Para el psiquiatra, "el error está en convertir el problema educativo en un problema psiquiátrico y no buscar una solución pedagógica". "Antes la idea era formar un chico obediente, ordenado, conocedor de las reglas. Hoy eso no es lo que predomina. Los medios de comunicación y la publicidad no llegan tanto al ciudadano del mañana, sino al consumidor del presente. Sigue un ideal de 'no sé lo que quiero, pero lo quiero ahora'. Esto explota en el aula. ¿Cuántos chicos pueden esperar? Muy pocos", sostuvo.