becas para los estudiantes, es el futuro de esa universidad. Una universidad que va perdiendo calidad académica en función de eso”.

Al analizar el posicionamiento del gobierno, Carvalho interpretó: “El gobierno venía con las discusiones respecto al voucher, el arancel, tenían un ideal de universidad arancelada. Pero se encontró muy temprano con una movilización muy grande en donde el presidente tuvo que entender que la manera de discutir el sistema universitario no se iba a dar de esa manera. Lo venimos diciendo: hay una mezcla de mala fe, de mala intención y de ignorancia”.

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Sobre el futuro inmediato, fue contundente: “Hay mucho hartazgo en la comunidad universitaria. Antes hablábamos de los salarios docentes. Los docentes ya no dan más. Es difícil decirlo porque la Universidad Argentina está presente a lo largo y lo ancho del territorio. Hay distintas realidades, pero lo que vamos a ver es en poco tiempo la degradación del sistema académico. La presencia de las universidades argentinas en los rankings globales de excelencia académica va a desaparecer”.

Carvalho, quien tiene 28 años y es estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario, también rechazó los cuestionamientos sobre la dedicación política dentro del ámbito universitario: “Son una búsqueda de tratar de desviar realmente el fondo de la cuestión. Nos interesa discutir el fondo de la Universidad Argentina, qué cosas tienen que cambiar, cómo mejorarla. No de repente cuál es la afiliación partidaria o el recorrido político de cada uno”.

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