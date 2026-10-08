La cadena Farmacity inauguró su farmacia número 300

La cadena tiene más de 380 puntos de venta distribuidos en 18 provincias, CABA y Uruguay

Guardar

Farmacity inauguró su farmacia número 300 en Florida256, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y consolidó una red que comenzó en 1997 con un local también en el microcentro porteño. La nueva apertura forma parte de una expansión que combina venta de medicamentos, atención profesional y servicios de salud en farmacias de Argentina y Uruguay.

La compañía cuenta con más de 380 puntos de venta distribuidos en 18 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y Uruguay. Su red de farmacias físicas tiene presencia en 15 provincias, además de la capital argentina y el país vecino, mientras que su plataforma de comercio electrónico alcanza a millones de personas en gran parte del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Sebastián Miranda, CEO de Farmacity, vinculó la apertura con la trayectoria de la empresa y la evolución de sus servicios: “Es un hito que simboliza casi 30 años facilitando el acceso a la salud y el bienestar a millones de personas. Somos una compañía que evoluciona permanentemente los puntos de atención para que sean cada vez más cercanos, integrados y orientados al cuidado, donde combinamos el expertise de nuestros profesionales de la salud, la calidad de servicios y la tecnología para ofrecer la mejor experiencia”.

Más profesionales y servicios dentro de las farmacias

Farmacity emplea a más de 750 profesionales farmacéuticos y a 230 enfermeros. Los farmacéuticos intervienen en la dispensación segura de medicamentos y el seguimiento de los tratamientos, mientras que los enfermeros participan en tareas de atención primaria y orientación a pacientes.

PUBLICIDAD

La empresa dispone de más de 110 Gabinetes de Salud en 11 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Estos espacios, instalados dentro de las farmacias y atendidos por enfermeros, ofrecen aplicación de inyectables y vacunas, controles de presión arterial y saturación de oxígeno, pruebas de reacción alérgica a antibióticos, curaciones planas y mediciones del índice de masa corporal.

Mariana Ibero, del área de Capital Humano de la empresa, señaló que el modelo de atención se modificó desde los inicios de la compañía: “En ese entonces, las farmacias esencialmente dispensaban medicamentos, y hoy brindamos servicios y atención primaria de la salud. Si antes pensábamos en el paciente y su adherencia al tratamiento, hoy también pensamos en la prevención de enfermedades y el acompañamiento cercano y personalizado”.

PUBLICIDAD

La ejecutiva agregó que la innovación forma parte de la identidad de la firma y que ya trabajan sobre el diseño de las farmacias para las próximas décadas. La expansión de servicios busca ampliar el papel de estos locales como puntos próximos de atención, prevención y asesoramiento dentro del sistema de salud.