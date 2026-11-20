Eduardo Eurnekian y Fray Agustín Hernández Vidales

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El empresario Eduardo Eurnekian, fundador de Corporación América, recibió el premio Fratelium en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, una distinción creada bajo el pontificado de Francisco para reconocer la labor humanitaria, la fraternidad, la ayuda social y el cuidado de la Casa Común.

El galardón fue entregado por primera vez y tuvo como primer destinatario global a Eurnekian. Fray Agustín Hernández Vidales, integrante de la Orden Franciscana y presidente del Instituto de la Fraternidad de los Frailes Menores, viajó desde Roma para otorgarle la distinción.

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Durante la gira de León XIV por la Argentina, Eurnekian, ya distinguido con el Fratelium, recibió la bendición del pontífice.

El premio fue creado por la Pontificia Universidad Antonianum y promovido por el papa Francisco como símbolo de esperanza y compromiso con un nuevo humanismo basado en la fraternidad universal. Su propósito es distinguir a quienes trabajan por un mundo más equitativo y solidario.

El vínculo con la memoria de los caídos en Malvinas

La distinción destacó el respaldo de Eurnekian a la preservación de la memoria de los caídos en Malvinas, incluida la reconstrucción integral y el mantenimiento del Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de los argentinos que combatieron en el conflicto de 1982.

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Desde 2004, el empresario acompaña a los familiares de los héroes argentinos sepultados en Darwin y facilita los medios para que puedan viajar a las islas. También aportó recursos para avanzar, junto con la Cruz Roja Internacional, en la identificación de los restos cuyas lápidas llevaban la inscripción: “Soldado argentino solo conocido por Dios”.

El premio fue creado por la Pontificia Universidad Antonianum y promovido por el papa Francisco

La ceremonia comenzó con una intervención de Daniel Funes de Rioja, quien repasó la trayectoria del empresario. Luego, Ricardo Trigo describió el origen del Fratelium durante el papado de Francisco.

Fray Agustín Hernández Vidales relató el proceso de selección que llevó a que Eurnekian se convirtiera en el primer galardonado. Según recordó, Francisco habría querido entregarle el premio durante una eventual visita a la Argentina. “Eurnekian está hecho de buena madera” habría dicho Jorge Bergoglio al anoticiarse de que el empresario argentino, con quien lo unía una amistad desde cuando estaba a cargo del Episcopado, iba a ser galardonado con el Fratelium.

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Al cerrar el acto, el empresario agradeció la distinción y expresó: “La suerte que da la vida de poder transcurrirla con actos de paz, de bondad honesta y de caridad”.

También sostuvo que “el mejor de los premios es el reconocimiento de los que han recibido esos actos de paz, de bondad, que han recibido nuestro cuidado”. Luego preguntó: “¿Hay algo más en la vida que recibir el silencioso, el no esperado y bondadoso reconocimiento de los demás?”.

Una universidad pontificia con sede en Roma

La Pontificia Universidad Antonianum es una institución educativa y científica promovida por la Orden de los Frailes Menores, con sede principal en Roma. Su origen se remonta a 1887, cuando el entonces ministro general de la orden, Bernardino Del Vago da Portogruaro, creó un centro general de estudios para los franciscanos.

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Con la bendición de León XIII, la actividad académica comenzó el 20 de noviembre de 1890. El 17 de mayo de 1933, Pío XI declaró canónicamente erigido el Athenaeum Antonianum de Urbe mediante un decreto de la Congregación para los Seminarios y las Universidades.

La institución recibió el título de universidad pontificia el 14 de junio de 1938. Sus facultades de Teología, Derecho Canónico y Filosofía quedaron autorizadas para otorgar títulos de bachillerato, licenciatura y doctorado.

El 11 de enero de 2005, tras la creación de la Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueología, incorporada a la Facultad de Teología como Studium Biblicum Franciscanum, Juan Pablo II otorgó al Pontificio Ateneo Antoniano el título de universidad pontificia.

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